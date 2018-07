Von Waller Abendrolh

Wer malt, bildhauert, dichtet, komponiert, schauspielert, singt oder ein Musikinstrument traktiert, kurz, wer sich für einen „seriösen Künstler“ hält, pflegt gemeinhin mehr oder weniger leicht indigniert zu sein, wenn sich ein Mann des Trapezes, ein Jongleur oder Todesspringer als Künstler bezeichnet, anstatt sich mit dem im deutschen Sprachschatz für diese Berufe vorgesehenen Fremdwort „Artist“ zu begnügen, daß dieses Wort buchstäblich dasselbe bedeutet wie „Künstler“ wird dabei gar nicht mehr bedacht. Es hat sich eben so eingebürgert, daß zur Unterscheidung des „Aristokratischen“ vom „Plebejischen“ diesmal ausnahmsweise für das „Aristokratische“ der simple deutsche Ausdruck gewählt wurde, für das „Plebejische“ der lateinische Terminus ...

Wer will aber immer mit Sicherheit sagen, auf welcher Seite die höhere Achtungswürdigkeit liegt? Wieviel Begabung, Fleiß, Intelligenz und technisches Können erfordert doch jedes „artistische“ Fach! Gewiß – auch jedes „künstlerische“. Aber es gibt da einen kleinen Unterschied zwischen den beiden in Frage stehenden Fakultäten: die genannten Voraussetzungen müssen in der Artistik in vollstem Ernst erfüllt, der Artist muß unter allen Umständen begabt, fleißig (enorm fleißig!), intelligent und ein vollendeter Könner sein. Ist er es nicht, so blamiert er sich nicht nur (und weder er selbst noch seine guten Freunde könnten behaupten, die Blamage beruhe auf verkanntem Genie); nein: er bricht sich den Hals! Nicht moralisch, nicht symbolisch, sondern tatsächlich, physisch. Bricht sich den Hals und ist tot. Wie wunderbar solide, wie sauber und achtenswert ist doch ein solches Metier, in dem sich schlechthin nichts vortäuschen läßt, was jene Voraussetzungen. angeht! In bezug auf sie ist hier nicht einmal Mittelmaß, nicht einmal ein Ungefähr, ein Halbes oder Zweifelhaftes möglich, geschweige denn positiver Betrug, glatter Schwindel.

Hingegen die hohe Kunst! Wo ist bei ihr das Publikum absolut und zweifellos davor sicher, Steine statt Brot zu erhalten, Unechtes statt Echtes, Halbes statt Ganzes, Schwindel statt Leistung? Was alles läßt sich da nicht vortäuschen, wieviel Betrug ist da nicht möglich, ohne daß der Schuldige darum den geringsten Schaden nimmt! Noch mehr: wieviel Fälschung und Täuschung gelangt nicht bisweilen zu hohen Ehren und unbestrittener Geltung! Und wie schwer ist es hier, zu wissen und zu beweisen, was gut und böse ist, da niemand im negativen Falle sich der Hals bricht! Wie schwer wird es gelegentlich selbst gewiegten Fachleuten, bei einer neuen Erscheinung der bildenden Kunst, zu erkennen, ob es sich um einen kühnen Vorstoß in künstlerisches Neuland handelt oder um die zynische Frechheit eines Nichtskönners? Wie unsicher ist oft sogar das Urteil des Kenners gegenüber einer neuen Dichtung, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob das Gedankengut echt und fruchtbar oder ob das Schwerverständliche nur Maskierung wirklicher Gedankenblöße ist! Welcher Erfahrene andererseits kennt nicht „Leistungen“ der reproduzierenden Kunst, deren Schliche, schlechte Kniffe und billige Mätzchen er durchschaut, die aber das Publikum zu wilder Begeisterung hinreißen? Welcher Kritiker kennt nicht diese falschen Größen des Podiums, die nicht selten Götzen der Menge sind? Wie wenige wiederum wissen, was alles in der Musik vorkommt – denkt man etwa an jene „Pfeifkomponisten“ (so genannt, weil sie vom musikalischen Handwerk gar nichts verstehen und ihre „Einfälle“ zwecks weiterer Verarbeitung nur wirklichen Musikern vorpfeifen können), denen wir unter anderem so herzerhebende großdeutsche Heldengesänge verdankten und die dafür sogar zu Professoren ernannt wurden! Und welcher Lektor endlich wüßte nicht um das Kunstgeheimnis gewisser geschätzter Autoren, deren Bücher erst von verständnisvoller Hand in anständige Sprachform gebracht werden müssen, bevor sie ihren Siegeszug in die staunende Öffentlichkeit antreten? Schier uferlos schließlich das wogende Meer des anmaßenden Dilettantismus, der sich auf allen diesen Gebieten täglich zur Konkurrenz mit jenen Möglichkeiten anmeldet!

Ist solches denkbar im Raume der Artistik, auf die der Matador der seriösen Kunst so herablassend niederblickt?

Der dilettantische Artist bricht sich den Hals. Wie schön wäre es doch, wenn auch...