Aufgabe der Literatur ist, dem Menschen zu helfen, sich selbst zu erkennen, seinen Glauben an sich selbst zu, stärken, das Streben nach Wahrheit in ihm zu wecken, gegen das Gemeine in den Menschen zu kämpfen, das Gute in ihnen zu finden, Scham und Zorn und Mannhaftigkeit zu wecken, und alles das nur, damit die Menschen edel und stark werden und lernen, ihr Leben mit dem heiligen Geist der Schönheit zu beseelen.