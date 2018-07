Bei der Veranlagung zur Vermögensteuer ist der Wert der Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse nicht gehandelt werden, meist schwer zu ermitteln. Das gilt insbesondere dann, wenn effektive Käufe oder Verkäufe derartiger Anteile nicht festgestellt werden können, der Wert der Anteile also nicht aus solchen abgeleitet werden kann. Dann ist nach § 13 Abs. 2 Reichsbewertungsgesetz der Wert unter Berücksichtigung des Gesamtvermögens und der Ertragsaussichten der Gesellschaft zu schätzen. Für diese Schätzung hatte die frühere Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes das sogenannte Berliner Verfahren entwickelt, wobei der Substanzwert wie die Ertragsaussichten berücksichtigt wurden, die aus den Erträgen der Gesellschaft der letzten vorausgehenden Jahre abgeleitet wurden.

Für die letzte Vermögensteuerhauptveranlagung vom 1. Januar 1946 und späterer Stichtage ist im Vermögensteuererlaß 1946 ein anderes Verfahren vorgeschrieben worden, wonach die Schätzung nur noch den Substanzwert, nicht aber den Ertragswert mehr zugrunde legen soll. Da allgemein die Erträge zurückgegangen oder sogar ganz fortgefallen waren, mußte die Anwendung dieses Steuererlasses zu höheren Werten führen, als sich bei Anwendung des Berliner Verfahrens ergeben hätten. Da die Vermögensteuersätze seit 1946 erheblich erhöht waren, und eine derartige Kursfestsetzung auch für andere Steuern, (Erbschaftsteuer) von Bedeutung ist, hat die Wirtschaft diese Anordnung als ungerecht empfunden.

Nun hat sich kürzlich die Finanzleitstelle (der jetzige „Koordinierungsausschuß der Finanzminister der britischen Zone“) in zwei Rechtsbeschwerde-Entscheidungen vom 15, und 30. Juni mit diesen Fragen befaßt. Die erste Entscheidung betrifft einen Vermögensteuer aus dem Jahre 1940, die zweite einen Fall aus dem Jahre 1946.

Das erste Urteil behandelt die Frage, von welchen Erträgen bei der Ermittlung des Ertragswertes auszugehen ist. Solange eine Kapitalgesellschaft in der Entscheidung darüber frei war, wieviel von den tatsächlichen Erträgen ausgeschüttet werden konnte, mußte der erzielte Nettogewinn als Ausgangspunkt genommen werden. Das änderte sich, als durch die Dividenden-Abgabe-Verordnung vom 12. Juni 1941 die Gewinnausschüttung begrenzt und eine höhere Dividendenauszahlung als 8 v. H. praktisch unmöglich wurde. Dieser Tatsache hat das Urteil Rechnung getragen und für die Ermittlung des Ertragswertes die ausschüttungsfähigen und auszahlungsfähigen Dividenden, nach der Dividenden-Abgabe-Verordnung, entscheidend gewertet.

Das zweite Urteil spricht klipp und klar aus, daß der Vermögensteuererlaß 1946 eine reine Verwaltungsmaßnahme ist und gegenüber dem Gesetz keine bindende Kraft hat. Das Urteil hat also auf den Gesetzestext des § 13 Abs. 2 Reichsbewertungsgesetz zurückgegriffen und dementsprechend sowohl den Substanzwert wie auch den Ertragswert zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist dieses Urteil genau so vorgegangen wie das eben erwähnte Urteil vom 15. Juni und hat die praktische Begrenzung der Dividendenausschüttung nach der Dividenden-Abgabe-Verordnung berücksichtigt.

Das praktische Ergebnis dieses Urteils möge in einem konstruierten Beispiel dargestellt Werdens

Der Substanzwert des Betriebes, um dessen Anteilsbewertung es geht, möge 325 v. H. des Nominalwertes der Anteile betragen. Das Unternehmen möge in den Jahren 1943 und 1944 hohe Gewinne, 1945 und 1946 aber Verluste erzielt haben. Die praktische Ausschüttungsfähigkeit und Auszahlbarkeit der Dividende nach dem Dividenden-Abgabe-Gesetz in den Gewinnjahren 1943 und 1944 möge 8 v. H. betragen haben. Nach dem Vermögensteuererlaß 1946 wäre der Wert der Anteile mit 325 v. H. einzusetzen gewesen. Eventuell wäre sogar noch ein Zuscmag dafür zu machen gewesen, daß das Unternehmen keine wesentlichen Kriegsbeschädigungen erlitten hat. Nach der genannten Rechtsprechung der Finanzleitstelle ist dagegen der Ertragswert ebenfalls zu berücksichtigen. Der Durchschnittsertrag in den vier Jahren 1943 bis 1946 (zwei Jahre à 8 v. H. und zwei Jahre à 0 v. H.) beträgt 4 v. H. Verglichen mit einer nach der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofes mit 5 1/2 v. H. zu unterstellenden Durchschnittsdividende wäre also ein Ertrag von nur 75 v. H. erzielt. Der Ertragswert ist 75 v. H. Es ist nunmehr das Mittel zwischen dem Substanzwert von 325 v. H. und dem Ertragswert von 75 v. H. = 200 v. H. zu errechnen. 200 v. H. ist der anzusetzende Wert der Anteile. sS.