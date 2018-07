Inhalt Seite 1 — Amerikanisches-deutsch und amerikanisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Acht deutsche Bücher amerikanischer Geschichte liegen vor. Ihre Gesamtdarstellung ist viermal, oder besser von fünf Autoren versucht worden. Denn das darunter befindliche amerikanische Werk wurde von zwei Verfassern geschrieben, beide Inhaber von Lehrstühlen an US-Universitäten: Morison-Commager. Das Werden der Amerikanischen Republik, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart (The Growth of the American Republic, Oxford University Press, New York). So beginnt es: „Eines schönen Sommertages, vor etwas mehr als 25 000 und weniger als 40 000 Jahren ...“ und hinreißend wie dieser erste Satz geht es 192 Seiten lang. Wenn auf ihren letzten die Ansicht eines Gentleman aus Charleston wiedergegeben ist, der „lieber auf dem Kirchhof von St. Michael oder St. Philip begraben liegen, als woanders leben möchte“, dann ist in diesem einzigen Satz das ganze Wesen der damaligen society Süd-Carolinas – jener exklusivsten und reizendsten Gesellschaft der amerikanischen Kolonien Segen Ende des 18. Jahrhunderts – erfaßt. Leider liegt uns erst die erste Lieferung des aus drei Lieferungen bestehenden Standardwerkes der amerikanischen Geschichtsschreibung vor. Die amerikanische Kritik nennt es die „beste amerikanische Kurzgeschichte“. Es ist es in der Tat – In des Wortes doppelter Bedeutung.

Die drei deutschen Bücher: Dr. Adolf Rock, Kurze Gesichte der USA, Verlag der Greif, Wiesbaden. – Paul Leverkuehn, Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Christian Wegner Verlag, Hamburg. – Will Rink, Amerika, Traum und Grenze, Sebaldus-Verlag, Nürnberg. – Sie gleichen einander auf den ersten Blick sehr, besonders in der Aufgliederung des Stoffes und ihrem zeitlichen Abschluß während oder nach dem zweiten Weltkrieg. Bei näherem Zusehen erkennt man jedoch, daß sich alle drei nicht nur unterscheiden, sondern in überraschender Weise ergänzen. Rocks beinahe wissenschaftlich ins Detail gehende Schilderung der Tatsachen; Leverkuehns glücklich gelungener Versuch, außer dem Ablauf der Geschichte auch die Ursachen der den USA eigentümlichen Staatsform aufzudecken, und schließlich Rinks weitgehend von Zahlen und Daten, abgekehrte Betrachtung, ebenso weitgehend frühere Quellen zitierend. Das Beispiel der Schlacht bei Gettysburg mag das noch einmal erklären:

Rock: Er (General Meade) lieferte Lee die iberaus blutige Entscheidungsschlacht des Krieges sei Gettysburg in Pennsylvanien, etwa 100 km nördlich von Washington, am 1. bis 3. Juli 1863.

Leverkuehn: Der Höhepunkt des Krieges war mit Gettysburg überschritten.

Rink: „... die bedeutendste Schlacht, die der neue Kontinent jemals erlebt hatte.“ (Wörtlich nach Firmin Roz, Geschichte der Vereinigten Staaten, Paris 1930.)

Soweit die drei Autoren in ihren sicherlich annähernd gleichwertigen Büchern.

Alle vier bisher aufgeführten Werke mußten naturgemäß nicht auf die großen Zusammenhänge, Schlachten und Vertragsabschlußdaten verzichten, wohl aber auf die Vielzahl der kleinen ineinandergreifenden Geschehnisse, Gespräche und Handlungen, deren Summe plötzlich Geschichte wird. Claude G. Bowers bietet diese Einzelheiten seinen Lesern in „Jefferson und Hamilton“, Karl H. Henssel Verlag, Berlin. (Jefferson and Hamilton, Houston Mifflin Company, Boston am! New York), in meisterhafter Vollkommenheit Der Gegensatz der beiden Hauptfiguren ist heute aktuell wie je. Ein literarischer Beobachter mag versucht sein, Bowers Stil als zäh zu betrachtet (ein Großteil des Werkes besteht aus zeitgenössischen Darstellungen, Parlamentsberichten, Pressestimmen, Briefen und Quellenangaben). Und doch ist das Buch erregend zu lesen. Die Fülle des Materials läßt es nicht zu, daß der Autor auch nur in einer Zeile von der Objektivität abweicht oder seine Gedanken reflektiert. Seine Liebe aller dings gilt offensichtlich dem Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Schade, denn vielleicht war sein Gegner die größere Persönlichkeit.