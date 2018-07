Inhalt Seite 1 — Der Klassenausflug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geno Hartlaub wurde als Tochter des Heidelberger Kunstbistorikers Professor Hartlarb geboren. Sie fluchte mit dem 1943: im Wigner Verlag, erschienenen Roman „Noch im Traum“ einen größeren Leserkreis auf sich aufmerksam. Nach dem Kriege erschienen bisher zwei Arbeiten: „Anselm der Lehrling und „Die Kindsräuberin“.

In der Nacht hatte es geregnet. Noch am Morgen. ging ein scharfer Wind. Als die Dunstschleier sich zerteilten, hatte der Wald sich eingehüllt in ein Gespinst von stumpfem Violett. Von der leuchtenden Herbstpracht waren nur ein paar Blätterinseln übrig geblieben. In einer weit auseinandergezogenen Schlange trödelte die vierte Klasse auf dem Wege unter den tropfenden Zweigen der lachten einher. Die meisten Kinder Waren schon in Kapuzenmänteln und wollene Schals vermummt. An ihren groben Stiefeln hatten sich dicke Schmutzkrusten angesetzt. Unlustiges Schweigen lag über der kleinen Schar. Nur unter den Mädchen der schneller ausschreitenden Spitzengruppe ging ein Wortwechsel hin und her. Offenbar war hier Streit ausgebrochen zwischen einem auffallend hochaufgeschossenen Mädchen, das peinlich sauber gekleidet war und im offenen Haar eine Schleife trug, und ihrer kleinen, altweibchenhaft in ein Kopftuch gehüllten Begleiterin. „Und sie ist’s doch gewesen“, wiederholte die Kleine, „wenn ich es dir sage. Ich habe sie gleich erkannte“ „Ich auch“, bestätigte eine dünne Stimme aus der hinteren Reihe. – „Die an der Haltestelle“, widersprach das Mädchen mit der Schleife, das so etwas wie die Anführerin der Gruppe zu sein schien, „hatte kein rotes Haar. Das war also eine andere.“

Eis paar Jungen waren inzwischen aus der Mitte der ungeselligen Einzelgänger zur Vorhut der Mädchen aufgerückt. „Was ist denn hier los?“, fragte einer von ihnen. Sogleich verstumme das Gespräch. Luise, die Anführerin, sah hochmütig über die Schulter zu dem Fragenden: „Das geht dich gar nichts an“, sagte sie. Aber der Knabe, um die Maßregelung wettzumachen, mischte sich nochmals ein: „Es soll zum Waldgasthaus gehen, über den Aussichtsturm meinte er mit wichtigtuerischer Miene. Wie, auf Vereinbarung taten die Mädchen jedoch, als seien seine Worte nicht zu ihnen gedrungen.

Der Weg war sehr schmal geworden. Die hohen Fichtenstämme drängten sich zu einem Gittet, das die Kinder einzuschließen, schien. Sie mußten nun hintereinander gehen, eins in den Fußtapfen des anderen. Bedrückt vom Gewicht ihrer Brotbeutel und Rucksäcke wanderten sie wie eine winzige Pilgerschar durch das schwarze Schweigen des Hochwaldes. Der Himmel über ihnen schien sich aufzuhellen. Zuweilen brach schwaches Sonnenlicht in schrägen Strahlen durch die Zweige. Am Ende der Schlange, hinter den letzten Nachzüglern, ging die Lehrerin. Sie war hager und groß; ihr vom rötlichen Haargekräusel umkränzter Kopf überragte die Kinderschar um ein gutes Stück. Doch ging sie gebeugt und schien in Gedanken versunken. Einer der kleinsten Jungen der eigentümlich unsicher auf mageren Beinen einherstelzte, hielt sich in ihrer Nähe. „Schon müde, Leo?“, fragte sie. Er schüttelte den Kopf, beschämt, wie es schien, und sah zu ihr auf aus großen, mandelförmigen Augen. Da nahm die Lehrerin seinen Rucksack, winkte einen dicken Burschen herbei, der unter den Nachzüglern einhertrödelte: „Da, nimmt das, Kirf“, rief sie, „du kannst auch mal etwas für deinen kleinen Freund tun.“ Der Dicke mit dem schläfrigen Gesichtsausdruck – belud sich ohne Widerspruch mit dem Gepäckstück.

Nach einer halben Stunde war man an einer Wegkreuzung angelangt. An dieser Stelle lichtete sich der Hochwald. Es ging aufwärts, durch ein dünnes Buchengehölz zuerst, dann einen Kahlschlag entlang, der die Himmelskuppel freigab. Zu beiden Seiten des Pfades zogen sich die schnurgeraden Reihen einer Tannenschule hin. Dahinter tauchte der Fachwerkgiebel des Waldgasthauses zwischen den Baumkronen auf. Manche Kinder, die ihn vom vergangenen Jähr wiedererkannten, liefen erfreut auf die von Hirschgeweihen gekrönte Eingangstür zu. Einen Augenblick später polterten sie über den Flur. Die Gaststube, die nach Bohnerwachs und frischem Tannenholz roch, blitzte vor Sauberkeit. An den Fernstern leuchteten Geranienblüten.

Die kleine Gesellschaft fand an zwei zusammengestellten Holztischen Platz, die Lehrerin in ihrer Mitte. Sogleich packten die Kinder lärmend und schwatzend ihre Frühstückspakete aus. Da öffnete sich die Tür zur Gaststube noch einmal. Der Förster erschien auf der Schwelle. Die Kinder erkannten ihn an seinem grünen Hut und am Gewehr, das er am Garderobenständer aufhängte. Mit ihm hatte noch ein anderer den Raum betreten, der den meisten nicht weiter auffiel, weil er sich gegen den grünledernen Glanz des Försters unansehnlich und angestaubt ausnahm. Die beiden Männer ließen sich am Rundtisch beim Kachelofen nieder. In der Nachbarschaft von Luise war es auf einmal still geworden. „Du“, flüsterte die Kleine, die noch immer im Kopftuch dasaß, „das ist doch der von der Haltestelle“. Auch die anderen Mädchen begannen unruhig zu werden. Sie beugten sich weit über den Tisch, um etwas von der Unterhaltung der beiden Männer mitzubekommen. „Mit dem da ist sie an der Haltestelle gestanden“, behauptete die Kleine eigensinnig, als Luise den Kopf schüttelte und nachdenklich und ohne rechte Überzeugung wiederholte: „Aber die hat doch keine roten Haare gehabt.“

Auf einmal erhob sich der Förster mit knarrender Umständlichkeit von seinem Platz am Rundtisch, ging zum Kindertisch hinüber, ließ sich dort zwischen den Knaben nieder und begann Späße zu erzählen. Sogleich drängten sich die Kinder in dichtem Knäuel um ihn. Verlassen blieb die Lehrerin an ihrem Platz zurück. Nach einigen Minuten jedoch erhob, auch sie sich und ging, während auf der Knabenseite, wo der Förster seine Scherze trieb, immer neue Salven von Gelächter losbrachen, zum Rundtisch. Der graue Unbekannte war damit beschäftigt, aus seiner Pfeife bläuliche Rauchwolken in die Luft zu blasen; dabei blickte er mit schmalgezogenen Augen ins Leere, zerstreut und ein wenig verstimmt, wie es schien. Als das Fräulein sich näherte, erhob er sich nicht eben eilig und lächelte mit stummem Gruß. Sie ließ sich ihm gegenüber nieder. Obgleich sie und der Graue die Blicke gesenkt hielten, bemerkten Luise und ihre Freundinnen, daß eine Unterhaltung zwischen ihnen im Gange war. Nach einer Weile schien ihr Gespräch zu verstummen. In starrer, tiefer Versunkenheit saßen sie sich gegenüber. In der Gaststube begann es nun still zu werden.