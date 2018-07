Die Wirklichkeit, von der die Religion handelt! von der ihre Offenbarungen. künden, ist in dem Denken der Menschen unserer Tage weitgehend zu einer bloßen historischen Größe geworden; man kennt sie, schätzt ihre moralische Bedeutung für den Menschen, man möchte sie erhalten wissen, während andere sie ignorieren oder verspotten. Denn herrschend und unser alltägliches Denken prägend sind jene Kenntnisse, die man für wissenschaftlich begründet hält, seien sie nun zu den Naturwissenschaften oder zur Psychologie gehörig. Die Wirklichkeit, die Gott eignet, und mehr noch jene der Göttlichkeit Jesu Christi, sind so weitgehend ohne echte Faszination auf das Herz und das Denken der Gebildeten, daß wir erkennen und zugeben müssen, daß Gott in jenen Herzen – unsern Herzen – erstorben ist. Denn wo die Liebe zu Gott nicht mehr wohnt und ersehnt wird, dort ist Gott tot, wie es ja denn auch schon Nietzsche verkündet hat. Doch zogen in die von Gott entleerten Herzen die Abgötter ein; denn das Herz liebe notwendig etwas, sagte Pascal; es kann nicht ohne Erfüllung durch Gott oder einen Gottersatz sein. Wohl ist, es nun individuell verschieden, welchem Gottersatz wir Raum in uns gegeben haben, sicher aber darf man sagen, daß die Mehrzahl der Menschen heute von dort her gebannt ist, wo die Erfüllungen des ikarischen Traumes, wo die Motore und Maschinen die große Machterweiterung des Menschen begründet haben. Doch hilft die Erkenntnis der Krankheit nicht viel; helfen kann nur eine dem Herzen: und dem Geiste gleich verständliche Deutung der Welt, in der die Natur, die wir lieben, und die Übernatur, die wir vergessen haben, nicht mehr unvereinbar nebeneinander in harmonischem Wechselgespräch bestehen, die Welt wieder ihren Herrscher und Herrn besitzt und Gott nicht nur als Gottnatur schattenhaft webt. Können wir hoffen,, daß die Gottesfinsternis von der Welt weicht, daß im Zuge der zyklischen Rückkehr zu Gott, die Menschen wieder heimfinden zu ihrem Schöpfer? Manches deutet diese echte, diese einzige berechtigte Revolution an; vor allem die wachsende Zahl jener, die sich abwenden von der Fahne des Hochmuts, die das vorige Jahrhundert gehißt, und in dem Meer der christlichen Religion die neue Perle suchen. Viele bedeutende Namen aus fast allen Ländern wären hier zu nennen. Zu ihnen gehört auch Leopold Ziegler, auf dessen vor kurzem im Summa Verlag Jakob Hegners in der Schweiz erschienenes und demnächst bei Rosil in München erscheinendes zweibändiges Werk „Menschwerdung“ hierdurch nachdrücklichst hingewesen werden soll. Es ist dabei nicht möglich, in Kürze auch nur einen Abriß des Inhalts zu geben; noch weniger eine Ahnung seines Reichtums an eigenen, ja eigenwilligen und doch immer sehr sorgfältig fundierten Lehraussagen zu vermitteln Es muß genügen, festzustellen, daß die Welt, wie sie dies Buch zu schildern unternimmt, wieder heil, in rechter Ordnung, daß sie wieder Kosmo; und nicht mehr Chaos ist. Die tragenden Säulen dieses Menschenbildes und Weltgebäudes als Gefäß des Geheimnisses bilden dabei die sieben Bitten des Vaterunsers, deren Worte von Ziegler so ernst genommen werden wie das geoffenbarte Wort nur eben genommen werden kann. Dabei gelangt er als Philologe zu sehr aufregenden, die Weisungen des Gebetes wandelnden Einsichten. So, wenn er hinsichtlich der vierten Bitte den Nachweis unternimmt, daß jene Worte richtig zu lauten haben: „Unser Brot für den morgenden Tag gib uns heute“. Diese Bitten dienen ihm dann als Träger eines reich gegliederten Gewölbes, das er aus den Überlieferungen, den offenbarungsträchtigen Lehren des Ostens und Westens bis zu der Theosophie Jakob Böhmes und Baaders errichtet. Das Gebet durchdringt und Raum dieser erneuerten gothischen Welt –, was mehr bedeutet als nur einen durch das Bild den Raum nahegelegten Vergleich. Ist es doch das mehr und höchste Ziel der Denkbemühung Leopold Zieglers, die Menschen zurückzuführen sowohl in die geheiligten Räume der wahren Kirche: wie in die des Reiches der ewigen Ordnung. Ewald Wasmuth