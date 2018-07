Von Fritz Baade, Kiel

Ist eine erhebliche Preissteigerung für die landwirtschaftlichen Verkaufsprodukte nicht dringend erforderlich – und zwar gerade auch im Interesse der Verbraucher –, um die Schere zwischen den Preisen der landwirtschaftlichen Produkte und den Preisen der vorn Landwirt zu kaufenden Produktionsmittel zu schließen? Wird der Landwirt bei Festhalten der heutigen Preise der bewirtschafteten Agrarprodukte nicht zur Verminderung seiner Aufwendungen an Kunstdünger, Maschinen – und ähnlichem gezwungen, also zur Flucht in die Extensivierung?

Seit etwa achtzehn Jahren – etwa seit dem Jahre 1930, keineswegs erst seit der Darréschen „Marktordnung“ – hat die deutsche Landwirtschaft in einem Vorzugsklima stabilisierter urd gesicherter Preise gelebt. Seit 1930 ist die Preisbildung für Agrarprodukte von den in der Kri:e zusammenbrechenden Weltmarktpreisen losgelöst, der Weizenpreis auf einem Niveau! von etwa 200 M, der Roggenpreis auf einem solchen von etwa 180 M stabil geblieben. Im engen Zusammenhang damit wurden auch die Futtergetreide- und Kartoffel preise sowie die Preise für Vieh, Eier und Milch auf einem für die Landwirte günstigen .Niveau festgelegt. Planmäßig geregelt waren auch die Preise der Produktionsmittel, insbesondere des für den Betriebserfolg und für die Ertragshöhe bei weitem wichtigsten Produktionsmittel, des Kunstdüngers. Das Preisverhältnis zwischen Produkten und Produktionsmittein war hervorragend günstig. Für die 40 kg. Reinstickstoff, die eine Volldüngung pro ha erfordert und die den Ertrag um 7 dz Getreidewert steigern, hatte der deutsche Landwirt in der „guten alten Zeit“ vor 1914 noch 52 RM, also den Gegenwert, von 3 dz Roggen aufzuwenden gehabt. Am Anfang der dreißiger Jahre kosteten diese 40 kg Stickstoff nur noch 28 RM oder den Gegenwert von 1,6 dz Roggen, am Ende der dreißiger Jahre sogar nur noch 19 RM oder den Gegenwert von etwa 1 dz Roggen. „Auf Grund dieser ungewöhnlichen Gunst der Preisrelationen hat die deutsche Landwirtschaft dann gerade den Aufwand an diesem wichtigsten Produktionsmittel fortgesetzt gesteigert: von 200 000 t im Jahre 1913 auf etwa 400 000 t am Ende der zwanziger Jahre und auf mehr als 700 000 t im Rekordjahr 1938/39. Bei anderen landwirtschaftlichen Produktionsmitteln war die Preisrelation nicht so extrem günstig, bei manchen Faktoren nicht günstiger als in der Zeit vor 1914. Aber die fortgesetzte Verbilligung dieses einen wichtigen Produktionsfaktors Stickstoff, in Verbindung mit einem Jahrzehnt der Stabilisierung aller Verkaufspreise auf einem günstigen Niveau gab der deutschen Landwirtschaft ein Preisklima, wie sie es in ihrer Geschichteselten gehabt hat. Maschinen, Geräte und persö-liche Konsumgüter standen der Landwirtschaft aus der industriellen Produktion reichlich zur Verfügung. Alle Anschaffungen erfolgten im wesentlichen ars Betriebsüberschüssen. Die Verschuldung der Landwirtschaft-nahm ab, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer liquiden Spareinlagen. Im großen und ganzen hat die deutsche Landwirtschaft von diesem beispiellos günstigen Preisklima einen guten Gebrauch gemacht, sie hat ihre produktive Ausrüstung verbessert und die Produktion gesteigert. Es kann aber nicht übersehen werden, daß; die ungewöhnliche Gunst der Preisverhältnisse auch die Aufrechlterhaltung mancher Bequemlichkeit, mancher Rückständigkeit und manches Luxus’ in der Betriebsführung ermöglichte. Die 67 000 Traktoren, die damals in die westdeutsche Landwirtschaft kamen, hätten an und für sich einige 100 000 Pferde entbehrlich machen können und sollen. Tatsächlich ist jedoch, wie Professor Denker kürzlich auf einer Tagung in Frankfurt ausführte, die Pferdehaltung trotz dieses Einstroms der Traktoren nicht verringert worden, ein Beweis dafür, wie außerordentlich gut es den Landwirten bei diesen Preisverhältnissen ging und wie wenig sie es nötig hatten, auf das äußerste zu rechnen und sparsam zu wirtschaften. Wie milde die Luft dieses Preisklimas war, sieht man auch an der Tatsache, daß die Zahl der landwirtschaftlichen Zwangsversteigerungen in den letzten zwölf Jahren so niedrig war wie fast nie in der Geschichte der deutschen Landwirtschaft und schließlich fast auf den Nullpunkt sank. Von einer „Bewegung des Bodens zum besten Wirt“ war in der deutschen Landwirtschaft seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr die Rede.

Nach der Währungsreform hat sich nun das Preisverhältnis zwischen Industrieprodukten – und darunter gerade auch von wichtigen landwirtschaftlichen Produktionsmitteln – und den offiziellen Preisen der heute noch bewirtschafteten Produkte erheblich verschlechtert. Es ist aber von vornherein abwegig, das ungewöhnlich und in mancher Beziehung vielleicht etwas übertrieben gute Preisverhältnis der dreißiger Jahre als naturgegebenen Ausgangspunkt zu nehmen und jede Verschlechterung dieses Preisverhältnisses nun als ein „Aufklaffen der Preisschere“ mit für die landwirtschaftliche Produktion und Volksernährung bedrohlichen Folgen zu bezeichnen. Manche dieser Preissteigerungen bei Industrieprodukten, insbesondere bei persönlichen Konsumartikeln, Kleidung und Schuhen, auch bei vielen Maschinen und Geräten waren übermäßig. Ein erheblicher Teil dieser Preiserhöhungen hätte bei einer besser überlegten allgemeinen Preispolitik vermieden werden können. Aber selbst bei so völlig „davongelaufenen“ Preisen, wie den Preisen von Maschinen, genügt die heutige Kaufkraft der Landwirtschaft, um der Industrie alles aus den Händen zu reißen, was sie nur produzieren kann. Auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung in Frankfurt wurde in zwei Tagen die Zwei-Jahres-Produktion der deutschen Produktion an Traktoren ausverkauft.

Beim Kunstdünger sind die heutigen Preisrelationen zwar nicht mehr ganz so günstig wie am Ende der dreißiger Jahre, aber doch durchaus noch so, daß sie keineswegs eine „Flucht in die Extensivierung“, sondern im Gegenteil eine Aufwandssteigerung rentabel machen. Für Getreide, Kartoffeln, Milch und Vieh erhält der Landwirt nach der vor einigen Wochen nach Schlange-Schöningens Vorschlägen durchgeführten Preiserhöhung an Stickstoff noch immer das Doppelte, bei der Gesamtheit aller Handelsdüngerarten das Eineinhalbfache der Mengen von 1914.

Eine volle Wiederherstellung der Preisrelationen vom Ende der dreißiger Jahre kann der Landwirtschaft mit keinem Instrument, verschafft werden. Sie würde ja besagen, daß die Landwirte aus ihren Arbeitslöhnen und Unternehmergewinnen den gleichen Kaufkraftanspruch auf Industriegüter anmelden dürfen, den sie hatten und haben durften, ehe die Produktivkraft des deutschen Volkes von Hitler und Göring ganz auf Rüstung eingestellt und dann im Kriege verpulvert wurde. Diesen Anspruch hat heute niemand in Deutschland, der Arbeiter nicht, der Beamte nicht und auch der Bauer kann ihn nicht haben, sondern er muß auch seinen Teil an der Verarmung mittragen, die Hitlers Krieg über Deutschland gebracht hat. Eine mäßig geöffnete Schere (im Vergleich zu den Preisen am Ende der dreißiger Jahre) das ist ein unentbehrliches Korrekturmittel zur Verhinderung von solchen landwirtschaftlichen Bauten, die wir uns angesichts des trostlosen Zustandes der Arbeiterwohnungen in den Städten zur Zeit nicht leisten können. Sie ist ein Mittel, um die Nachfrage der Landwirtschaft nach persönlichen Konsumgütern und nach arbeitserleichternden und das Leben verschönenden Maschinen auf das Maß zu beschränken, das die deutsche Industrie heute aufbringen kann. Sie ist eine Heckenschere zur Beschneidung manches lieb gewordenen Schlendrians in manchen Betrieben. Sie ist ein Instrument, um einige 100 000 überzählige Pferde aus der westdeutschen Landwirtschaft dort hinzubringen, wo sie hingehören, nämlich in die Bratpfanne. Solange innerhalb der Skala der landwirtschaftlichen Betriebsmittel die Kunstdüngerpreise in einer günstigen Relation zu den gebundenen Preisen der landwirtschaftlichen Produkte gehalten werden, ist eine solche mäßige Öffnung der Preisschere genau das, was die deutsche Landwirtschaft, auf den im Interesse der gesamten Volkswirtschaft wünschenswerten Weg zwingt: schärfste Kalkulation, Verzicht auf nicht unbedingt notwendige Anschaffungen und Steigerung des Aufwandes bei den Faktoren, die die größte Ertragssteigerung gewährleisten.