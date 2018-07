Inhalt Seite 1 — Belgien vorgestern, gestern und heute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Mann

Ein kleines fried- und arbeitsames, pittoreskes. Land mit mondänen Seebädern, den herrlichen Ardennen, reichen Industrien, mit Kohlengruben und einem eng verflochtenen Bahnnetz – das ist Belgien; mit seinen Flamen und Wallonen – die einen nordisch, die anderen lateinisch orientiert – ein Herd ewiger Auseinandersetzungen. Belgien, das seit den spanischen Eroberungszügen und der holländischen Herrschaft immer wieder den Machtgelüsten seiner Nachbarn ausgesetzt war, um sich 1830 von der Unterjochung zu befreien und als selbständige Nation in Erscheinung zu treten. Wovon es sich nicht hat befreien können und sich wohl auch kaum je befreien wird, das sind die gegensätzlichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflüsse. Hierin liegt seine Schwäche und seine Stärke zugleich. Allen Bestrebungen, zunächst einmal Belgier zu sein, steht die doppelrassige Volksseele in ihrer kosmopolitischen Orientierung entgegen.

Belgien vorgestern – das war jene geruhsame Epoche um 1935, wo man sich seines Lebens noch freute, wenn auch schon über die Maas das Säbelgerassel klang, das man jedoch im Schatten der Neutralität und der vorsorglich geplanten chinesischen Mauer weniger ernst nahm. 1935 war für Belgien ein Jahr der Trauer und der Freude. Am 22. August geschah es, daßTausende von erregten Menschen in Gruppen diskutierend beisammenstanden und die Frauen weinten. Von der Höhe des Jardin Botanique herab bemerkte ich, wie die Flaggen des großen Warenhauses Bon Marche auf halbmast gesetzt wurden; dasselbe geschah fast im gleichen Augenblick an allen öffentlichen Gebäuden und Häusern. Die Schaufenster wurden schwarz drapiert, und überall erschien das Bild der Königin Astrid. Während vieler Tage defilierte die belgische Bevölkerung vor der toten Königin, die im Schlosse aufgebahrt lag. Hunderttausende gaben ihr das letzte Geleit von der Kirche Ste. Gudule aus. Neugierig, ein wenig scheu wohnten die Ausländer der Prozession bei, und dann begaben sie sich nach Heysel, wo auf dem Riesengelände der Centenaire die Weltausstellung errichtet worden war. In Hinderten von Pavillons hatten alle Länder die Erzeugnisse ihrer Industrien, der Landwirtschaft und des Kunstgewerbes ausgestellt; eine prächtige Übersicht des zivilisatorischen Schaffens.

So, gleichsam unter dem Schatten des Todes und dem Zeichen des Lebens, führte die Riesenstadt ihr Dasein. Die Leute hatten Zeit und Geld. Hier existierte noch eine müßige Bürgerschicht, hier erbte man, schnitt Kupons oder bezog fette Renten. Hier verdiente man und besaß Automobile; alles war billig. Man kaufte ein Pfund Kaffee für achtzig Pfennig; man aß für fünfzig oder sechzig Pfennig zu Mittag, und für zwanzig Mark wohnte man nach belgischen Begriffen komfortabel. Hier besaß der Epicier, der Cordonier oder der Boucher sein Haus, und man möge ja nicht glauben, daß ein Straßenkehrer ein armer Straßenkehrer war; diese Leute brachten es fertig, Straßen zu kehren, obwohl sie Hausbesitzer waren. Hier sprach man von Armut, wenn Leute sich nicht jeden Tag Fleisch erlauben konnten. Der Straßenkehrer besaß sein eigenes Haus; aber er bewohnte mit seiner Familie lediglich die Kellerräume des Hauses. Ein Epicier, den ich gut kannte, besaß einen sauberen, schönen Laden. Dieser Laden war seit Generationen im Besitz der Familie. Schon der Ururgroßvater hatte Käse, Butter, Eier, Schinken und Wurst verkauft, als er eben über die Tonbank hatte sehen können. Dann hatte er geheiratet und Kinder gezeugt, er war dabei gewesen, als seine Kinder wieder geheiratet hatten; und als die Enkelkinder erwachsen gewesen waren, hatte er sich zur Ruhe gesetzt und abgewartet, bis die Kindeskinder wieder Kinder zeigen. So wie die Sphinx auf Jahrtausende lächelnd niedersieht, so blickte der Alte auf ein halbes Dutzend Dezennien, tranchiert in Käse, Schinken und Wunt. Es war ein reicher Laden, ein solider Laden, der Königreiche und Demokratien überdauert hatte und der sogar auf die Trümmer totalitärer Staaten herab lächeln sollte.

Im September 1938 sah ich Brüssel wieder. Es war die Epoche der großen Verbrüderung, die auf dem Rücken der Westmächte ausgetragen worden war. An der Porte de Namur, jenem lebhaften Vergnügungsviertel der oberen Stadt, befand sich in dem Schaufenster eines Dancings ein Plakat, welches zur Stiftung eines „Friedenshauses“, das man Chamberlain schenken wollte, warb. Man hat nie erfahren können, ob Chamberlain es bezogen hat Ein Jahr darauf konnte jedenfalls davon keine Rede mehr sein. Polen wurde überrannt, die Engländer und Franzosen hatten den Krieg erklärt, und die Belgier saßen zornbebend, erschüttert und durch ihre Neutralität ratlös gemacht vor den Lautsprechern, aus denen sich die Hysterie einer wild gewordenen Bande über die Länder ergoß. Zwar gab es genügend Leute, die glaubten, daß sie im Schutz der chinesischen Mauer und einer bereitwilligst erklärten Neutralität sicher säßen; ja, es ging so weit, daß eine handvoll belgischer Intellektueller in dem „Manifest der Vierzehn“ eine „Wohlwollende Neutralität“ von der Regierung verlangte, der während jener unvergeßlichen Epoche des „drôle de Guerre“ auch entsprochen wurde.

In Brüssel lebte man während dieser „drolligen Kriegsepoche“, wie man immer gelebt hatte, nur daß die Waren rationiert und somit etwas teurer geworden waren. Das Rätselraten, wer wen zuerst angreifen würde, war zu einem ständigen Spiel geworden. Die einen trauten der chinesischen Mauer, die ihnen unangreifbar erschien, während die anderen nicht nur die Unerschütterlichkeit dieser Mauer, sondern auch die Aufrichtigkeit von Neutralitätserklärungen in Zweifel zogen.