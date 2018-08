Eine Ausstellung des Kunstvereins in der Hamburger Kunsthalle

Der Krieg hat jenen selbstverständlichen Austausch von Werken der bildenden Kunst, wie er sich in normalen Friedenszeiten zwischen den Völkern Europas vollzog, gleich zu Beginn unterbrochen. Und da es einen Frieden, in der Welt heute noch nicht gibt, auch viele Grenzen immer noch unüberschreitbar sind, so ist es bisher nicht gelungen, die gewohnte Gemeinschaft der europäischen Kultur wiederherzustellen. Da ist denn jedes Zeichen, aus dem wir entnehmen können, daß man von neuem anfängt, den geistigen Kreislauf zu beleben, ein beglückendes Ereignis. Und wenn jetzt von Schweizer Kreisen zum ersten Male nach dem Krieg eine Ausstellung Schweizerischer Malerei der Gegenwart außerhalb der eigenen Grenzen veranstaltet wirdund man als das Land hierfür Deutschland wählt und als Ort eineStadt im deutschen Norden, und nicht im verwandten alemannischen Süden, so dürfen wir über eine solche Gesinnung froh sein und dankbar dafür, daß es sie in Europa immer noch gibt.

Die Schweizer Ausstellung beginnt mit Werken – heute noch lebender Künstler – aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Sie enthält gleichzeitig Bilder von solchen Malern, die jetzt erst am Anfang ihres Schaffens stehen. Mit einem gewissen Recht kann man also sagen, daß sie einen Überblick über drei Generationen der europäischen Malerei gibt. Da ist es naturgemäß so, daß die, die um 1900 Neuerer waren, es heute nicht immer mehr sind; manche haben ihre eigene Jugend so weit vergessen, daß ihre späten Bilder weniger modern wirken als ihre frühen.

Da war 1913 auf der Sonderbundausstellung in Köln ein Schweizer Maler Cuno Amiet mit dem Bild einer Weinlese, das groß gesehen war wie ein italienisches Fresko des 15. Jahrhunderts, in sehr erregenden, damals modernen Farben – ein dunkles Blau und ein von Braun über Krapplack zum Bläulichen schattiertes Rot herrschten vor. Nur eine spätimpressionistische Landschaft von Amiet aus der gleichen Zeit erinnert heute in der Ausstellung noch an diese glückliche und fruchtbare Periode. Danach ist der Maler jener europäischen Entwicklung verfallen, in der – um ein Bild von Peter Gan zu gebrauchen – die blaue Blume zu einer grauen Frucht geworden ist. Nicht anders ging es Alexandre Blanchet, dessen Bild eines Jünglings aus dem Jahre 1911 an den früheren Amiet erinnert und der sich dann zu einem kühlen, ein wenig zu realistischen Darsteller entwickelt hat, nicht anders auch A. H.Pellegrini, der vor 1910 in Stuttgart als Hölzel-Schüler durch Sensibilität in Farbe und Form auffiel und der heute kalte, reichlich akademische Bilder malt. Diese Entwicklung – das darf man nicht vergessen – ist sehr europäisch: auch inFrankreich, Italien und Deutschland vernichtete in den zwanziger Jahren der Meltau der „neuen Sachlichkeit“ viele gute Saat in der Malerei.

Dies sind unter den Ausgestellten Vertreter der ersten Generation. Zur zweiten wollen wir Künstler rechnen wie Max Gubler, der zwar noch an Hodler anknüpft – in der Vorliebe für laute Farben insbesondere –, ihn aber formal durch Hinneigung zu Munch und eine etwas illegitime Liebe zu Matisse ins Moderne abwandelt. Daß dabei sehr schöne malerische Effekte entstehen können, wird jeder Betrachter bemerken. Zu dieser zweiten Generation gehört auch der Maler Morgenthaler, bei dem die „neue Sachlichkeit“ romantisch ausschaut und dessen große, monumental gedachte Bilder an den Schweden Larssen erinnern, der Weltberühmt geworden ist durch sein „Haus in der Sonne“.

Für die dritte Generation endlich wollen wir als typisch Rudolf Maeglin anführen. Es gibt seine Malweise heute überall in der Welt, auf dem amerikanischen Kontinent genau so wie in Europa; es ist auch kein Unterschied mehr, ob sie schwedisch oder schweizerisch, ob sie aus Minnesota oder aus Mexiko ist. Sie ist minutiös sachlich und wirkt wie frisch desinfiziert; sie stellt Fabriken oder Innenräume mit oder ohne Menschen dar. Das alles ist sauber silhouettiert und exakt angestrichen. Es versucht mit Fabriken, Maschinen und Laboratorien unser Leben optimistisch darzustellen, und in Wirklichkeit konterfeit es das Krankenhaus, Welt genannt,in dem wir skeptisch auf Genesung warten.

So wäre aus dieser Ausstellung – nicht anders als aus einer Ausstellung anderer Linder auch. – eine absteigende Entwicklung zu entnehmen von einem schönen Beginn im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts über eine trockene „neue Sachlichkeit“ zu einer totalen Schabionisierung – wenn nicht die Bilder zweier Künstler wären, die eines alten, René Auberjonois, und die eines jungen, leider verstorbenen, Walter K. Wiemken, bei denen Talent und Charakter über Stil und Zeitgebundenheit triumphieren. Auberjonois verfügt über eine verhaltene, sehr sorgsam abgestufte, delikate Palette, in der Form ist er romantisch, eher versponnen als expressiv. Wiemken, den der frühe Tod daran gehindert hat, seine Reife zu finden, ist vornehmlich geistreich in Inhalt, Form und Farbgebung – bald erinnert er an Chagall, bald schlägt er Funken aus einer verhöhnten modernen Sachlichkeit. Es gibt, das ist der Trost auch dieser Ausstellung – in der nebenbei auch jene ganz Abstrakten nicht fehlen, welche die Nachfolge Kandinskis mit einem Lehrbuch der Geometrie verwechseln –, es gibt immer wieder Maler, deren Talent und deren Menschlichkeit die Schranken durchstoßen, welche der Zeitstil ihnen setzt... Die Ausstellung, die für unsere Erkenntnis gegenwärtiger Malerei – und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern überhaupt – besonders wertvoll ist, wurde ermöglicht durch die Schweizer Arbeitsgemeinschaft Pro Helvetia. Die Bilder wurden ausgewählt durch eine Kommission unter verantwortlicher Mitwirkung von Professor Dr. Gotthold Jedlicka, dem ordentlichen Professor für Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule Zürich, der auch die Ausstellung in Hamburg mit einem Einführungsvortrag eröffnete.Martin Rabe