deutsche Geltung hat. Nach den Verirrungen des Partikularismus, der auch heute noch nicht überwunden ist, und der Verherrlichung alles Deutschen empfindet man lebhaft die Notwendigkeit, den Blidc frei zu bekommen für die geschichtlichen Erscheinungen der uns umgebenden Welt; nicht nur für ihre Kultur, auch für ihr politisches und soziales Werden. Ganz neu ist dieser Gedanke übrigens nicht. In guten deutschen Geschichtsbüchern findet man seit, 1919 dam beachtliche Ansätze. Wem das nicht ausreicht, der möge be denken, daß es hier noch pädagogische Rücksichten gibt, die man nicht ungestraft vernachlässigt. Das Gehirn eines höheren Schülers kann nicht alles das aufnehmen und verarbeiten, was man ihm mitgeben möchte. Man muß daher vom Naheliegenden ausgehen, und damit rückt das eigene Land und Volk doch wieder gewissermaßen in den Vordergrund. Es wäre indessen schon viel gewonnen, wenn man die Ereignisse und Gestalten der deutschen Geschichte mit Maßstäben messen würde, die aus gesamteuropäischer Sicht gewonnen wurde. Man sollte die deutschen Dinge noch mehr ia ihrer gesamteuropäischen Verflochtenheit sehen; den Siebenjährigen Krieg etwa als ein Teilstück eines weltumspannenden Ringens, ia dem unter ändern Franzosen und Engländer um ihre Vorherrschaft in Obersee kämpften.

Bei Geschichtsbüchern für die höhere Schule sollte mehr als bisher die eigentlich selbstverständliche Forderung erfüllt werden, daß der Inhalt mit dem Stand der wissenschaftlichen Forschung Schritt häh. Das ist wichtiger als das Schritthalten mit der politischen Konjunktur. Es ist zugleich eine der wirksamsten Sicherungen gegen unwürdige Liebedienerei und kompromittierende "Kurswechsel". In dem neuen Werk vermißt man oft die Berücksichtigung "der wissenschaftlichen Forschung der letzten Jahrzehnte. Dafür wieder nur ein Beispiel. Es wird beschrieben, wie das mittelalterliche Lehnswesea dem hohen Adel und dann auch dessen Vasallen die- wichtigsten Staatsrechte in die Hände spielte. Dann heißt es: "Aus dieser Zersplitterung erklärt sich die Ohnmacht des feudalen Königs Das wird ohne Einschränkung für ganz Europa gesagt. Diese veraltete Anschauung aber baut lediglich auf den deutschen Erfahrungen mit dem Lehnswesen auf. In anderen Staaten (Frankreich, England) äst es anders gewesen. Mitteis hat uns inzwischen gezeigt, dal? in diesen Staaten auch das Lehnswesen zu einer Festigung der Zentralgewak geführt hat. Hier hat das neue "Werk gleich zwei gute Gelegenheiten verpaßt. Es hat sich nicht auf die Höhe der Forschung geschwungen, und es hat versäumt, eine gesamteuropäische Blickweite 7 11 bekommen.

Fehler. Versehen und Irrtümer haften allem Menschenwerk an. Der Jugend, die in besonderer Weise buchstabehgläubig ist, sollte man schon deshalb nur besonders gewissenhaft geprüfte Lehrbücher in die Hand geben. Aber aych in dieser Hinsicht läßt das neue Geschichtswerk zu wünschen übrig. Da liest man etwa über die Grenze von Meeren (870), die nach wenigen Jahren spurlos verschwand: "Diese Grenzlinie bleibt — trotz vielfacher Schwankungen— bis 1648 (Westfälischer Friede) die Grenze zwischen Ost und West An Hand der beigegebenen Karten aber kann sich jedes Kind überzeugen, daß das in keiner Weise zutrifft. Geradezu bedenklich ist folgendes: "Luther forderte die Fürsten auf, die Juden zu töten " Diese tolle Behauptung ist, gelinde gesagt, ein Irrtum. So weit i nicht einmal die Propaganda des "Dritten Reiches" gegangen, die sich ein solches Faktum bestimmt nicht hätte entgehen lassen! Zum Schluß noch etwas Belustigendes. In der Übersichtstafel über die Zeit von 1789 bis 1848 gibt es eine Spalte "Geistesleben". Darin kann man dicht untereinander lesen: "1832: Goethe: Faust (II. Teil)" und "1836: Colt erfindet den Revolver". Der Trommelrevolver als Bestandteil des Geisteslebens ist immerhin bemerkenswert. Es ließen sich mühelos weitere, Mängel aller Arten aufweisen. Es soll anderseits nicht verschwiegen werden, daß dis neue Werk auch gute Partien enthält, auf die man sich beim Unterricht gern stützt. Aber zu oft sieht man sich zu Berichtigungen veranlaßt. Man mochte sich jedoch nicht gern damit und erst recht nicht mit Polemik belasten, wenn, man, im Gefühl gesamteuropäischer Verpflichtung, zwischen den mannigfachen Versuchungen von gestern und den Gefahren von heute in Anlehnung an die besten Traditionen abendländischer Geschichtsschreibung einen neuen Weg sucht. Das gute und für die Schule wirklich brauchbare Buch ist also noch zu schreiben. Dr. Fritz Textor