Ich habe einen kleinen Hund, den schönsten Hund auf der ganzen Welt. Ich brauche meinen Hund nur anzusehen, wenn er gerade ein Buch angefressen hat und mit unwahrscheinlich treuem, ergebenem und entzückend schwermütigem Blick ins Leben blickt, dann weiß ich, daß es keinen schöneren und reizenderen Hund auf Erden geben kann. Trotzdem machen neunzehn von zwanzig Leuten, denen ich ihn zum erstenmal präsentiere, nicht etwa ein Kompliment über sein schwarzes lockiges Haar oder seine flinken Wollbeine, über seine hübschen fellverschleierten braunen Augen oder über seine rührend großen gelben Tatzen, sondern fragen streng: „Was geben Sie dem denn zu fressen?“ So, als ob mein fünf Monate alter Hund Hauptschuldiger an der Welternährungskrise sei... Ein fremder Mann gar tippte mir mit der Krücke seines Schirms auf die Schulter und sagte drohend: „Sie! Ich bin im Tierschutzverein, Sie müssen Ihrem Hund mehr zu fressen geben, der ist zu dünn!“ Ich sagte daraufhin: „Mein Hund kriegt genug zu fressen und ist nicht zu dünn.“ Denn das ist die Wahrheit. Trotzdem aber habe ich mich über jenen Mann mit der Schirmkrücke nur im ersten Augenblick geärgert, später nicht mehr, denn da erkannte ich, daß er ein Bote der guten alten Zeit war, in der die Menschen mit kleinen verhungerten Hunden mitlitten, einer Zeit, in der lange Proteste gegen die Zigeuner losgelassen wurden, weil sie braune Bären mit einem Ring durch die Nase tanzen ließen, einer Zeit, in der lahme alte Katzen von der Straße aufgelesen wurden und in der man Schilder anbrachte mit der Aufschrift: „Schonet die Zugtiere!“

Damals stand in unserm Lesebuch eine sehr zu Herzen gehende Geschichte von einem Schwälblein, das sich hoch an einem Mietshause in der Dachrinne festgeflogen hatte. (Wie dies der Schwalbe technisch möglich war, ist mir nicht mehr gegenwärtig.) Jedenfalls blutete einigen Leuten, die drunten vorübergingen, wegen des armen gefangenen Schwälbleins das Herz. Es kam zu einem großen Auflauf. Schließlich nahte die Feuerwehr, schraubte die größte Leiter in die Höhe, und ein braver Feuerwehrmann – hoch erklinge für und für das Loblied des tapferen Ritters! – befreite unter dem Jubel der Menge die Schwalbe,

Man stelle sich diese Szenen heute vor! Was würde die Menge zu Füßen des in der Dachrinne gefangenen Vogels sagen? „Dazu haben sie Benzin!“ Oder: „Da sieht man, wozu wir unsere Steuern zahlen...“ Jedenfalls wäre es um den Jubel schlecht bestellt. Es ist eben ein magerer Boden für – wie nannte man’s doch? – für die Liebe zur Kreatur. Zu einem mittleren Haushalt gehört nicht mehr unbedingt der Kanarienvogel, der einst unweigerlich Hänschen hieß, der fette Dackel Waldi und das Terrarium oder die weißen Mäuse und Meerschweinchen der lieben Kleinen. An deren Stelle sind die eßbaren Kaninchen getreten, die praktischen Hühner und das geheimgehaltene Schweinchen, dessen Bestimmung es ist, im Kochtopf zu enden. Und wir wollen gar nicht erst von den Leuten reden, die in die großstädtischen Zoos gehen, die kostbaren exotischen Enten nicht nur anzusehen ...

Immerhin, daß dies heute dennoch schon wieder möglich ist: ein Mann mit Schirmkrücke, der in öffentlichsten Öffentlichkeit laut und vernehmlich sagt: „Geben Sie Ihrem Hund mehr zu fressen!“, und dann die vielen Menschen, die mitleidig und vorwurfsvoll auf das in diesem Augenblick natürlich besonders schwermütig aussehende kleine Geschöpf schauen – das ist doch wohl ein Lichtblick, der für die Zukunft viel verspricht. Und deshalb möchte ich dem Boten der guten alten Zeit auch im Namen des schönsten Hundes der Welt herzlich danke schön für sein Mitgefühl sagen. Auch ich möchte brennend gern einmal solche Zeiten erleben, wo die Feuerwehr für verflogene Schwälbchen eingesetzt werden kann.