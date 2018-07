Von Karl N. Nicolaus

In einem Saal, der genau siebzehnhundert Meter von der östlichen Zonengrenze entfernt liegt, fand ein Tanzturnier statt. Bis zum nächsten Flüchtlingslager sind es zweitausend Meter. Ein Lazarett, in dem noch jetzt – im Jahre 1948 – Kriegsverletzte gepflegt werden müssen, weil sie zu schwer verwundet waren, ist nur sechshundert Meter entfernt. Auf den Plakaten aber, die zur Teilnahme an jenem Tanzturnier einladen, steht in fetten Buchstaben gedruckt: „Gesellschaftskleidung dringend erwünscht!“ Ja, und da sah ich vor einem dieser Plakate einen Wanderer von der Zonengrenze. Er trug alle seine Habe in einem Sack auf dem Rücken. Es war kein Rucksack, eher ein „Schnappsack“, wie er zu Zeiten der fahrenden Scholaren üblich war.

Dieser Mann las das Plakat von A bis Z. Dann sah er auf seine nur mühsam geflickte Kluft. Ein breites Grinsen hißte er hernach in seinem Gesicht. Und nun tat der Mann etwas, das ich nicht vermutet hatte; er schüttelte nicht den Kopf angesichts des Gegensatzes zwischen seiner „Garderobe“ und dem grotesken Postulat Gesellschaftskleidung dringend erwünscht“; auch räsonierte er nicht, er ging im Walzerschritt davon – westwärts. Ein Gespenst, das zu tanzen beginnt.

Ist das Verhalten dieses Mannes nicht eine großartige Dokumentation jenes seltenen Phänomens, das man „Toleranz“ nennt? Oder hat das Wort „Tanz“ bei dem Mann ganz einfach eine Assoziation an Vergangenes ausgelöst, so daß der Tanzschritt wie von selbst über seine Glieder kam? Ich nun protokolliere diese Beobachtung wahrheitsgemäß, obwohl es mir lieber gewesen wäre, der Mann hätte räsoniert, protestiert, geschimpft und die Besitzenden verflucht, die keine anderen Sorgen haben als: „Gesellschaftskleidung dringend erwünscht!“

Auf Tanzturnieren sollen alle diejenigen starten, die sich einmal zwei Stunden lang wie Ginger Rogers und Fred Astaire (Volksausgabe im Rahmen des Marshall-Planes) vorkommen wollen. Es sei ihnen unbenommen! Was aber in die Augen sticht, ist die „Uniform-Vorschrift“ auch für die Zuschauer. Die Veranstalter sagen, es sei wegen des „festlichen Bildes“. Die Veranstalter sind mit Blindheit geschlagen, sonst würden, sie nämlich sehen, daß aus dem „festlichen Bild“ ringsherum sowieso erhebliche Zacken herausgebrochen sind, alldieweil schon das Haus neben dem Turniersaal halb ausgebrannt ist. Frack und Smoking neben Trümmern! Früher sagten die Leute dazu: „Nobel geht die Welt zugrunde!“ Die meisten Zeitgenossen von heute haben allerdings eine andere Meinung von „Noblesse“, mit der, falls es notwendig ist, zugrunde gegangen werden sollte!

Ein Hamburger Freund berichtete kürzlich, er sei zu einer „Etepetete“-Veranstaltung eingeladen worden, und da sei ihm nichts übriggeblieben, als sich „aufzutakeln“. Er lieh sich einen Frack, der ihm zu weit war, pumpte sich ein Frackhemd, dessen Manschetten durchgestoßen waren, fuhr wegen entsprechender Kragenknöpfe hin und her in der Stadt. Wegen der Knöpfe des Chemisetts rüstete er eine dreistündige Expedition zu Verwandten aus. Als er nunmehr als gentleman verkleidet war – mit schnabelförmigen Lackschuhen, die als eine Art Museumsstück, in Gerümpel versteckt, die Wirren der Zeit überstanden hatten –, kam sich mein Freund wie ein „Strauchritter der Eleganz“ vor. Und als er in dieser Aufmachung von der Haltestelle der Straßenbahn aus durch Trümmerfelder sich vorwärtstasten sollte, bloß um der Narrheit der Gastgeber willen, die die eingeladenen Herren im Frack um sich versammelt zu sehen wünschten, da endlich kam ihm beim Weg durch die zerfetzte Stadt die befreiende Erkenntnis: er drehte um.

Warum indessen wünschen manchmal die Leute, Fräcke um sich zu sehen? Sie denken, der Friede sei da, wenn sie einfach die versunkenen Friedensgebräuche aus der Mottenkiste hervorkramen. Der Hang zum Formalismus feiert nicht nur Orgien in der Geburt immer neuer Bürokratien, auch hier ist er am Werke in der kleinen Formel „Gesellschaftskleidung dringend erwünscht!“ Ein Frackhemd soll Halt geben in der Erscheinungen Flucht – und sei es auch nur geliehen und schlecht gestärkt und an den Manschetten durchgestoßen. Wer sieht schon so genaü nach! Hauptsache, es weckt den Anschein – als ob ... Es gibt Feste in dieser Zeit; es gibt sogar „Orgien“ im Frack. Aber es sind Orgien des Als-ob! Und so sind es im Grunde traurige Feste!