Von Rudolf Hagelstange

Es ist zweifellos verfrüht, von einer neuen deutschen Literatur zu sprechen in dem Sinne, als sei dabei von einem fertigen oder auch nur in sichtbarem Werden begriffenen Ding die Rede. Die kurze Zeitspanne, in der das Wort sich einer neugeschenkten Freiheit erfreuen darf, kann nicht ausreichend gewesen sein für einen Vorgang, der sich in mehreren Jahren, vielleicht Jahrzehnten abspielt, selbst wenn man sich nicht der Erkenntnis verschließt, daß geistige Ströme, die ihres Bettes beraubt werden, anderswo ein neues finden oder in unterirdischer Bahn verborgen weiterziehen. Aber wir meinen wohl, wenn wir von deutscher Literatur sprechen, in erster Linie solche, die auf dem Boden des gesamten Volkes gewachsen ist, die sich also nicht aus der Verneinung und einer ebenso notwendigen wie heilsamen Kritik am deutschen Leben speist, sondern aus der Bejahung und aus dem Bemühen, Stimme der Zahllosen deutscher Zunge zu sein. Die Literatur unserer Gegenwart befand sich bis jetzt in der Situation eines Mannes, der den geistigen Wahrheiten des Lebens nachgehen möchte, aber auf seinem Wege Zusammenbrechenden zu Hilfe eilt, Verhungernden einen Bissen reicht und Verletzten Notverbände anlegt.

Es gibt Dichter und Schriftsteller, die gewiß nicht ablehnen würden, dergleichen gegenständlich zu leisten. Aber im Umgang mit dem Wort meinen sie, daß solche Hilfe unter der Würde ihres, Standes sei. Hier waltet ein merkwürdiges Mißverstehen der eigenen Sendung, das sich zweifellos eng anschließt an die verhängnisvolle Tendenz des deutschen Menschen, ein säuberlich getrenntes Doppelleben zu führen: auf der einen Seite der ausschließliche Hang zu deutscher Geistigkeit, auf der anderen der hemmungslose Nützlichkeitsstandpunkt nationalistischer Prägung. Die Erkenntnis hat noch immer nicht Fuß gefaßt, daß Wunsch und Wirklichkeit nicht zwei unabhängige Welten, sondern daß sie unlösbar miteinander verbunden sind, dergestalt, daß die Wirklichkeit aus dem Wunsche zu resultieren hat.

Freilich gestartet die Art und Weise, in der die Literatur solche „erste Hilfe“ leistet, gewisse Schlüsse auf die Ansprüche, die sie an sich selbst stellt. Es darf nicht verkannt werden, daß der deutsche Mensch, der vielfach in Absonderung gelebt hat, einmal erheblich mehr Kraftreserven besitzt, als man ihm gemeinhin zutraut, und zum anderen, daß er keine bescheidenen Maßstäbe an das legt, was ihm heute als Literatur zu Hilfe kommen will. Es wäre billig, wollten die heute einflußreichen Schriftsteller die vielfach zu beobachtende Kälte und Kritik ihrer Zeitgenossen nur auf den bösen Willen der von ihnen Angesprochenen zurückführen. Die eigentliche Schwierigkeit liegt vielmehr in der Tatsache, daß ein-großer Teil der hier in Betracht zu ziehenden Zeitgenossen den „Stillen im Lande“ anhing und diesen, durch eine recht gehalt- und geschmackvolle Kost, einen literarisch derart empfindsamen Gaumen verdankt, daß er sich bei der leisesten Grobheit und Geschmacklosigkeit sofort schüttelt, und leicht in eine generelle Appetitlosigkeit verfällt. Hinzu kommt, daß von diesen Menschen wiederum ein erheblicher Teil für die Sache der Humanität und Demokratie aus innerer Neigung heraus längst wiedergewonnen oder gar nie ernstlich verloren gewesen ist. Diese Menschen leben zum Teil noch in den Begriffsvorstellungen und Maßstäben der vor 1933 wirkenden Literatur, die sich gewiß keines schlechten Rufes erfreute. Zu verkennen, daß Schriftsteller wie Thomas und Heinrich Mann, die Zweigs, Werfel und Wassermann den Gedanken der Humanität, des Friedens und der Demokratie auf eine oft. bestechende und überzeugende Weise vertreten haben, hieße, sich eines Maßstabes berauben, der den Heutigen nur helfen könnte, ihre Schwächen abzulegen und – um manche Erfahrungen reicher – in das Schwarze des gesteckten Zieles zu treffen.

Es will mir scheinen, daß gelegentlich etwas zuviel vom bösen Willen der Lesenden und zuwenig von den Schwächen der Schreibenden die Rede ist. Das mag daran liegen, daß der Leser meist nur das ausspricht, was er empfindet, die Schreibenden aber ihre Meinung über sich und ihre Sache gewichtig formulieren können und dabei selbst das Opfer der eigenen Wunsche werden. Buch- und Theaterkritik üben in dieser Hinsicht noch sehr viel Nachsicht aus, wobei – wenn solche Rücksichtnahme länger anhielte –, die Sache der Demokratie leicht das Nachsehen haben könnte. Es darf nicht übersehen werden, daß der Gedanke der Demokratie als einer Lebensform, in die alle großen Tugenden und Leistungen der Menschheit einmünden, durch unzulängliche oder „gemachte“ Dinge nur Schaden erleiden kann. In dieser Hinsicht ist auch „Tendenz“ im oberflächlichen Sinne in der Demokratie ein heikleres Kapitel als unter einer Diktatur. Was einer schlechten Sache dient, kann nicht in gleicher Weise einer guten nützen. Die sogenannte Gesinnung eines Kunstwerkes ist kein künstlerischer Wert an sich, sondern moralische Voraussetzung. Sie hat für die Bildung der Allgemeinheit ihr ganz bestimmtes Gewicht; für das Kunstwerk selbst ist sie nur der Boden. Der echte Künstler wird aber nicht, gleich dem Makler, mit Grund und Boden spekulieren, sondern auf ihm Wohnungen des Geistes errichten. Was eines Tages die neue deutsche Literatur heißen könnte, kann darum nur durch das leidenschaftliche Streben erstehen, nach erledigter Reinigung der geistigen Räume eine Atmosphäre zu schaffen, die klar, rein und würzig ist wie, die Luft im Freien.

Von dem Verfall des Geisteslebens in der stickigen Atmosphäre von Willkür und Unfreiheit ist die Literatur vielleicht am schwersten, wenn auch nicht am sichtbarsten getroffen. Willkür und Unfreiheit bedrohen zuerst das Wort. Den Aufrichtigen blieb somit nur die Wahl zwischen Schweigen oder mehrjähriger Entwurzelung aus dem Boden, auf dem sich das allgemeine deutsche Schicksal vollzog. Daß einer der Teile- schadlos aus diesen beiden Möglichkeiten hervorgegangen sein sollte, wird niemand annehmen wollen. Es sind allenthalben viele Opfer gezählt, draußen und drinnen und im „Niemandsland“, wie einer der Angeschlagenen seinen Standort bezeichnet. Die ins Ausland gingen, haben sich die Lauterkeit ihrer Gesinnung bewahrt, aber Schäden an ihrem persönlichen Glück, ihrer Gesundheit, ja, den seelischen und physischen Tod erlitten. Die ihrer Sendung offen weiterzuleben versuchten, haben den Terror an der eigenen Haut gespürt. Auch unter ihnen gibt es Opfer übergenug; Die weiterlebten auf dem alten Grund und Boden und schwiegen oder in die Innerlichkeit flüchteten, haben Tribut gezollt an ihrem Charakter, der Lauterkeit ihrer Kunst und, wenn es wenig war, an ihrer Würde. Aller Schicksal zusammen ist das deutsche Schicksal gewesen. Aber jeder der überlebenden besitzt nur einen Teil davon.

Hier liegt eine große Gefahr für das Werden einer neuen deutschen Literatur, und daß sie in so geringem Maße überhaupt sichtbar wurde, scheint mir ein ungeheures Positiv, das einer echten Hoffnung Nahrung geben kann. Nur gelegentlich haben voreilige und wohl weniger berufene Geister ihren Finger auf diese Wunde gelegt und das allmähliche Zusammenwachsen der beiden Wundränder durch selbstische Manipulationen gestört. Die alte deutsche Untugend, den Standpunkt des anderen zu verdächtigen und nicht einzusehen, hat zu unerquicklichen Streitgesprächen geführt. Aber wenn man von diesen wenigen überflüssigen Polemiken absieht, scheint die mehr oder minder „verlorenen Söhne“ die Erkenntnis zu einen, daß die tragische Bitternis jeglichen Schicksals in fruchtbaren Gärstoff umzuwandeln ist.