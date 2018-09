Reclams Universalbibliothek ist wieder da, jene Reihe kleiner Hefte, die seit vielen Jahrzehnten bei so vielen das erste Fundament zur Bildung legten. Wieder werden wir die besten Früchte der Weltliteratur hier finden können. Unter den ersten Neuausgaben (Reclam-Verlag, jetzt Stuttgart) sind eine Auswahl Gedichte von Goethe, herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Steffen, ferner Leiden des jungen Werther“, „In der alten Sonne“, eine Erzählung von Hermann Hesse, Stefan Zweigs Novelle „Angst“ und eine Erzählung des Isländers Gunnar Gunnarsson „Advent im Hochgebirge“. So erlesen der Inhalt, so einfach und ohne Aufwand ist wieder die äußere Form. Dünne Pappdeckel im Westentaschenformat, allerdings nicht mehr in der gewohnten altmodischen Aufmachung, sondern moderner in der Ausstattung. Die Illustrationen auf den Titeln der Novellen und Erzählungen wirken geradezu ungewohnt prunkvoll und wie ein besonderes Geschenk an den bescheidenen Leser, der ausging, um für 50 oder 80 Pfennig Bildung zu kaufen.

In ihren leuchtendbunten Pappdeckeln (gelb: das bedeutet psychologische Romane und Essays; grau: Dramen, Gedichte und gesammelte Werke; blau: Liebes- und Eheromane) liegen nun auch wieder für die Kenner der englischen Sprache die beliebten Tauchnitz-Bände vor (Tauchnitz-Edition, Hamburg). Neben Bernard Shaws „Saint Joan“ und der „Forsyte Saga“ von John Galsworthy bringen die ersten Bücher „Brief Candles“ von Aldous Huxley, „The Good Earth“ von Pearl S. Buck und eine sehr umfangreiche Sammlung neuer englischer Lyrik „Anthology of Modern English Poetry“, ausgewählt von Levin L. Schücking. Auch ein feuerroter Band ist darunter (Kriminal-, und Abenteuergeschicbten): „The Ringer“ von Edgar Wallace em

Der Schriftsteller Emil Barth wurde mit dem Immermann-Preis der Stadt Düsseldorf für das Jahr 1948 ausgezeichnet. Als letzte Arbeiten erschienen von ihm „Lemuria – Aufzeichnungen und Meditationen“ sowie die Xantener Hymnen im Claassen & Goverts Verlag in Hamburg.