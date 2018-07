Inhalt Seite 1 — Das große Thema: Preis und Lohn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf Wunsch von Prof. Erhard veröffentlichen wir die nachstehenden Ausführungen, mit denen er seine Wirtschaftspolitik verteidigt.

So verständlich es erscheint, daß die Preisentwicklung seit der Währungsreform mehr als andere wirtschaftliche Vorgänge die Gemüter bewegt, so abwegig ist es, die Ursache der Preiserhöhungen in einer fehlerhaften Wirtschaftspolitik zu suchen. Deshalb gehen auch die meisten der für die Heilung empfohlenen Mittel völlig an dem Wesen der Erscheinung vorbei. In\ Verkennung von Ursache und Wirkung droht infolge falscher Unterrichtung die Meinung aufzukommen, als ob die staatliche Preisbindung und Preiskontrolle die Schwierigkeiten unschwer überwinden und den Lebensstandard unseres Volkes verbessern könnten. Wer jedoch die aus zu reichlicher Geldschöpfung erwachsenden Spannungen mit solch künstlichen Eingriffen heilen zu können glaubt, handelt genau so unverständlich wie derjenige, der im kalten Zimmer das Thermometer erhitzt, um sich erwarmen zu können, oder wie derjenige, der das Manometer vom Dampfkessel abschaltet, um der Gefahr einer Explosion zu entgehen. Wenn in der deutschen Presse mit dem Anspruch auf Autorität eine Verlautbarung des Düsseldorfer Korrespondenten des „News Chronicle“ wiedergegeben wird, nach der dieser im Falle der Fortführung der marktwirtschaftlichen Politik für Westdeutschland die Gefahr einer monetären Krise und einer Inflation voraussagt, so ist der hier vorliegende Denkfehler dadurch am nichts geringer, daß sich eine angesehene englische Zeitung mit diesen Ungereimtheiten identifiziert.

Von den Fällen des nackten Preiswuchers abgesehen – die an Bedeutung und Gewicht jetzt offenkundig. rückläufig sind –, würde ein mitden angegebenen Mitteln künstlich erzeugter Preisdruck gerade umgekehrt wieder in die Zustände der preisgestoppten Inflation zurückführen, von der wir heute wissen, daß sie – vor allem in sozialer Beziehung – um nichts besser ist, als die offene Inflation. Derartige preispolitische Maßnahmen lassen die Ware zwangsläufig vom Markte verschwinden, an dessen Stelle dann wieder Kompensationen, Schwarzhandel, und alle die anderen Erscheinungen einer Wirtschaftspolitik treten, die – unter sozialen Vorzeichen – schwerstes soziales Elend hervorrrufen.

Die im „News Chronicle“ wiedergegebene Auffassung ist ebenso gefährlich wie falsch. Die in der Bizone angewandte Wirtschaftspolitik führt nicht zu einer monetären Krise, sondern sie ist gerade umgekehrt allein geeignet, die ans der besonderen Art der Währungsreform resultierende monetäre Krise zu überwinden.

Es ist darum besonders beachtlich und erfreulich, daß am gleichen Tage, an dem solche Fehlurteile in der deutschen Presse erscheinen, die für die deutsche Währung verantwortliche Bank Deutscher Länder in unmißverständlicherWeise zur Preisentwicklung offiziell ausführt, die Anpassung der Preise an das Geldvolumen müsse in der Begrenzung des letzteren ihre natürliche Grenze finden, und die eingeleiteten wirtshaftspolitischen Maßnahmen. würden die Begrenzung der Preisbewegung wirksam unterstützen. Die Bank Deutscher Länder stellt fest, daß von der Geldseite aus Ungünstige Einwirkungen auf die Preisentwicklung eingetreten sind, und sie betont im gleichen Zusammenhang die Notwendigkeit einer weitgehend freien Marktwirtschaft für das Funktionieren der Währung. Die Gefahr eines Rückfalles in irgendeine Art der Zwangswirtschaft, und damit in Zustände vor der Währungsreform, wird warnend herausgestellt, um endlich die Gerüchte von einer zweiten Währungsreform eindeutig zu dementieren.

Es ist kein Zufall, daß die wirklich verantwortlichen Männer und die sachverständigen Persönlichkeiten in ihrer Haltung fest und unbeirrbar sind. Über die hohen Preise zu schimpfen und zu klagen, mag bequem und populär sein, aber damit, wie auch durch das Herumkurieren an den Symptomen wird gar nichts erreicht, sondern nur Schaden gestiftet. Die wirtschaftspolitischen Mittel, die unsere wirtschaftliche und soziale Lage allein zu verbessern vermögen – die Erhöhung der Produktion und die Steigerung der Produktivität –, werden mit zäher Energie und allen Anstrengungen, zur Anwendung gebracht. Dazu werden, wie das Jedermann-Programm zeigt, soziale Schutzmaßnahmen eingebaut, und nichts wird versäumt, um, wie die jetzt erreichten Befreiungen im Export ja auch beweisen, den deutschen Außenhandel und damit die deutsche Wirtschaft ihrer Gesamtheit beweglicher und elastischer zu gestalten. Eine restriktive Kreditpolitik und eine relativ hohe Besteuerung der Warenvorräte im Zuge der Sofortmaßnahmen zum Lastenausgleich sind die wirksamsten Mittel zur beschleunigten Konsolidierung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse. Das alles, was wirklich Erfolg und organische Heilung verspricht, wird aber in der öffentlichen Meinung gering geachtet, die in einer Art Flagellantismus das zurückrufen will, was sich als eine Zwangsrute der arbeitenden Menschen erwiesen hat.

Die Kritiken gegen die marktwirtschaftliche Politik kommen aus den verschiedensten geistigen Lagern Neben denen, die in mangelnder Erkenntnis der wahren Situation die Nerven zu verlieren drohen, ohne über neue konstruktive Lösungen zu verfügen, neben denen, die ernste Sorge und Mitleid bewegen, ohne einen Weg zu erkennen, stehen die vielen „Mitläufer“, die ohne echtes Gefühl gewohnheitsmäßig die hohen Preise im Munde führen, ohne über das Problem überhaupt nachzudenken, und nicht zuletzt alle diejenigen, die ein geheiligtes Dogma geschändet sehen und befürchten müssen, daß das wirkliche Leben ihre politische Doktrin gar ad absurdum führen könnte. Daß die marktwirtschaftliche Ordnung reichen Völkerschaften zieme, während weniger glückliche Länder der Planwirtschaft „bedürfen, ist ein Märchen, an das wir zu unserem eigenen Frommen nicht länger glauben dürfen, weil wir zu. neuer Wohlfahrt gesunden wollen. Wenn das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht zu einem inhaltlosen Schlagwort werden soll, dann muß es auch Deutschland in demokratischer Entscheidung freigestellt sein, die ihm gemäßen wirtschaftlichen Ordnungsprinzipien nach freier Wahl zu treffen, und kein Land und keine Besatzungsmacht sollte daran Anstoß nehmen, wenn wir uns für einen Weg entscheiden, der mit deren Vorstellung nicht übereinstimmt. Das gilt um so mehr, als uns diese wirtschaftspolitischen Entscheidungen nicht Veranlassen werden, ein Mehr an internationaler Hilfe zu fordern. Wir sind sogar umgekehrt der Überzeugung, daß die durch den Übergang zur Marktwirtschaft entfachten Energien Deutschland besser in die Lage versetzen werden, auf dem internationalen Kapitalmarkt ein kreditwürdiger Schuldner zu werden.