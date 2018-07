Inhalt Seite 1 — Zur Lage der Intelligenz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von B. Zimmermann

Seit rund dreißig Jahren ist es üblich, jener Schichtung des deutschen Volkes, welche die Intelligenz umfaßt, am Zeug zu flicken, Jede der wechselnden Massenbewegungen, die das deutsche Volk durchliefen, erschütterten, beutelten, um schließlich zu verebben, richteten einen großen Teil ihrer Anstrengungen gegen die Intelligenz. All dies geschah unter wechselnden Benennungen. Heute drückt die Bürokratie den geistigen Arbeiter an die unterste Grenze seiner Existenz. Sie hat sogar Erfolg damit. Und zwar beruhen alle – im tieferen Sinne zweifelhaften – Erfolge, die irgendwann im Kampfe gegen die Intelligenz erzielt worden sind, auf dem Umstand, daß die geistige Schicht häufig in vergangenen Zeiten jenen Lebenszuschnitt zeigte, den das gehobene Bürgertum besaß. Wohl den Lebenszuschnitt, nicht aber Besitz und Einkommen hätte die Intelligenz mit dem Bürgertum gemein. Und doch pflegte man beide Schichten in der öffentlichen Fehde und in der Ansprache an den Handarbeiter in ein und denselben Topf zu werfen. Aus dieser Verkoppelung der Begriffe leiten sich alle jene Vorwürfe her, wonach der Arme und Handarbeiter schlechthin gut und bieder sei, während der Wohlhabende und der Kopfarbeiter schlecht und verdammenswert sei.

Seltsam, die literarische Bewegung selbst hatte seit der Jahrhundertwende dieses Streitroß aufgezäumt mit dem deutlichen Ziel, in jedem Dasein, das nicht von Handarbeit zehrt, ein Schuldbewußtsein zu wecken; ja, indem sie an den Gerechtigkeitssinn appellierte, vermochte sie schließlich jenes Schuldgefühl zu erzeugen, das mehr als politische oder gesellschaftliche Argumente der Intelligenz die Waffe der Selbstverteidigung aus der Hand geschlagen und damit jene Situation herbeigeführt hat, in der die Intelligenz im öffentlichen Leben sich schweigend beschimpfen läßt.

Freilich wäre die Intelligenz in die beklemmende Enge, in der sie sich heute befindet, niemals geraten, wenn sie nicht objektiv und bereitwillig – ihrem Lebensstil entsprechend – auf die Argumentation derjenigen eingegangen wäre, die ihren gesellschaftlichen Untergang wünschen. Denn wenn auch alle jene Repressalien des Produktionsprozesses und der Einkommensbeschränkung, von denen das Vordringen der Handarbeit begleitet war, sich nominell gegen den „Besitz“ richtete, so waren die jeweils am stärksten Betroffenen die Angehörigen der geistigen Berufe unseres Volkes. Nichts anderes als ihr Gerechtigkeitsempfinden, von dem schon die Rede war, hat sie bewogen, die Folgen, jener Repressalien aller Systeme auf sich zu nehmen, ohne sie mit ähnlichen Affekten zu erwidern; aus dem imponderabilen Empfinden heraus, ein soziales Anliegen zu Worte kommen zu lassen, hat sie nicht anders reagiert als mit Geduld und Entsagung.

Von allen Systemen aber würde diese Geduld als Schwäche, diese. Entsagung als Sympton des Absterbens gewertet; aus dem Vorhandensein dieser, beiden Eigenschaften schöpfte man den Mut, die Intelligenz zum Prügelknaben; der Revolutionen zu machen unter dem Vorhalt, sie sei unpolitisch und daher weder fähig, zu leben, noch geeignet, zu wirken. So schalt die Weimarer Republik auf den „Stammtisch“, der Nationalsozialismus auf die „Intellektuellen“, und das heutige Parteiwesen auf das „Besitzbürgertum“ – im Grunde hat sich nichts geändert als die Bezeichnung eines törichten Vorwurfs und verhängnisvollen Irrtums.

In Wahrheit aber hat diese geistige Schicht in den dreißig Jahren, in denen man sie verfemt und verfolgt hat, eine außerordentlich zähe Lebenskraft und einen sehr gesunden politischen Instinkt bewiesen. Sie hat, jenem Gerechtigkeitsgefühl folgend, die Revolutionen ertragen, solange deren Berechtigung in der Beseitigung von Mißständen und in der Heraufführung besserer gesellschaftlicher Verhältnisse bestand. Sie hat unter den Systemen, welche den Revolutionen folgten, zugesehen, wie sie sich bewährten und ob sie wirklich besser wären als ihre Vorgänger. Und sie hat geduldig und zäh ihren Widerstand geleistet in dem Augenblick, in dem sichtbar wurde, daß die innere Berechtigung für ein System entfallen war oder die Mißstände des neuen Systems schlimmer wurden als jene, die zu beseitigen das neue System sich errichtet hatte. (So ist es kein Zufall, wenn Planung, Initiative und Tat des 20. Juli von Angehörigen der geistigen Schichten getragen wurden.)

Will man in den einzelnen Phasen der vergangenen dreißig Jahre eine Gesetzlichkeit suchen, so kann, man folgern, daß jede Revolution die Intelligenz vor die Knie geschlagen hat und jede eben daran zugrunde gegangen ist. Denn wenn die Parteien es auch nicht wahr haben, möchten, so hat sich doch gezeigt, daß die Massen ein feineres Ohr besitzen als ihre Funktionäre. Im Grunde nämlich pflegt das Volk sehr genau auf die Intelligenz zu hören – auch wenn die Funktionäre ihm etwas anderes einreden möchten. Das Volk beobachtet seine geistige Schicht genau, um aus ihrem Verhalten seine Rückschlüsse zu ziehen auf die Rechtmäßigkeit staatlicher Maßnahmen und die Stabilität der Verhältnisse; das Volk beobachtet im stillen und ohne die Funktionäre, zu fragen, in der sicheren Überzeugung, daß die Intelligenz auch ohne Funktionen richtiger urteilt als eine Funktion, deren Ressentiments sich gegen die Intelligenz richten.