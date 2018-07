Unvergeßlich jener Augenblick, da ich mich in ehrfürchtigem Staunen der großen, hundertundfünfzig Bände zählenden sogenannten „Weimarer Ausgabe“ von Goethes Werken gegenüber sah; dieser Monumentalausgabe, die im Aufträge der Großherzogin Sophie von Sachsen im Laufe von etwa vierzig Jahren besorgt wurde und an der gegen achtzig Gelehrte arbeiteten, um Goethes Schriften in einer reinen Form vorzulegen. Der erste Band dieses Standardwerkes, das immer wieder als Grundlage jeder neuen Goethe-Ausgabe dient, erschien 1887 und war eingeleitet von Hermann Grimm, der, als ihn ein Hörer fragte, welche Ausgabe des „Faust“ er als die beste empfehle, kurz und bündig zurAntwort gab: „Reclam!“ – Mit den billigen Reclamheften haben wohl die meisten angefangen, sich geistigen Besitz zu erwerben und der „goldenen Früchte des achtzigjährigen Lebens“ teilhaftig zu werden. Nun wirft das Goethejahr seine Schotten voraus. Die ganze Welt rüstet sich, einen Geistesheroen Die feiern, der in den letzten! Jahren eindringlicher für Deutschland plädierte und mehr zur Völkerversöhnung beitrug als irgendein Staatsmann es je vermocht hätte.

Dem Bedürfnis nach einer neuen, nicht zu umfangreichen und doch das Wesentliche umfassenden Goethe-Ausgabe abzuhelfen, sind mehrere Verleger zugleich bemüht. Der Christian Wegner Verlag lädt zur Subskription auf die „Hamburger Ausgabe“ in vierzehn Bänden ein, die Professor Dr. Erich Trunz besorgt. Sie stützt sich auf die „Ausgabe letzter Hand“ und erfreut sich der Förderung durch das Weimarer Goethe-Archiv. Band I erscheint jetzt, die weiteren Bände sollen in Abständen von etwa vier Monaten folgen. Eine Planung also, die sich über fast fünf Jahre erstreckt.

Neben dieser „Hamburger Ausgabe“ erscheint im Artemis-Verlag, Zürich, gefördert durch die Goethestiftung für Kunst und Wissenschaft in Zürich, als Gedenkausgabe der „Artemis-Goethe“ in vierundzwanzig Dünndruckbänden, heraus-, gegeben von Professor Ernst Beutler, Frankfurt. Außer der broschierten Ausgabe kann auch die Ausgabe in Ganzleinen oder – glückliche Schweiz! – in Ganzleder bezogen werden. Die ersten Bände liegen bereits vor; die Herausgabe soll bis zum Goethejahr 1949 im wesentlichen beendet sein. Beutler, von einer Reihe namhafter Mitarbeiter unterstützt, geht von der Weimarer Ausgabe als Grundlage aus. Beiden Veröffentlichungen gemein ist die Sorgfalt, mit der die Texte verglichen und – teils unter Heranziehung der Handschriften – revidiert wurden. Beide Ausgaben enthalten vor allem die Gedichte und Epen, die Dramen, Romane und Novellen, biographische Schriften, Schriften zur Kunst und Literatur und die naturwissenschaftlichen Schriften. Der umfangreichere Artemis-Goethe, der mit jedem Bande einebestimmte Epoche des Goetheschen Lebens oder eine bestimmte Seite seines Schaffens zu kennzeichnen versucht, enthält dann noch vier Bände Briefe, einen Band Übersetzungen und drei Bände Gespräche. Die Hamburger Ausgabe wiederum ist bemüht, aus der Goetheforschung der letzten Jahrzehnte die wichtigsten Arbeiten bibliographisch zu nennen und zu berücksichtigen. Der Herausgeber bezieht sich dabei auf die neuere geistesgeschichtliche und interpretierende Forschungsrichtung von Gundolf, Korff, Spranger und Kommerell. Besondere Beachtung wird der Schlußband finden, der eine allgemeine Goethe-Bibliographie sowie ein Register der wichtigsten Wörter aus Goethes geistiger Welt bringen wird.

Welcher Ausgabe man den Vorzug geben soll, ist schwer zu sagen. Wer Geld und Eile und Schweizer Freunde hat, dem dürfte die Entscheidung nicht schwer fallen. Wir andern aber warten geduldig wie weiland Josef Hofmiller, der um die Jahrhundertwende mit Herzklopfen jedem neuen Band der dreißigbändigen Goethe-Ausgabe des Bibliographischen Instituts entgegen sah; denn „es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man ein vielbändiges Werk nicht auf einmal saturiert in seine Bücherei einstellt, sondern sich auf jeden neuen Band freut wie ein Kind aufs Christkindl.“ Konrad Tegtmeier