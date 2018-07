Inhalt Seite 1 — Jahrmarkt deutscher Eitelkeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer bei uns nur mit seinem Namen angeredetwird, kommt sich irgendwie nackt und bloß vor.Man will sich doch unterscheiden. Man will nicht mehr sein, sondern vor allem mehr scheinen und mehr heißen als die anderen. Die Nazis kannten sich sehr wohl aus auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten und erfanden folglich ein ganzes System neuer Titel, Amtsbezeichnungen, Orden und Uniformen. Es war eine regelrechte Inflation. Aber jede Inflation entwertet, so wie jede Uniform und im Grunde schon jeder Titel das Persönliche nicht hervorhebt, sondern zudeckt und verbirgt.

Nun, wir sind jetzt – so hört man – eine Demokratie. Für die Staatsform, soweit sie sich in Verfassungsparagraphen definieren läßt, magdas zutreffen. Für die Lebensform trifft es nicht zu. Und das kommt durchaus nicht nur daher, daß wir ein besetztes und also ein unfreies Land sind. Die Besatzungsmächte haben uns nicht vorgeschrieben, ein rundes Hundert Duodezpolitiker mit „Herr Minister“ zu titulieren. Sie haben auch nichts über die Macht der Vorzimmerdamen verfügt. Ebensowenig sind sie dafür verantwortlich, wenn wichtige Staatsstellen mit Männern besetzt werden, deren einziges Verdienst darin besteht, daß sie sich als „alte Kämpfer“ einer politischen Partei hervorgetan haben. An wem liegt es denn, daß ein Mann in wesentlicher Funktion für die Gesamtheit unbedingt gestürzt werden muß, nur weil er die Sache seines Amtes höher einschätzt als die Taktiken einer Partei? Und ein deutscher Parlamentarier, der nach England reist, erweckt gerade dort einiges Befremden, wenn es ihm vor allem darauf ankommt, daß man ihm sein Köfferchen nachträgt und daß nur ja ein Bankett zu seinen Ehren veranstaltet wird. Geben wir ruhig zu, daß die Bonzokratie auf unser eigenes Schuldkonto zu setzen ist

Diese Mängel sind mehr als nur kleine Schönheitsfehler und Unarten. Dahinter steckt die entscheidende. Fehlwertung. die den Menschen und seine persönliche Leistung weniger gelten läßt als ein Stückchen Macht, ja-selbst als den Schein und Abglanz vermeintlicher Macht. Innerhalb einer vernünftigen Rangordnung ist ein guter Arbeiter oder Handwerker mehr wert als ein mittelmäßiger Arzt oder Lehrer. Der Arbeiter darf nicht vor anderen und vor, sich selbst in erster Linie „Proletarier“, der Arie darf nicht vor anderen und vor sich selbst in erster Linie „Akademiker“ sein. In den kollektiven Minderbewertungen und Überbewertungen, in den Standesbegriffen, die sich von echtem Verdienst losgelöst haben und dadurch Zu hohlen Formen werden, liegt das Grundübel. Denn dadurch entsteht auf. der einen Seite ein nutzloser Trotz und Neid, auf der anderen Seite eine törichte Eitelkeit und Überheblichkeit. Die Lebensformen verkrampfen sich, und ganze Klassen riegeln sich gegeneinander ab. Das Äußerliche siegt. Und gerade deshalb kann es nicht zu jener freien und gelösten Haltung kommen, die bei der Begegnung von Menschen ganz verschiedener Schichten und Berufsstände am zuverlässigsten anzeigt, daß ein Volk den Sinn der Demokratie begriffen hat. Ohne eine soziale Lebensverfassung kann keine Staatsverfassung etwas nützen, und Sei sie auf dem Papier noch so vollkommen.

Auf der ganzen Linie kommt es bei uns darauf an, die echten Werte aufzuwerten und die Scheinwerte abzuwerten. Eine solche Wertform ist sogar noch wichtiger als die Währungsreform, erheblich wichtiger. Das gilt vor allem für die Erziehung und Bildung der jüngeren Generation. Von ihr wird es abhängen, ob Deutschland nach so manchem Irrweg und Abweg zu sich selbst kommt, ob die Demokratie aus einen Schlagwort und einer formalen Konstruktion zu einer gewachsenen Lebensform werden kann.

Deshalb ist alles, was unsere Schulen und Hochschulen angeht ein überaus ernstes Anliegen des ganzen deutschen Volkes. Und da kann man es nur beschämend finden, daß sich die Frage der Schulreform heute im-wesentlichen auf den Streit um eine sechsjährige oder eine vierjährige Grundschule zugespitzt hat. Als ob dieser mechanische Unterschied irgendwie ausschlaggebend sein könnte. Als ob sozial und politisch dadurch etwas gewonnen würde, daß man die höhere Schule und insbesondere das humanistische Gymnasium verkrüppelt. Die Bildungsmöglichkeiten können gar nicht gut genug, gar nicht hochwertig genug sein. Wieso soll es denn als demokratisch gelten, wenn die Begabten bestraft werden und zwei Jahre länger auf der Grundschule sitzen müssen? Das wäre ein seltsames Mißverstehen, geboren aus Neid und Ressentiment, eine verkrampfte Sozialität. Der Unterschied zwischen Begabten und weniger Begabten darf nicht wegnivelliert werden. Sozial ist gerade eine Schulordnung entsprechend verschiedener Begabung, ohne Rücksicht auf Herkunft und Geldbeutel der Eltern. Unsozial wäre allein eine Schulordnung nach dem Geldbeutel, ohne Rücksicht auf Begabung. Das Vorrecht der höheren Leistung ist ein echtes Recht des einzelnen Menschen und dient zugleich dem Interesse des ganzen Volkes. Wenn wir also die Schule sozial reformieren wollen, so haben wir zu erreichen, daß jedes Kind auf die Schulstufe gelangt, für die es befähigt ist, und daß hierfür mit Schulgeldfreiheit, Lehrmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen nachdrücklich gesorgt wird. Wenn wir die Schule pädagogisch reformieren wollen, so müssen wir uns darum kümmern, daß jede Schulstufe auf ihr qualitativ bestes Niveau gebracht wird. Das sind zwei verschiedene Ziele, die nicht im Widerstreit miteinander liegen. Es ist daher keinesfalls einzusehen, wieso ein soziales Ergebnis mit einer Einbuße an Qualität erkauft werden müßte. Um so weniger ist der parteipolitische. Eifer zu begreifen, mit dem die sechsjährige Grundschule in einigen deutschen Ländern „durchgepaukt“ wird. Je überstürzter diese „Reform“ durchgeführt wird, desto sicherer muß das Bildungsniveau sinken. Gegen den Willen der beteiligten Eltern und Lehrer, gegen die ernste Warnung der Hochschulen, die ihren Nachwuchs gefährdet sehen, darf hier nicht der Fraktionszwang einer Partei eingesetzt werden, die gerade einmal einen Landtag oder eine Bürgerschaft beherrscht. Das wäre wirklich nur noch formaldemokratisch Und ein Klassenkampf der Unbegabten gegen die Begabten hätte mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu schaffen.

Auf unseren Universitäten sieht es anders aus, wenn auch nicht weniger ernst. Sie sind so überfüllt, daß ein geordneter Lehrbetrieb nicht mehr möglich ist. Das ist nicht nur eine Kriegsfolge. Auch der jährliche Andrang der Nachkriegs-Abiturienten ist weit größer als die jährlich freiwerdende Stellenzahl in den akademischen Berufen. Von einem „sicheren Brotstudium“ ist also keineswegs die Rede. Vielmehr droht ein akademisches Proletariat erheblichen Umfangs zu entstehen, dennes ist ja nun einmal so, daß ein fertig ausgebildeter Oberschullehrer, der keine Anstellung findet, nicht bereit und auch schwerlich in der Lage ist, etwa Straßenbahnschaffner zu werden. Er ist dann einfach eine verpfuschte Existenz.-ein Gescheiterter, der den Fehler kaum bei sich selber suchen wird und daher geneigt ist, radikal und revolutionär zu denken. Für den Frieden der Gemeinschaft sind überfüllte Universitäten, überfüllte „freie“ Berufe eine ernste Gefahr.

Es gibt verschiedene Erklärungen für den Zustand an unseren Universitäten. Eine der wichtigsten liegt in der geradezu grotesken deutschen Überschätzung des Standes der „Akademiker“. Aus der Zeit her, in der das Studium fast ausschließlich ein Reservat der Besitzerden war, hält eine ganze Schicht es einfach für standesgemäß, daß auch die Söhne studieren. Und eine zweite Schicht, die ohne akademische Bildung zu Besitz gekommen ist. will, daß die nächste Generation in den Akademikerstand aufsteigt. Das Prestige ist dabei vielfach wichtiger als der Bedarf nach echter Bildung, auch bei den Studierenden selbst. Ohne Zweifel studieren heute nicht wenige junge Menschen, deren Begabung und Leistung Beträchtliches zu wünschen übrigläßt. Die Staatsprüfungen haben nicht selten recht betrübliche Ergebnisse. Eine verzweifelte und verbissene Büffelkonkurrenz auf engstem Fachgebiet läßt von der Würde einer „Universitas“ nur noch weniges übrig. Und dabei ist, nach Lage der Dinge, das Staatsexamen nicht einmal ein wirklicher Berechtigungsschein. Man muß soviel vergebliche Mühe mit erheblicier Sorge beobachten.