Von Wilhelm Lehmann

Wie der rotgelbe Dotter des Wendehalseis durch seine dünne Schale glänzt, so verhalten geht die Novembersonne durch weißgrauen Dunst auf.

Aus den kleinen Liebesbergen, den Kelchen des weißen Studentenröschens, das bis in den Oktober an den Wasserläufen blühte, sind harte, hölzerne Kapseln geworden; die gelbflaumigen, zarten Blüten des Igelkolbens haben sich zu hartzinkigen Morgensternen gewandelt, der Wind bürstet die vereinzelten Samen in die strotzenden Gräben. Noch nicht eingeschüchtert blüht der weiße Nachtschatten, mit blauschwarzen Beeren schon behängen, und immer noch hält an geschützter Stelle der goldknöpfige Rainfarn mit kräftigem Geruch die Würze des gestorbenen Sommers fest.

Der Fuß schurrt durch das Laub, das Regen und erster Frost stürzten. Was schneidet den nebligen Tag mit funkelnder Schere? Niemand beachtet den Spindelbusch im Sommer, die kleinen gelbgrünen Pentagramme seiner Blüten, sein dunkles Laub, das dem der Zitrone ähnelt. Jetzt aber hat sich jeder Blütenstand in ein kleines, fünfeckiges, mit weinroter Seide überzogenes Kästchen verwandelt; gerade in der Spätherbstschwermut springt es auf und stößt fünf feurig orangefarbige Samenkörner heraus. Wenn man sie zerschneidet, gesellt sich dem Rot, dem Gelb ein feines Grün. Begeistert steht der Busch da, wie von einer Vision überflammt, den vor wenigen Monaten nur ein paar graue Motten kannten.

Gegen, den Trübsinn des lichtarmen Tages, belagert von der Gewißheit, daß die nächsten Wochen tiefer ins Dunkle führen, streitet lächelnd der Immortellenstrauß vor mir auf dem Tisch’ mit seinen pergamentstarken, rofen, gelben und weißen Hüllblättern. Ich habe die Strohblumen zu spät vom Gartenbeet geschnitten, winzige Samen fliegen, von haarigem Pappuskranze getragen, aufs Papier. Auch die große Kapsel einer Kaiserkronenstaude, die einer Schiffsschraube ähnelt, leert flache, hellbraune Samenblätter zwischen, meine Buchstaben. War es gestern, daß ich am Rande des Sees das große Weidenröschen mit seinen pfennigrunden, hellroten Blüten bewunderte und sann, daß es die Fuchsie unseres Landes sei?

Der Gegenwart wieder gehorsam, seh ich am schweigsamen Fenstervorhang eine Zuckereule haften, die vorderen über die hinteren Flügel gebreitet, auf innigem Grau eine rübenrote Zeichnung. Ich hielt eine Ohrenfledermaus, Geschöpf der Dämmerung, in der Hand, ein Bündel von Nerven, die Flughäute an die aus Bambus und Matte gewirkten Segel chinesischer Dschunken erinnernd. Man vergißt das Entsetzen nicht, das, wie Wind das Getreide, Welle auf Welle den weichen Körper des grauseidenen Wesens überschwemmte. Wie konnte diese Empfindlichkeit sich durch den Sturz der geologischen Zeiten herüberretten? Und wie kann die Zuckereule verharren? Welch göttliche Kühnheit bewahrt sie mit holdester Vorsicht!

Wenn die Dämmerung fällt, fliegen selbst jetzt, noch aus den nassen Büschen zur Seite der Waldwege Schmetterlinge auf. Schmetterlinge im November? Ich nahm eine elektrische Taschenlampe und suchte „der Erdenkräfte zitterndes Gedränge“. Ich.sah sie auf und nieder steigen, wie aus dem ’Regendunst selbst geronnen, die hellbraunen Männchen des Obstbaumfrostspanners, die Vorderflügel dunkler bestäubt, die Hinterflügel bräunlichgrau. Und dann suchte ich nach den Weibchen und entdeckte an den rohbehauenen Baumstumpen, die die Viehtrift säumen, auf ihrem grünnassen, glitschigen Holze kleine, unruhige, käferähnliche Gestalten (manche von Springspinnen überfallen und ausgesogen). Einen kurzen, dicken Leib versuchen zwei matte, hellgraue Flügelstummel vergebens zu lüften – aber im Dunkel des sinkenden Jahres finden die Männchen die Weibchen, und die Hochzeit gedeiht.