Die Bezeichnung „Themen und Variationen“, mit der Philip James im Ausstellungskatalog die augenblicklich im London Arts Council gezeigte Sammlung von nach dem Krieg entstandenen Lithographien Picassos charakterisiert, könnte nicht besser gewählt sein. Auf den mehr als fünfzig ausgestellten Blättern gibt es eigentlich nur etwa zehn Grundthemen, die mit allen Mitrein lithographischer Technik variiert und durchprobiert werden. Kreide, Pinsel, Feder und der eigene Daumen sind die Instrumente, derer sich Picasso auf dem Stein bedient. Trotz übertrieben sparsamer, Andeutung wirkt er dennoch mit der ganzen Spannweite seiner künstlerischen Ausdrucksfähigkeit. Geradezu überwältigend ist die Intensität dieser knappen Entwürfe, die in allen Variationen die reine Essenz des angeschlagenen Themas wiedergeben.

Es handelt sich um Skizzen, Versuche oder Proben, um wirkliche Experimente, die oft nur im Zusammenhang mit gleichzeitig geschaffenen anderen Werken zu verstehen sind and einen aufschlußreichen Einblick in Picassos Arbeitsweise gewähren.

Zu dem im Jahre 1947 entstandenen Gemälde einer auf einer Stuhllehne sitzenden Eule gibt es mannigfaltige, auf den Steinen jeweils vorherrschend mit Kreide, Pinsel oder Feder angelegte Lithos; außerdem ist einer der bereits verwendeten Schwarz-Weiß-Abzüge in einer weiteren Fassung braun überdruckt. Dies spielerische Überdrucken an sich selbständiger Blätter probiert Picasso in besonders reizvoller Weise aus. Ein Beispiel zeigt auf zwei verschiedenen Steinen an wenigen abstrahierenden Strichen einmal gelb und einmal violett gezeichnete Tauben, die sowohl einzeln als auch auf gleichem Blatt übereinander gedruckt sind. Einige in vielfältiger Manier hingeworfene Skizzen von Tauben variieren das Thema und haben wahrscheinlich wie eine Reihe anderer Tierstudien ihren Anlaß in den gleichzeitig entstandenen Illustrationen zu Buffons „Histoire Naturelle“.

Das Porträt seines neuen Modells wandelt Picasso in allen denkbaren Techniken ab. Einmal sind die dürftigsten Umrisse des Mädchengesichtes nur. mit dem Fingernagel in die schwarzgefärbte Fläche des Steines eingekratzt, ein andermal mit feiner Feder in klassischen, durchlaufenden Linien auf weißen Grund gezeichnet. Dann wiederum setzt der Künstler hinter das mit Kreide entworfene Profil mit breitem Pinsel eine schwarze Fläche, um die Wirkung des Schwarz-Weiß-Kontrastes auszuprobieren, oder er konstruiert scherenschnitthaft aus schwarzen Flächen die Formdes Gesichtes. Eine Bacchantin, die einem Zentaur die Hand leicht, trägt ebenfalls die Züge seines Modells. So gehen die Themen ineinander über. Der Zentaur tritt auf anderen Blättern mit Faunen und flötenspielenden Satyrn auf, die ähnlich auf dem für das Museum in Antibes geschaffenen Gemälde vorkommen und die griechische Mythologie köstlich ironisieren.

Auch die zahlreichen Stilleben sind Zeugnisse vielfältiger Experimente. Am interessantesten vielleicht aber sind die drei, nach einem Cranach-Gemälde aus dem Kaiser-Friedrich-Museum entstandenen, vom gleichen Stein abgezogenen Blätter. David belauscht die badende Bathseba. Picasso kopiert das nicht sonderlich überragende Bild in Umrissen und kleinen schwarzen Flächen, indem er gleichzeitig die Komposition zusammendrängt. Nachdem das Blatt gedruckt ist, zieht er einige Linien nach und füllt die freien Flächen mit charakterisierenden Details, so daß der zweite Druck mehr dem Original entspricht. Dann überstreicht Picasso die gesamte Platte und ritzt, vermutlich aus dem ^Gedächtnis, die feinen Umrisse des soeben ausgelöschten Vorwurfes in die schwarze Fläche ein. So entsteht, gewissermaßen im Negativ, seine feinste persönliche Abstraktion des Cranach sehen Vorbildes.

Ähnlich stark abstrahiert, aber surrealistisch gesehen, ist die Variation eines Themas, das ihn im März 1947 weitgehend beschäftigte. Eine weibliche nackte Figur hockt aufrecht vor einer anderen auf einem Ruhelager liegenden. In zwei gegenständlicheren Federzeichnungen handelt es sich bei den in ähnlicher Stellung wiedergegebenen Personen offenbar um ein Liebespaar. Der Mann liegt schlafend neben der wach sitzenden Frau. Zwei Monate später greift Picasso das Thema wieder auf, indem er sich den Typus des Mädchens in einem in klaren Umrissen gezeichneten Akt vergegenwärtigt und die früheren Studien noch einmal spiegelbildlich abwandelt. Dann entsteht in schwarz und grau als vielleicht schönstes Blatt der Ausstellung die letzte, harmonischste Variation des Themas. Die Beziehung des Paares zueinander ist ganz eng geworden. Entspannt und in sich versunken kauert die Frau neben dem schlafenden Geliebten.

Hans Jürgen Hansen