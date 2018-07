Zur deutschen Erstaufführung in Köln

Benjamin Brittens zweite Oper „Der Raub der Lucretia“, die seit ihrer Uraufführung in Glyndebourne (Juli 1946) in vielen musikalischen Zentren der Welt gespielt wurde, erlebte in Köln ihre deutsche Erstaufführung. Wie die fast gleichzeitig entstandene komische Oper „Albert Herring“ ist die tragische „Lucretia“ eine Kammer-, oper für ein aus zwölf Spielern bestehendes Miniaturorchester. Diese Beschränkung der musikalischen Mittel, die sicherlich auch Brittens Neigung zur sparsamen Besetzung entgegenkommt, ist im Grunde aus einer Besonderheit des englischen Opernlebens zu verstehen: Die Glyndebourner Operngesellschaft nämlich hat es sich zum Ziele gemacht, den gegenwärtig noch engen Wirkungskreis der englischen Oper so zu erweitern, daß sie Werke der kleinen Besetzung in sorgfältiger Vorbereitung an möglichst vielen Orten aufführt – ein erfolgreiches Bemühen, das nach Kräften die fehlende englische Operntradition wettzumachen sucht.

Der oft behandelte Lucretia-Stoff erfuhr durch Ronald Duncan, der unmittelbar auf André Obeys Schauspiel „Le Viol de Lucrèce“ fußt, eine eigentümliche dramatische Gestaltung, die die altrömische Sage aus ihrer historischen Gebundenheit des ausgehenden 6. Jahrhunderts vor Chr. löst und zeitweilig in die Ebene christlicher Gedanken hineinhebt. Dies geschieht nach antikem Vorbild durch einen „Chor“, der in letzter Stilisierung nur durch einen Mann und eine Frau, die rechts und links von der Bühne stehend die Handlung kommentieren, personifiziert wird. Dieser Wechsel von gespielter Szene und Kommentar, diese bewußt und konsequent durchgeführte Zweigesichtigkeit des tragischen Geschehens vollzieht sich in schnellen Phasen bis zur Katastrophe der Schändung der Lucretia am Ende der ersten Szene des II. Aktes. Von hier ab stehen die beiden Chorführer unbeweglich abseits. Erst aus der in einem Unisono endenden Totenklage um Lucretia lösen sich wieder ihre Stimmen, die die Tragödie in die Gedanken christlicher Ethik versöhnend und tröstlich anordnen.

Brittens Musik läßt wieder die im „Peter Games“ bewährte Verschmelzung überkommener Stilelemente der Oper mit erneuernden, vor allem dem dramatischen Effekt dienenden Tendenzen erkennen. Eine reiche Fülle musikalischer Einfälle sind mit schlagender Kürze formuliert. Wiederholt oder abgewandelt werden sie immer wieder an bedeutenden Schnittpunkten in das Netz des Geschehens verknüpft. So ist nicht nur die äußere organische Einheit erkennbar, sondern das gleichsam unterirdisch flutende geheime Leben der Wünsche und Ahnungen tritt in diesen Symbolen ans Licht. Dabei ist Brittens Sprache unerhört frisch: sie scheut weder die Spröde der Dissonanz noch den schwelgerischen Wohlklang der Harmonie.

Die hochgespannten Erwartungen auf die deutsche Interpretation (Inszenierung: Erich Bormann) erfüllten sich nicht ganz, weil das Pantomimische zu dem Bericht der Kommentatoren nicht genug ausgespielt wurde, so dramatisch und in hervorragender Kultur diese Berichte selbst doch von Charlotte Hoffmann-Pauels und Wilhelm Otto gesungen wurden. Der äußerst zurückhaltenden Gebärdensprache auch der handelnden Personen entsprach schließlich die Stilisierung des Bühnenbildes. (Walter Gondolf) und die metallischen Gesichtsmasken, deren Anblick ein lebhaftes Für und Wider im Publikum entfachten. Das Solistenorchester unter Richard Kraus’ Führung bot das Werk in schöner Straffheit. Irmgard Gerz sang eindrucksvoll die Lucretia. Das Publikum nahm das Werk herzlich, ja begeistert auf.

Irmgard Becker-Glauch