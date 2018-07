Inhalt Seite 1 — Da tut Aufklärung not! Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Geschäften drängen sich die Menschen und kaufen, trotz der hohen Preise Zu Hause machen sie sich dann Gedanken, warum sie soviel Geld, anlegen müssen. Sie lesen in den Zeitungen oder hören am Arbeitsplatz, in Geschäften, auf der Straße dieses und jenes. Sie geben den von einer Partei oder den Gewerkschaften vorgebrachten Argumenten mehr Raum, wenn sie sich diesen verbunden fühlen, als unabhängige Menschen. Industrie und Handel sehen die Gründe der Preissteigerungen anders als Arbeiter und Angestellte.

Man mag über Massenbefragungen auf politischem Gebiet verschiedener Meinung sein, besonders wenn diese Meinungsforschung gleichzeitig Orakel spielen und prophezeien will, wie die Menschen, morgen. denken, (und wählen) werden. Auf dem wirtschaftlichen Gebiet aber erscheint es durchaus angebracht, den „Mann auf der Straße“ zu fragen, was er meint – solange es keine andere Möglichkeit gibt, Herrn und Frau Jedermann zu Gehör kommen zu lassen. So halten wir es für richtig, von den Ergebnissen einer Befragung Kenntnis zu geben, die Ende Oktober in den drei Westzonen durchgeführt wurde, und zwar mit der Frage: „Wem geben Sie an den Preiserhöhungen für Textilien seit der Währungsreform die Schuld?“ Veranstalter der Rundfrage war das Bielefelder Institut für. Marktforschung und Marktermittlung „Enmid“, das schon öfters Fragen der Massenpsychologie, soweit sie ökonomischer Natur sind, nachgegangen ist und über eine gewisse Erfahrung verfügt, die die sachgemäße Durchführung von Rundfragen garantiert.

Die befragten Personen – Angehörige aller Bevölkerungsschichten in dem Verhältnis ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung – konnten beliebig viele Faktoren anführen, aber sie waren gehalten, eine Reihenfolge anzugeben, so daß an erster Stelle derjenige Faktor genannt wurde, dem die größte Schuld beigemessen wurde, an zweiter Stelle der Faktor mit der zweitgrößten Schuld usw. Bei der Auswertung wurde diese unterschiedliche Wertigkeit berücksichtigt, und zwar in Form eines Koeffizienten, der um so niedriger ist, je öfter der betreffende Faktor an erster Stelle genannt wurde.

Das Institut stellte fest, daß rund die Hälfte aller befragten Personen dem Großhandel die Schuld gab, etwas weniger als die Hälfte der Textilindustrie, und ebensoviel dem Einzelhandel. Jedoch wurde der Einzelhandel nicht sooft an erster Stelle genannt, bekam also einen höheren Koeffizienten: 2,6, Großhandel 2,1, Industrie 2. Rund ein Drittel aller Befragten nannte die hohen Steuern (Koeffizient 2,7), ebenfalls ein knappes Drittel sagte: hohe Weltmarktpreise (2,5). Der „unrationellen Produktion“ gab etwas mehr als ein Fünftel die Schuld (2,8), während sich ein Sechstel sozusagen an die eigene Nase faßte und meinte: Der Käufer selbst trägt die Verantwortung (3, also meist an päterer Stelle genannt). Verhältnismäßig wenig Je fragte, ungefähr je 7 v. H., wußten andere Gründe: es ist zuviel Geld unter den Leuten, leinten die einen – die Regierung hat Schuld, meinten die andern, und fügten gewöhnlich, um ja nicht mißverstanden zu werden, hinzu: Frankfurt – oder auch: Erhard. Während der Geldgrund, wie aus dem Koeffizienten 3,2 hervorgeht, an letzter Stelle genannt wurde, stand die Schuld der „Regierung“ für die, die davon überzeugt sind, an vorderster Stelle: 1,3.

Die Befragung bekommt dadurch ihren Reiz, – daß die Befragten sozial aufgeschlüsselt wurden. So läßt sich die unterschiedliche Reaktion in den Bevölkerungsschichten feststellen. Die Stimmen gegen die „Regierung“ stammen vorallem aus Arbeiterkreisen, wo über ein Zehntel an erster Stelle „Erhard“ sagte. Vom Durchschnitt weicht ab, daß Arbeiter zu einem Viertel im Käufer den Schuldigen suchten (3). Das Argument „Weltmarkt“ wurde nur von einem Viertel vorgebracht (3). Industrie und Großhandel wurden über dem Durchschnitt belastet (je 56 v.H. mit den Koeffizienten 1,9 und 2).

Stärker tritt die „Schuld des Käufers“ bei Beamten und Angestellten zutage: 44 v. H. (3). Für das Weltmarkt-Argument ist sogar die knappe Hälfte (2,6), für die hohen Steuern 46 v.H. (2,5), für das Argument der unrationellen Produktion ein Drittel (3.3).

Demgegenüber hat die Gruppe der Selbständigen in Handel, Handwerk und Gewerbe das Bedürfnis, die Ursachen der Teuerung weniger in der eigenen sozialen Schicht zu. suchen. Die Industrie wird nur von einem Drittel (2,4), der Einzelhandel von 39 v. H. (2,8) und der Großhandel von 44 v. H. (2,2) genannt, wie die Koeffizienten beweisen, durchweg an hinterer Stelle. Dafür erklären 46 v. H. (2,4) die hohen Steuern, 38 v. H. (2,2) die Weltmarktpreise, 33 v. H. (2,6) die Käufer und 27 v.H. (2,7) die un rationelle Produktion für schuldig.