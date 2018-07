Als einen bedeutsamen Fortschritt zur Lockerung der deutschen Außenhandelsfesseln muß man die Neufassung der JEIA-Anweisung Nr. 1 zur Regelung des Exportverfahrens bezeichnen, die am 19. November veröffentlicht wurde und am 1. Dezember in Kraft treten wird. Die Erleichterung besteht vor allem darin, daß die deutschen Exporteure nicht mehr verpflichtet sind, ihre Exportgeschäfte vorher zu beantragen. Jetzt kann also jeder Exporteur seine Ausfuhrkontrakte selbständig abschließen. Die Neufassung legt dem Exporteur allerdings die Verpflichtung zum verantwortlichen Handeln auf. Ausfuhrbewilligungen werden nach dem 1. Dezember nicht mehr ausgestellt werden. Von diesem Zeitpunkt an ist lediglich eine Ausfuhrerklärung erforderlich, die vom Exporteur ausgestellt und seiner Außenhandelsbank vorgelegt werden muß. Zunächst gilt das neue Exportverfahren nur in der Doppelzone; die Westsektoren Berlins und die französische Zone sind noch nicht eingeschlossen.

Im engen Zusammenhang mit dem neuen Ausfuhrverfahren steht die Bildung einiger neuer Ausschüsse. So werden die am Außenhandel interessierten Wirtschaftsverbände 31 Exportausschüsse schaffen. Bei diesen Verbänden ist man außerdem im Augenblick dabei, besondere Ausfuhrstellen zur Förderung der Außenhandelsfragen zu gründen. Die Leiter dieser Ausfuhrstellen werden einen Außenhandelsausschuß bilden und den zuständigen Stellen der VfW beratend zur Seite stehen. ww.

*

Wir haben oft die Methoden und die Praxis der JEIA kritisiert. Nun, da sie eines der wesentlichen Hindernisse für die Entfaltung unseres Exportes beseitigt hat, möchten wir nicht mit unserer Zustimmung zurückhalten. Es bleibt zu wünschen, daß die Initiative der JEIA auch für die Vereinfachung des Einfuhrverfahrens erfolgreich sein möge. Mit Aussicht auf dauernden Erfolg vermag sich unser Export nur dann auf dem Weltmarkt durchzusetzen, wenn wir selber die Ware einkaufen können.

Daß die Verrechnung noch immer auf Dollar grundlage geschieht, brauchte sich im innereuropäischen Geschäft nicht so nachteilig auszuwirken wie bisher, sobald das neue in Paris beschlossene Verrechnungsverfahren tatsächlich erst einmal praktiziert wird. Die Zusage, daß die JEIA die noch geltenden Ausfuhrbeschränkungen nach Möglichkeiten lockern will, würden wir zuversichtlicher beurteilen, wenn wir den Eindruck hätten, daß der gleich gute Wille, der zur Zeit bei der JEIA vorherrschte, auch bei den anderen alliierten Stellen vorhanden wäre, so zum Beispiel beim Zweimächtekontrollamt und bei der Finance Division.

Man sollte bei dieser Gelegenheit auch den deutschen Exporteur auf die ihm nun erwachsenden Verpflichtungen hinweisen (– die Risiken kennt er selber nur zu gut). Wer etwa glaubt, aus seinen Exporterlösen Devisen horten zu können, würde nur zur Wiedereinführung der eben erst überwundenen Kontrollmaßnahmen beitragen. Dem, daß in unserer Außenhandelsrechnung auf keinen, auch noch so kleinen Exporterlös verzichtet werden kann, versteht sich wohl von selbst. R. S.