Die Sowjetisierung der Ostzone ist wieder um ein paar wichtige Stationen vorgerückt. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß sie den Ostsektor Berlins nunmehr als selbstverständlichen Bestandteil der Ostzone behandeln. Wie Dasein und Entwicklung der Zone sich mehr und meir nur noch nach den Befehlen richten, die der sowjetische Zonenmarschall oder der sich als Stadtkommandant ausgebende Sektorenkommandant am laufenden Bande verkünden, so sind auch vorgebliche „Bewegungen“ nichts als Ergebnisse von Befehlen.

Die „Hennecke-Bewegung“ bietet ein besonders markantes Beispiel. Der Kumpel Adolf Hennecke aus dem Zwickauer Revier hatte eines Tages auf bestimmte Anordnung hin eine Stachanow-Überleistung zu erfüllen. Zwei Tage danach wurde er zum Initiator einer „Bewegung“ erhoben. Überallhin in die verschiedensten Betriebe wurden ähnliche direkte Anordnungen geschickt, die entsprechende „Überlastungen“ zur Folge haben mußten. Was die Gewerkschaften, die Wirtschaftskommission, die Antreibermethoden, die ausgeworfenen Betriebsessen und die FDGB-Anzüge in den Ostzonen-Betrieben nicht geschafft haben – zumal überdies durch den Ausfall der westdeutschen Grundrohstoffe eine erhebliche Produktionsminderung eintrat –, das sollen jetzt nach bekanntem Rezept die Stachanowos (die heute Hennecke heißen) ermöglichen. Ihren vorgeschriebenen Renommierziffern sind die spaltenlangen Berichte der Zeitungen gewidmet, nicht aber der moralischen, sozialen und ernährungsmäßigen Verelendung der Zone. Um die Arbeiter daran zu hindern, sich diesen Antreibermethoden zu widersetzen, hat der FDGB gleichzeitig den Betriebsräten befohlen, ihre Tätigkeit einzustellen. Die wenigen Neuwahlen nämlich, die bisher erfolgt waren, hatten ein zu katastrophales Ergebnis für die SED gehabt.

Wie hier ein Befehl „Aktivisten“ fabriziert, so verordnet ein anderer, der eben in die Praxis umgesetzt wird, „freie Läden“. Auch sie sind, wie man weiß, ein sowjetisches Mittel, den staatskapitalistisch Privilegierten des Landes einen höheren Lebensstandard zuzuschanzen als der großen Masse. Die „freien Läden“ – in der Ostzone und in Ostberlin kommt auf eine halbe Million Einwohner nicht mehr als einer – sollen nach sowjetamtlichen Erklärungen der Bekämpfung des Schwarzmarktes dienen. Ihre Preise (ein nicht eben hochqualifizierter Anzugstoff kostet das Meter 150 Mark, Damenstrümpfe 40 Mark) liegen nicht viel unter den Schwarzmarktpreisen vor der Währungsreform. Womit die sowjetischen Stellen und die „deutsche Wirtschaftskommission“ praktisch den miserablen Kurs der Ostmark legalisieren. Daß diesen Vorwährungsreformpreisen aber kaum veränderte Löhne und Gehälter gegenüberstehen, macht jene wenigen Geschäfte aufs neue zu Spekulations-Objekten oder aber zu reinen Versorgungsquellen für die durch die Ost-Währungsreform Begünstigten also die Partei-, Gewerkschafts- oder anderen Funktionäre. Dadurch, daß die Belieferung für diese Geschäfte obendrein ausschließlich in den Händen einer undurchsichtigen „Handelsorganisation“ liegt und selbstverständlich dem freien Markt entzogen ist, verraten sie sich vollends als rein politische Unternehmen, Sie überdecken das Grau der vollkommenen Verarmung und Aushöhlung der sowjetbesetzten deutschen Länder mit einer schimmernden Patina, die den Grad der Dürftigkeit nur um so offenkundiger macht. Während aber im Westen Deutschlands die steigende Preiskurve der öffentlichen Kritik ausgesetzt ist, umgibt den „freien Laden“ der Ostzone mit seinen vielfach höheren Preisen von vornherein das Odium einer mit allen Instrumenten der Macht dem kritischen Einspruch entzogenen staatlichen Einrichtung,

Diesen Maßnahmen schließt sich nun mit außerordentlicher Konsequenz ein neuer Befehl Sokolowskis an, der allen Bewohnern der Sowjetzone „und Berlins“ vom Dezember an hohe Strafen für den Nichtbesitz eines „neuen einheitlichen Personalausweises“ androht. So sehen die Ausführungsbestimmungen von „Volksrats“-Beschlüsssen aus! Der „Volksrat“ hatte einen einheitlichen interzonalen Personalausweis für alle Deutschen gefordert. Und die Emsigkeit, mit der sich danach sowjetische Autoren dieser (wie es schien) doch sehr äußerlichen Forderung annahmen, schien merkwürdig genug, bis man nunmehr erfuhr, daß es sich nur um einen willkommenen Vorwand handelte, um die Ostzone – und den Ostsektor Berlins künftig nur von solchen Leuten betreten zu lassen, die einen sowjetamtlichen Ausweis, in der Tasche haben. Die Absperrung der Ostzone von nicht zonalen Besuchern und – mehr noch – die Absperrung des Ostsektors vom übrigen Berlin würde allerdings, wenn die angekündigten Polizeimaßnahmen gegen Nichtbesitzer eines solchen Ausweises wirklich durchgeführt werden sollten, das ganze bezeichnete Terrain vom übrigen Deutschland abschließen wie noch keiner der bisherigen Spaltungsakte. Da hinlänglich bekannt ist, daß die Sowjets ihre einschneidendsten Maßnahmen immer auf harmlos scheinenden Verwaltungsumwegen inszenieren, kann sich hier einer der verhängnisvollsten Anschläge gegen die gesamtdeutsche Souveränität vorbereiten.

K. W.