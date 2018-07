Festigung und Entwicklung der Demokratie in der sowjetischen Besatzungszone“ hieß ein Artikel in der Berliner „Täglichen Rundschau“. N. Orlow hatte ihn gezeichnet, und man weiß, daß die Auslassungen dieses Offiziosus der SMA nicht nur Fingerzeige aus Karlshorst, sondern aus wesentlich östlicheren Regionen sind. Der Aufsatz bedeutet in der gegenwärtigen Stunde denn auch mehr als einen Kommentar zu den Ereignissen, die sich in der Sowjetzone seit Wochen abspielen. Er kommt in einem Augenblick, wo die Krise der SED zu einer regelrechten Fluchtbewegung der Parteifunktionäre geführt hat und die Sabotageakte in der Industrie sich schon auf die vielen zu ihrer Überprüfung eingesetzten Kontrollorgane selbst ausgedehnt haben. Er kommt, nachdem die Remilitarisierung der Ostzone durch die Aufstellung einer starken Polizeitruppe die Bevölkerung in außerordentliche Unruhe gestürzt hat und die Jagd auf die Intelligenzen, die den Zwang der Eingleisigkeit nicht mehr ertragen, zu einem Kesseltreiben ohnegleichen geworden ist.

Moskau also hat gesprochen. Und wenn auch ein großer Teil der Krisenmomente in dieser Darstellung unerörtert bleibt – eine Reihe von Beunruhigungsanlässen wird doch angerührt. Natürlich werden dabei alle Krisenerscheinungen partei-, wirtschafts- und sozialpolitischer Art mit handfester Polemik als eigentliche Beweise für die Stärke der östlichen Positionen gedeutet. Man mag aber sich vorstellen, wie weit die Sorge über die wirkliche Entwicklung gediehen ist, wenn dieser Offiziosus sagt: „Wenn man einen Kampf auf Leben und Tod gegen die imperialistische Reaktion führt, die die demokratische Ordnung in der Zone haßt, und wenn man dabei die Kapitulanten und Verräter in den eigenen Reihen hat, dann gerät man in die Lage von Leuten, die von vorn und von hinten beschossen werden. Es ist nicht schwer, zu begreifen, daß ein solcher Kampf nur mit der Niederlage der demokratischen Ordnung enden kann. Festungen werden am leichtesten von innen genommen. Um den Sieg zu erringen, muß man auch weiterhin die eigenen Reihen von Kapitulanten, Deserteuren, Streikbrechern und Verrätern säubern.“ So sind mithin alle diejenigen, die das sowjetische Vorbild und die sowjetische Meinung nicht als einzig richtig und nachahmenswert anerkennen, als vogelfrei erklärt worden. Daß hierbei freilich das Zugeständnis unterläuft, man solle einstweilen „mit den bürgerlichen Fachkräften noch haushälterisch umgehen“, weil sie Leute seien, „die Kenntnisse besitzen“, hätte nicht passieren dürfen, wenn gleichzeitig die „demokratische Einheit“ und die „Versuche des Bürgertums, die SED von innen her zu zerfressen“, zitiert werden. Damit auch eine Spur Hoffnung für die letzten Gefangenen des Kommunismus und für die Illusionisten übriggelassen werde, deutet der sowjetische Offiziosus eine „weitere Demokratisierung“ der Ostzone dahin an, daß für die „Deutsche Wirtschaftskommission“ das „Prinzip der Wählbarkeit“ wohlwollend in Erwägung gezogen werde.

In die Sprache der Wirklichkeit übersetzt, heißt dies alles: die einstweilen ausschließlich von den Russen ernannten und in ihre Stellungen befohlenen Mitglieder der de-facto-Regierung sollen unter gewissen Umständen in einem keineswegs benannten Zeitraum eventuell durch andere, deutsche Organe – die auch noch nicht benannt sind – gewählt werden können. Eine der selbstverständlichsten Gepflogenheiten der Demokratie, die unter der dreieinhalbjährigen Befehlspolitik der Sowjets bisher noch niemals praktiziert worden ist, soll also, wenn erst einmal alle nicht ausgesprochen sowjethörigen Politiker, Wirtschaftler, Intellektuelle, Ingenieure und so weiter unschädlich gemacht worden sind, versuchsweise und nachträglich am längst feststehenden Objekt zum Schein inganggesetzt werden. Die Tatsachen jedoch sehen vorläufig so aus: die SMA hat bekanntlich die für den Herbst vorgesehenen ordnungsmäßigen Wahlen auf einen unbestimmten Termin verschoben und nach gewissen schlechten Erfahrungen verlangt die Resolutionsmaschine Aufschiebung auch der endgültigen Betriebsratswahlen. Der leise Versuch eines CDU-Vorsitzenden, in der Öffentlichkeit eine parlamentarische Kontrolle der „Deutschen Wirtschaftskommission“ zu erwägen, führte zu Redeverbot und neuer Überwachung aller Reden der Partei. Das Thema „Wahl“ darf von keiner politischen Gruppe in der Ostzone überhaupt berührt werden, es sei denn in dem Sinn, daß Wahlen die Arbeit an den Plänen behinderten und also völlig absurd seien. Dagegen soll das Thema „Ostgrenze“, das bis vor kurzem überhaupt nicht angefaßt werden durfte, nunmehr mit dem Hinweis behandelt werden, daß die Oder-Neiße-Linie die „Grenze des Friedens“ und jegliche andere Auffassung ein Angriff auf die Friedenspolitik der Sowjetunion sei.

Dies sind einige der politischen Tatsachen. Die Flüchtlinge, die im Westen ankommen, und deren Strom sich nach Zahl und Gewicht ständig verstärkt, sind eine andere. Kann angesichts dieser Symptome kein Zweifel darüber bestehen, daß die politische Struktur der Ostzone und mit ihr das Besatzungsregime in einer außerordentlichen Krise begriffen ist, so bleibt doch mit allem Ernst zu bedenken, daß die Zone als Gesamtproblem weiter existiert und daß sie von vielen Millionen Deutscher bevölkert ist, die nicht alle den Weg der Flucht gehen können. Die rigorose Welle der „Säuberung“, die heute in der Ostzone gegen die eigenen Organisationen und Institutionen brandet, nennt die sowjetische Argumentation selbst eine Aktion „im Zeichen des verschärften Klassenkampfes“. Daß dieser sich in dem Grad verschärfen wird, in dem der Berliner Widerstand immer erfolgreicher und wirkungsschwerer wird, leuchtet ein. Aber was auch immer die Sowjets als letzten Ausweg aus ihrer bisherigen Deutschlandpolitik planen und finden sollten: in der von ihnen besetzten Zone hat der Kommunismus alle Chancen einer überzeugungsmäßigen Verwirklichung eingebüßt. K. W.