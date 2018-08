Der Zollinspekteur sagte, daß nach wie vor Kaffee, Kakao und Zigaretten an der belgischen Grenze die „Einfuhrschmuggelware“ sei; aus Holland, das eine weitaus geringere Rolle spiele (denn dies Land ist ärmer als Belgien in diesen Tagen), kämen teurere Sachen herein, Schuhe von der elegantesten Sorte, mit Kork- und Kreppsohlen. „Wir schnappen an der belgischen Grenze monatlich derzeit rund 150 Zentner Kaffee bei rund 3000 Aufgriffen. Wir haben am Dreiländereck monatlich 200 000 Zigaretten beschlagnahmt. Aber wir wissen auch, daß es nur zehn Prozent sind, die wir schnappen.“

„Aber was zahlen die Schmuggler drüben, denn auch die Schmuggelware ist ja nicht umsonst?“

„Vor der Geldreform wurde Ware gegen Ware getauscht. Das war das Zeichen, daß die letzte Stufe des deutschen Ausverkaufs erreicht war. Die Schmuggler lieferten Eisenwaren, Elektrogeräte und alltägliche Bedarfsartikel wie Porzellan und Steinguttassen und lieferten damit zugleich den Beweis, daß in Belgien, Holland, Luxemburg eine echte Nachfrage nach deutschen Waren besteht. Aber der illegale Handel über die Grenzen hinweg ist immer zum Nachteil des Landes; das heißt: die eigenen Steuerzahler verlieren, was die Schmuggler verdienen“.

„Was aber mag bei alledem das radikale Heilmittel gegen das heutige Übermaß des Schmuggels sein?“

„Es gibt nur eine einzige Grundregel zur Besserung“, erwiderte der Zollinspekteur: „Angleichung an die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Nachbarländern.“

„Und glauben Sie daran? Glauben Sie an ein wirtschaftlich geeintes Westeuropa der Zukunft?“

Dies aber war eine politische Frage, auf die weder ein Zollbeamter noch sonst irgendein Mensch an den Westgrenzen Trizoniens eine Antwort wagte. Es stehen viele Fragezeichen an der Westgrenze, zu viele Fragezeichen an allen Grenzen rund um das westdeutsche „Niemandsland“ – „Die Grenze gegen Luxemburg, mehr noch die gegen das Saargebiet ist typisch“, sagte in Aachen ein Mann, ein Akademiker, der den Fehler hatte, zu früh ein gewisses Parteiabzeichen angelegt zu haben und der im Vertrauen hinzufügte, daß er ganz gut lebe in dieser interessanten Zeit – vom Schmuggel natürlich. „Fahren Sie dorthin, Sie werden sehen...“

