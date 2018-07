Wallstreet ist durch den Wahlerfolg Trumanszwar ins Taumeln geraten, aber nicht zu Boden gegangen. Sicherlich hat Big Business eine wichtige Kunde verloren – jedoch nicht einen großen Kampf. Denn niemals hat die amerikanische Wirtschaft ausschließlich auf nur einen der beiden Kandidaten gesetzt. Und so braucht die amerikanische Wirtschaft nur ihre Kräfte umzugruppieren, nicht etwa erst neue Kräfte zu schaffen. Wenn auch Truman mit den Stimmen der Arbeiter und der Hausfrauen gewählt worden ist, so besagt dies noch nicht, daß Truman selbst in den eigenen Reihen eine Wirtschaftspolitik ohne Widerstände durchsetzen könnte, die den Interessen seiner Wähler sowie seinen eigenen Wünschen und Versprechungen entspricht.

Auf lange Sicht kündigt allerdings der unerwartete Erfolg Trumans einen Wandel der Wirtschaftspolitik an, der sich am besten auf die Formel bringen läßt: soziale Sicherheit statt der bei uns in Europa glücklicherweise längst überwundenen oder doch sehr abgeschwächten Auslese der stärksten Ellenbogen. Dieser Wandel dürfte auf das wirtschaftspolitische Gebaren der Republikaner bei den zukünftigen Wahlen stärksten Einfluß haben.

Zunächst interessiert sich die amerikanische. Wirtschaft für zweierlei: für das Eigengewicht ihrer Hochkonjunktur und für die Auswirkungen der mutmaßlichen Wirtschaftspolitik Trumans auf die Vollbeschäftigung. Um die Hochkonjunktur bangt man in den USA kaum. Zwar machen sich gewisse Ermüdungserscheinungen bei den Verbrauchern bemerkbar, die vielleicht nach dem Weihnachtsgeschäft einen Preiseinbruch verursachen könnten. Statt dessen erwartet man jedoch eine Zunehmende Bedeutung der eigenen Aufrüstung und der Ausrüstung der europäischen Partner im Atlantikpakt, deren Kosten für 1949 man bereits auf 2 Mrd. $ schätzt. Trumans Anweisung, daß auch im nächsten Finanzjahr die Rüstungsausgaben der USA 14 bis 15 Mrd. $ nicht übersteigen dürften, glaubt man, sei durch die politische Entwicklung überholt. Nicht mangelnde Rüstungsbewilligungen, sondern eine Überbelastung der Schwerindustrie hält man für die größere Gefahr.

So ziemlich als erstes erwartet man vom neuen Kongreß die Aufhebung des gewerkschaftsfeindlichen Taft-Hartley-Gesetzes, das zwar übermäßigen Ansprüchen der Gewerkschaften die Spitze sofortiger Streikuntermalung nahm, das jedoch die berechtigten Organisationsforderungen der Gewerkschaften – unnötig drastisch beschnitten hatte. Truman hatte gegen dieses Gesetz ebenso erfolglos sein Veto ausgesprochen, wie gegen die von den Republikanern erzwungenen Steuersenkungen, dir wohl gleichfalls bereits 1949 rückgängig gemacht werden, dürften. Auch auf anderen Gebieten dürfte Truman eine aktivere Inflationsbekämpfung betreiben, als sie ihm der Kongreß bisher erlaubte. Ein zu scharfes Vorgehen in dieser Richtung dürfte jedoch nach Ansicht von Wallstreet durch die konservativen Demokraten aus den Südstaaten verhindert werden. Das weitere Wahlversprechen Trumans, endlich ein Wohnbauprogramm durchsetzen zu wollen, findet seinen Widerstand im Materialmangel. Der-Stahl wird wohl für die „Sicherung des Friedens“ draufgehen, und für die Quartiere des Friedens dürfte nicht, viel übrigbleiben. –

So rechnet Wallstreet also wohl mit Bewirtschaftungsmaßnahmen, die an den Profiten nagen könnten, und mit Verschiebungen in den Produktionsaufgaben, die neue Engpässe schaffen könnten, jedoch nicht mit einer ernsten Erschütterung der Konjunktur als solcher. Die Kursreaktion – ein Fall des Index für Industrieaktien auf 178,38 Ende der letzten Woche gegen 188,28 in der Vorwoche – spiegelt zwar größere Verkaufe der Allgemeinheit und der Spekulation wegen der erwarteten Gewinnsteuer wider, stellt jedoch noch nicht ein allgemeines Mißtrauensvotum für die USA-Konjunktur dar.

Einer gewissen Lenkungsfreudigkeit im Innern dürfte ein eindeutigeres Bekenntnis zum Freihandel nach außen gegenüberstehen. Dies ergibt sich nicht nur aus der traditionellen Einstellung der Demokraten zu einergemäßigteren Schutzzollpolitik, sondern auch aus der wachsenden Einsicht, daß allein der freie Welthandel der amerikanischen Wirtschaftsexpansion gemäß ist. Für Europa ist dieser Ausblick ebenso erfreulich, wie die Beseitigung von Gegnern des Marshall-Plans – aus entscheidenden Stellungen im Kongreß. Gw.

*

2500 Kisten ungerichteter Originaldokumente deutscher wissenschaftlicher Untersuchungen und industrieller Verfahren von „einmaligem, unschätzbarem Wert“ wurden in den USA im letzten Augenblick davor bewahrt, als Altpapier eingestampft zu werden. Fachleute bezeichnen die deutschen Dokumente als „Goldgruben der Information“, nach denen schon heute in den USA zahlreiche Betriebe arbeiten.