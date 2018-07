Die paritätischen Wirtschaftsstellen, die unter gleichmäßiger Berücksichtigung von Unternehmern und Gewerkschaften als Dienststellen der Frankfurter Wirtschaftsverwaltung eingesetzt werden sollten, sind endgültig von den Militär-Gouverneuren abgelehnt worden. Das ist nicht unbedingt ein Verlust. Solange die Forderung auf Beteiligung der Gewerkschaften im wesentlichen politisch motiviert ist, die sachlichen Voraussetzungen für ein gutes und glattes Arbeiten dieser Wirtschaftsstellen nicht gegeben sind, hätte man mehr Reibungen als eine förderliche Beeinflussung der Wirtschaft erwarten müssen.

Die Wirtschaftsstellen sind totgeboren, es leben die Fachstellen! Für die verbleibenden Bewirtschaftungsaufgaben im Inland und für die Bewirtschaftung der eingeführten Rohstoffe sollen noch im November Fachstellen für folgende Wirtschaftszweige geschaffen werden: Stahl und Eisen, Eisenverarbeitung, NE-Metalle, Edelmetalle, Eisen- und Metallverarbeitung, Chemie, Kautschuk, Textilien, Holz und Papier, Bauwirtschaft, Mineralöle und Waren verschiedener Art. Die Fachstellen sollen den Dienststellen der Verwaltung für Wirtschaft nachgeordnet sein. Ihre Leiter werden von Prof. Erhard bestellt werden. Von der Wirtschaft sollen Fach- und Einfuhrausschüsse beordert werden. Sie werden zwar als Selbstverwaltungsorgane bezeichnet, aber der Personenkreis wird ebenfalls vom Direktor der Verwaltung für Wirtschaft ernannt und abberufen werden können. Die Wirtschaft hat nur Vorschlagsrecht. Vertreter der Gewerkschaften sollen ebenfalls hinzugezogen werden, aber offenbar will man ihnen nicht die bei den Wirtschaftsstellen vorgesehene paritätische Stellung einräumen.

Die Reaktion der Wirtschaft auf die Fachstellen ist zwiespältig. Von einigen Zweigen, darunter der Eisenwirtschaft, der Kautschukindustrie und der Metallwirtschaft ist eine Bereitschaft zur freiwilligen Finanzbeteiligung ausgesprochen worden! Andere Zweige wollen dagegen den Behördencharakter der Fachstellen dadurch unterstrichen sehen, daß sie keine Mittel zuschießen. Dadurch ist die Übernahme von manchen Kräften, die bisher in den entsprechenden Fachabteilungen der Verwaltung für Wirtschaft beschäftigt waren, völlig in Zweifel gestellt. Um jedoch von amtlicher Seite ein Machtwort sprechen zu können, wird es wohl wiederum alliierter Zustimmung bedürfen. Es bleibt also nach wie vor zweifelhaft, ob nun „freiwilliger Zwang“ oder freiwillige Einmütigkeit den Aufbau der Fachstellen bestimmen wird. Es ist auch nicht klar, ob einer der wichtigsten Punkte, die eigentliche Beschaffung der Einfuhren, tatsächlich bei diesen Fachstellen in besten Händen liegt oder ob nicht die von hanseatischer Seite wiederholt vorgeschlagenen Einfuhrgemeinschaften die Importseite besser in die Hand nehmen. Bemerkenswert ist noch die neue Version aus Frankfurt, daß man zu der Einsicht gelangt ist, man werde um ein „gewisses Maß“ an Lenkung und Bewirtschaftung nicht herumkommen. Fragt sich nur, ob die Fachstellen nicht tatsächlich besser „fachlich“ organisiert und mit eigenen Machtbefugnissen ausgestattet ihre Arbeit verrichten könnten, sodaß den bisherigen Dezernenten die Aufgabe bliebe, die Abstimmung der fachlichen Pläne auf die Interessen der gesamten Volkswirtschaft vorzunehmen.

E. G.