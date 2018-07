Für ein armes Land wie Deutschland kommt es ischen Völkerfamilie wieder als gleichwertiger und gleich leistungsfähiger Partner mitspielen und nicht auf die Dauer als armer Verwandter Almosen empfangen soll. Jeder Dollar, der für die Finanzierung der deutschen Einfuhr notwendig ist und aus eigener Kraft verdient wird, entlastet das Ausland, vor allem die amerikanischen Steuerzahler. Allerdings liegt es nicht nur an Deutschland, daß auch wirklich jeder erreichbare Dollar eingebracht wird. Es fallen z. B. sehr ernsthafte Anfragen des Auslandes bei deutschen Werften an, ob sie Aufträge übernehmen könnten. Wie ernsthaft diese Anfragen sind, ist an dem großen Tonnagebedarf und an der Vollbeschäftigung der führenden Schiffbauländer auf Jahre hinaus; abzulesen. Die britischen Werften etwa sind kaum in der Lage, weitere Auslandsaufträge mit einigermaßen passablen Lieferfristen entgegenzunehmen. Südamerika und Skandinavien, um nur einige Fälle herauszugreifen, würden wohl sehr schnell Aufträge nach Deutschland vergeben, um nicht genötigt zu sein, die sehr viel längeren Lieferfristen anderer Schiffbauländer zu akzeptieren.

Doch das große Hindernis sind die Potsdamer Vereinbarungen, die den deutschen Schiffbau zu einer verbotenen Industrie machten. Auch der Industrieplan von 1946 verbot den Bau von seegehenden Schiffen, während der revidierte Industrieplan von 1947 zu diesem Punkte schwieg. Ob es völkerrechtlich vertretbar ist, den Bau von Handelsschiffen mit Rüstungsindustrien gleichzusetzen, ist zumindest zweifelhaft. Schiffe für Kriegszwecke lassen sich nicht über Nacht und insgeheim bauen. Es gibt wohl wenige Wirtschaftszweige, die so leicht zu überwachen sind wie die Werften; Es dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein, daß Deutschland für seinen Außenhandel wieder eigene Handelsschiffe einsetzen . darf. Sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist und sobald die deutschen Reeder die Finanzierung klären können, würde die in Westdeutschland verbliebene, durch Kriegszerstörungen und Demontage stark geminderte Werftkapazität für diesen Zweck stark in Anspruch genommen werden. Selbst das ich schwebende Erneuerungsprogramm für die uns erlaubte. Küstenschiffahrt mit Einheiten bis zu 1500 BRT, das Bauten von 50 000 bis 80 000 BRT neuen Schiffsraum vorsieht, würde eine erhebliche Beschäfttgungsquote für die Werften ergeben. Doch im Augenblick ist es weder soweit, daß dieses Neubauprogramm finanziell unter Dach gebracht wäre, noch sehen die deutschen Reeder auf absehbare Zeit die Möglichkeit, größere. Schiffbauten zu finanzieren, selbst wenn sie erlaubt wären. Für eine sicherlich nicht kurze Übergangszeit denken sie vielmehr an die Charterung von ausländischer Tonnage; die Hoffnung auf die Charterung von amerikanischen Liberty – – und Victory-Schiffen sind noch keineswegs begraben. Auch das erste Drittel des Bauprogramms für 100 Fischdampfer wird in einigen Monaten, ausgelaufen sein. Die festlichen 66 Fischdampfer, für die jetzt eine Erleichterung der Baugrößen– 400 oder 450 BRT an Stelle der vorgesehenen 350 BRT – geprüft wird, könnten gleichfalls nur kleinere Teile der verbliebenen Kapazität beanspruchen.

Was aber, wird in der Zwischenzeit aus den deutschen Werften und ihren Arbeitern? Sie haben im Augenblick einen Arbeiterstand von etwa 30 000 Mann, die teils im Maschinenbau und im Reparaturprogramm der Reichsbahn, teils mit Schiffsreparaturen beschäftigt sind; Aber dieses Reparaturgeschäft kann niemals das Durchhalten der Belegschaften und Kapazitäten gewährleisten. Das Fundament der Werftbeschäftigung sind stets die Neubauten. Reparaturarbeiten fallen. unregelmäßig an, sind ein Stoßgeschäft, das nur die gerade offenen Kapazitätsspitzen beschäftigen kann. Zudem sind die dringlichsten deutschen Reparaturen in der verbliebe- – nen Küstentonnage ausgeführt oder aus Geldmangel aufgeschoben. Der Zufluß von ausländischen Reparaturen, die in jedem Einzelfall wie ein normales Exportgeschäft der JEIA-Genehmigung bedürfen, scheitern oft an den bürokratischen Hemmnissen, an der Dollarklausel usw.

Es ergibt sich also der weltwirtschaftliche Widersinn, daß die „Konkurrenten“ des deutschen Schiffbaus die Nachfrage nicht befriedigen können, der deutsche Schiffbau dagegen in Gefahr gerät, seinen Facharbeiterstamm zu verlieren, keinen Nachwuchs ausbilden zu können und seine Helgen rosten zu sehen. Die Erlaubnis, Schiffe für ausländische Rechnung zu bauen, könnte jährlich – gering geschätzt – 25 Mill. $ als Nettodeviseneinnahme bringen. Bei einer Auslandshilfe von jährlich mehr als 1 Mrd. $ wäre dies schon ein höchst bedeutsamer Posten. Aus diesen Erwägungen heraus wird, von amerikanischer Seite gegenwärtig das Problem des deutschen Schiffbaus erneut erwogen. Amtliche britische Sprecher haben allerdings erklärt, daß man „keine neue Politik einschlagen“ wolle. Dabei ließe sich eine ausreichende Berücksichtigung der europäischen Konkurrenzinteressen sehr wohl vorstellen. Wir denken nicht nur an den freien Wettbewerb, der die beste Auslese wäre. Man könnte auch den deutschen Schiffbau auf bestimmte Typen und Größen oder auf bestimmte ausländische Auftraggeber begrenzen und etwa im Rahmen bilateraler Handelsverträge Schiffbestellungen über die Instanzen der JEIA berücksichtigen. Es kommt nur auf den guten Willen an, die europäische Gesamtplanung, wie sie im Marshall-Plan vorgesehen ist, auch auf den Schiffbau auszudehnen. Deutsche Deviseneinnahmen aus dem Schiffsexport und deutsche Deviseneinsparungen durch den Betrieb von Schiffen unter eigener Flagge und mit deutschen Besatzungen, das sind zwei Erholungsquellen für die friedliche deutsche Wirtschaft, denen gegenüber die 1945 gehegten politischen Bedenken für eine unabhängige Überprüfung reif sind. Gw.

Bisher wurden in der Doppelzone 1800 während des Krieges versenkte Binnenschiffe mit einer Ladefähigkeit von 1,55 Mill. t gehoben. – In der französischen Zone wurden seit Kriegsende rund 1000 Binnenschiffe geborgen und zum größten Teil wieder flott gemacht. Dollar an, wenn es in der europä-