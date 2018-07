Inhalt Seite 1 — Kurs auf knappes Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Generalstreik war es also nicht, letzten Freitag: nur ein Tag der Arbeitsruhe, die aber keineswegs total war. Eigentlich sollte ja dokumentiert werden: „Alle Räder stehen still...“ Aber nicht nur die Eisenbahn verkehrte; auch die Räder der Autos zeigten die vertrackte Neigung, nicht stille zu stehen. Selbst ein paar Lastwagen waren da: Fuhren für die Besatzungsmacht, natürlich ... Aber gerade die Besatzungsbehörden, als die letztlich für die Wirtschaftspolitik der Doppelzone verantwortliche Instanz – man denke nur an das letzte große Malheur der Festkontenregelung – hätten ja eigentlich erfahren müssen, wie unzufrieden die Gewerkschaftsführung mit ihren Maßnahmen und Unterlassungen war!

Vielleicht wird dieser 12. November nicht als der Tag der Arbeitsruhe, sondern als der Tag des Lohn- und ProduktionSausfalls in die Geschichte unserer Zeit eingehen. Die Hausfrauen (und die Raucher) waren jedenfalls unterwegs, und da, wo die Einzelhandelsgeschäfte ohne Sorge vor „Aktionen“ geöffnet waren, gab es einige Umsätze; es wurde gekauft, trotz Lohnausfalls, was gewissermaßen dokumentiert, daß es die Nachfrage ist, die den „freien“ Preis bestimmt, und daß wir uns eben in einer Phase der übersteigerten Nachfrage befinden. Die fast allgemein herrschende Auffassung, wonach die hohen Preise dadurch zustande kommen, daß die gewerblichen Erzeuger und der Handel zu ihren Kosten eine hohe „Profitspanne“ zuschlagen, ist ja nicht richtig. Die Gewinnspanne ergibt sich aus der Bereitschaft der Abnehmer, letztlich der Verbraucher, hohe Preise zu bewilligen, um die verlangte Ware zu erhalten. Das wird besonders deutlich bei Waren, für die sich, wie bei Eiern, Geflügel, Obst (insbesondere Wildbeeren), gar kein „Gestehungspreis“ errechnen läßt, so daß die Preise sich hier nach denjenigen vergleichbarer Erzeugnisse „richten“, letztlich aber sich rein aus Angebot und Nachfrage ergeben. Dies zu erkennen und auszusprechen, heißt freilich noch nicht, alles billigen, was von vielen Erzeugern und Händlern in der Ausnutzung ihrer Monopolstellung als Besitzer von Mangelware geschieht. Andererseits ist die Preisanpassung an den Weltmarktstand praktisch gar nicht aufzuhalten; das Malheur ist nur, daß sie vielfach erst jetzt erfolgt, während sie nach Erhards Plänen vor dem Tage der Geldumstellung im wesentlichen hätte abgeschlossen sein müssen.

Wer den heutigen Zustand nicht haben will, muß entweder die totale Bewirtschaftung mit künstlich gebundenen Preisen anstreben oder aber eine Beschränkung der Übernachfrage durch Geldverknappung befürworten. Auch eine Kombination ist denkbar. Da ist zum Beispiel einige Zeit vor der Geldreform ein Plan – nennen wir ihn den Plan T – ausgearbeitet worden, von dem vor nunmehr einem halben Jahr die „Welt“ (in ihrer Nr. 54) berichtet hat. Es heißt da: „Die langlebigen Konsumgüter – wie Bekleidung, Wäsche, Hausrat u. a. – werden auch nach der Währungsreform noch auf lange Zeit nur in beschränktem Umfang gegen Bezugschein und nur einem Teil der Nachfrager zugänglich sein. Was machen dann aber die Arbeiter mit dem Teil des Lohnes, den sie in normalen Zeiten für diese Güter auszugeben pflegen? Werden sie sparen, bis sie einmal in die Lage kommen, das Geld für die genannten Zwecke ausgeben zu können? Die Wahrscheinlichkeit wird man nicht allzu hoch einschätzen dürfen. Für die Stabilhaltung der neuen Währung ist diese Frage sicher von erheblicher Bedeutung – erforderlichenfalls müßte man daran denken, einen die Kosten der legal käuflichen Lebenshaltungsgüter übersteigenden Lohnanteil zu sperren, bis durch den Besitz auch des dazugehörenden Bezugscheines eine Sicherheit gegeben wäre, daß dieser Anteil auch tatsächlich für den normalen Konsumbedarf verwende und nicht als neuer Geldüberhang gefährlich werden kann.“

Der Plan T besagt also, daß die Lohn- und Gehaltsempfänger unter Kuratel gestellt, dem Ausnahmegesetz des Zwangssparens unterworfen werden, sollten. Es gehört – heute, da wir klüger gewordenem! – nicht viel Phantasie mehr dazu, sich auszumalen, wie dergleichen sich in der Praxis ausgewirkt haben würde; welches Maß an Verbitterung bei den unter Sparzwang stehenden Menschen, bei ihren Hausfrauen zumal, entstanden wäre, wenn sie weiter um Bezugscheine hätten petitionieren und anstehen müssen, während die „Sachwertbesitzer“ (und alle diejenigen, die eine Art Monopolstellung innehaben, weil die von ihnen angebotenen Dienstleistungen stark „gefragt“ sind, wie das etwa für die meisten Handwerker zutrifft!) sich im Wege der Kompensation jede erwünschte Ware hätten verschaffen können ... Ein Glück also, daß die Bewirtschaftung gefallen, daß man nicht diesen gefährlichen Weg gegangen ist! Das wird der Vater des Plans T wohl inzwischen auch erkannt haben, und er wird nicht sehr glücklich darüber sein, daß heute an sein damaliges Projekt erinnert wird, das sein Urteilsvermögen, soweit es sich um wirtschaftspolitische Tatbestände handelt, in einem etwas zweifelhaften Licht erscheinen läßt. Es war dies nämlich, um auch das noch zu sagen, der Sekretär des Gewerkschaftsrates für die Doppelzone, Fritz Tarnow.

Nun handelt es sich ja bei jenen heute auf illegalen Umsatzwegen vagabundierenden Geldern, die, als „leicht verdient“ – wenn auch vielfach aus der Substanz, und nicht aus echtem Einkommen stammend –, in erster Linie für das Herauftreiben der Preise verantwortlich sind, um einen Restbestand jener unerfreulichen Erbschaft, die uns aus der totalen Zwangs- und Bezugscheinwirtschaft geblieben ist: also um ein Stück „Überhang“ aus der Zeit vor der Geldneuordnung, und nicht um ein unvermeidliches Zubehör der allmählich werdenden Markt- und Wettbewerbswirtschaft von morgen. (In dieser wird es auch vorkommen, daß die Preise unter den Gestehungskosten liegen: ein Zustand, den man freilich seit etwa zehn Jahren gar nicht mehr kennt, der erst wieder „erfahren“ werden muß.) Es dreht sich jetzt also darum, diese Erbschaft zu liquidieren, und dazu ist es notwendig, möglichst bald an den endgültigen Lastenausgleich heranzugehen, und an die definitive Steuerreform, die zu ihm gehört. Der vorläufige Lastenausgleich mit der Sondermaßnahme einer wirklich einschneidenden „Erfassung“ des Vorratsvermögens, soweit es außerordentliche Gewinne ermöglichte, in Verbindung (hoffentlich!) mit einer Steueramnestie, ist nur eine Vorstufe dazu, im die flüssigen Mittel zu verknappen, sie abzuschöpfen und zu binden, sie insbesondere in den regulären Wirtschaftskreis einfließen zu lassen – auch über eine gebesserte Steuermoral, die sich dann teils von selbst ergibt, teils sich erzwingen läßt. Nötig ist auch, die Grundsätze für die DM-Eröffnungsbilanz endgültig festzulegen. Ihr Fehlen hat viele Unternehmer dazu verleitet, erhebliche Beträge konsumtiv „verschwinden“ zu lassen: also aus der „Substanz“ in leben – oder, ohne Rücksicht auf die Kosten, zu investieren. So ist ein ganz erheblicher Teil der Übernachfrage zu erklären.

Daß nach dem Plan Erhards die Sondergewinne aus Hortungsbeständen und sonstigen gegen Reichsmark einstehenden Vorräten jetzt nicht durch ein Sondergesetz, sondern über den vorläufigen Lastenausgleich erfaßt werden sollen, ist – vielleicht – ein Schönheitsfehler, wie die SPD-Fraktion im Wirtschaftsrat bemängelt hat. Trotzdem sollte sie Erhards Pläne nicht deshalb schon verwerfen, sondern mithelfen, daß die „Dränage-Aktion“, das Abziehen der Mittel aus den über-liquiden Unternehmen erfolgt – auch wenn etwa manche Betriebe davon betroffen werden könnten, die ihrem Herzen, oder den Gewerkschaften, besonders nahestehen. Das Prinzip der „Belastung“ von Vorräten ist schon richtig; es sollte aber nur in hochdifferenzierter Verfeinerung angewandt werden, bewirtschaftete und preisgebundene Waren also freilassen, und von Kriegsschäden betroffene Betriebe weitgehend freistellen. Auch sollte man die Vorräte nur insoweit belasten, als sie über die normale Lagerhaltung in den betreffenden Sparten hinausgehen, was sich aus. einem Vergleich mit den (versteuerten) Umsätzen des ersten Halbjahres 1948 unschwer ermitteln läßt.

Im übrigen wird es sich nun darum handeln, daß die Geldverknappung im Zuge der traditionellen Kreditpolitik durchgeführt wird. Wir denken dabei weniger an das „klassische“ Mittel der Kreditverteuerung, über Diskonterhöhungen, das von der Preis-Hausse mühelos „überspielt“ werden würde. Das, was von der Bank Deutscher Länder letztlich an Kreditrestriktionen verfügt und angekündigt worden ist, erscheint uns auf der richtigen Linie, zu liegen. Die Bankenausweise zum Oktober-Ultimo, den wir als spätesten Termin für den längst fälligen Entschluß, zu restriktiven Maßnahmen zu kommen, vor vier Wochen schon genannt hatten, zeigen bereits eine nur als „normal“ zu bezeichnende Anspannung. Wenn die bekannten Beschlüsse des Zentralbankrates, die darauf hinauslaufen, die Rückgriffsmöglichkeiten auf die Landesbanken für die Privatbanken einzuschränken, erst voll wirksam werden, wird sich wahrscheinlich bald ein deutlicher Stopp in der Höhe der Rediskonte ergeben. Die Auswirkung auf die Preisbewegung wird nicht ausbleiben – besonders dann nicht, wenn dazu weitere längst fällige Maßnahmen kommen: wie die Erleichterung der Einfuhren, der Ausbau des „Jedermann“-Programms (natürlich unter Einschaltung der Gewerkschaften: es ist ja nicht recht einzusehen, weshalb Prof. Erhard sich dagegen sperrt!), dazu weiter Preisbindungen für den Handel bei einigen’gewerblichen Waren, um die relativ niedrigen Herstellerpreise bis zum Verbraucher „durchschlagen“ zu lassen, und die von den Besatzungsbehörden bisher ohne rechte Angabe von Gründen verweigerte Rückkehr zur Gewerbefreiheit, damit die Konkurrenz im Handel besser zur Wirkung kommen kann.