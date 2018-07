L" 1 rüber wurde in der öffentlidikeät wenig da" vcn gesprochen, wenn ein neues Geschidrowerk für die höheren. Schtden herauskam. Das neue Werk "Gesdiidite unserer Weh", herauss cgcben von Fritz Karsen, Suhrkamp Verlag, Berlin, von dem nun der zweite Band ganz vorliegt, erfuhr aber schon beim Erscheinen des erstes Teil ausführliche Besprechungen. So wurde darauf hingewiesen, daß dieses von deutschen Historikern und Pädagogen während des zweiten Weltkrieges in Amerika begonnene Werk nicht nur für die Oberstufe der höheren Schule zugelassen, sondern auch von der britischen Kontrollkommission "wärmstem empfohlen" sei. Es ist deshalb wohl nicht unbegründet, die ersten Erfahrungen mit diesem Buch etwas näher zu untersuchen.

Nichtfachleute, denen das Werk zugänglich wurde, waren zürn großen Teil angenehn fberühr: von der flüssigen Darstellung und der Ausweitung des Blickfeldes, die mit eingehender Berücksichtigung der Geschichte fast aller europäischen Staaten verbunden war. Fachleute dagegen zeigte sich gleich beim ersten AnbMd< einigermaßen skeptisch. Der große Umfang — die Zeit von 732 bis 1890 ist auf knapp 900 dichtbedruckten Seiten dargestellt — schien die praktische Verwendbarkeit in der Schule nicht gerade zu fördern. Wer darin hineinschaute, fand zwar Register, die man sich vollständiger wünschen möchte, und ToibelW- die di° Eenutzuna erleichtern, sowie einige Karten, die größtenteils aus dem bekannten Putzgerschen Atlas entnommen sind, aber keine Skizzen und Bilder, wie sie früher in guten Geschichtsbüchern zu finden waren, und auch kaum Quellennachweise, auf die rnai sich gerade heute im Unterricht besonders gerr gestützt hätte. Bei näherem Zusehen stellte man eine oft erdrückende, im Unterricht wohl nicht zu bewältigende Stoffülle fest "Was soll man damit anfangen, wenn etwa auf einer Seite die Franzosen Lafontaine, La JBruyere, Lesage, Prevost, Bayle und Vauban kurz abgehandelt werden? Audi die Grundsätze, die Karsen dem Werk voranstellt, können nicht unbedingt überzeugen. Der erste lautet: "Die Geschieht wird aufgefaßt als eine Entwicklung der menschlichen Freiheit. Ihr Sinn ist die immer bessere Verwirklichung der Demokratie innerhalb der einzelnen Völker sowie in der Gemeinschaft der Nationen Wer würde sich nicht freuen, wenn es EO wäre? Aber man braucht nicht gleich mit Jakob Burekhardt jede "Sinndeutung_" der Geschichte abzulehnen, urn sich doch zu fragen, ob nicht die alten Germnen, Kelten und so weiter freier wären als manche ihrer Nachfahren. Wie will man bei dieser Becrachtungsweise fertig werden mit dem alten Orient und der Antike? Wie paßt diese Auffassung zu den Erlebnissen der letzten Jahrzehnte und unserer Gegenwart? Kann man überdies menschliche Freiheit und Demokratie einfach identifizieren? England erfreute sich jahrhundertelang gewisser sehr schätzenswerter menschlicher Freiheiten, ohne daß von Demokratie im heutigen Sinne die Rede sein konnte. Ist es nicht gefährlich, die Demokratie und die menschlichen Freiheiten als die natürliche, reife Frucht einer raehrtausendjährigen Geschichte darzustellen, eine Frucht, an deren Genuß man sich sorglos erfreuen kann? Sind nicht beide gelegentlitbe Errungenschaften, die immer wieder von oben und unten, von außen und innen und nicht zuletzt — wie scnbn AristorrJes wußte — vom MenschlichenAllzumenschlichen ihrer Träger bedroht waren? Der dritte Grundsatz lautet: "Deutschland steht nicht im Mittelpunkt der Geschichtsbetrachtung. Deutschland ist soviel Raum gegeben, als seinem Beitrag zur menschlichen Kultur entspricht. Es ist ein Land von vielen, die die Kultur der heutigen Welt hervorgebracht haben " Deutschlands Geschichte soil also aufgehen in der Europas, Sie soll nur soweit geltenj als sie über