Versprochene Rohstoffimporte, allmähliche Besserung in der Energieversorgung, Druck auf die Handelsspannen durch wachsendes Angebot – all dies sind künftige Einflüsse; die zur Preissenkung beitragen können. Sie werden in den liebsten Monaten spürbar werden und haben große Aussicht, Bueschen in die zu hoch gewordene Preismauer zu legen, wenn es der Kreditrestriktion gelingt, den inflationistischen Sand wegzuschwemmen, der sich hinter der Preismauer angesammelt hat.

Ein anegendes Moment scheint jedoch von den Planern erst verhältnismäßig spät als Helfer Im Kampf gegen überhöhte Preise erkannt worden zu sein: Wo unausgenutzte Kapazität vorhanden ist, juckt es den Unternehmern in den Fingern, die Voraussetzungen für eine Produktionssteigerung zu schaffen, gern auch um den Preis von Preissenkungen. Das ist das.Geheimnis der Jedermann-Aktion, die im ersten Vierteljahr 1949 einiges an Gebrauchsgütern verspricht, Das zeigt sich aber auch auf anderen Gebieten. Die Reifenindustrie verkündet niedrigere Preise durch „Kostensenkungen aus verbesserter Leistung“. Die Landmaschinenindustrie nimmt zur Jahreswende Preisabschläge von durchschnittfall 10 v. H. der Erzeugerpreise vor, nachdem ihr höhere Eisenkontingente zugesagt worden sind. Neben einem Sonderkontingent von 15 000 t für die leistungsfähigsten Hersteller von Ackerwagen. Ackerschleppern und Gespannpflügen ist das allgemeine Eisenkontingent von 18 500 im vergangenen Vierteljahr auf 44 500 t im laufenden Vierteljahr erhöht worden. Auch für Ersatzteile und – für das alte Ackerschlepperprogramm gibt es zusätzliche Eisenmengen.

Die Verkoppelung von erhöhten Materialzuweisungen und der Verpflichtung zu Preissenkungen wird sich leider nicht überall so sichtbar vornehmen lassen wie hier. Die zusätzlichen Kontingente werden nur an Firmen gegeben werden, die sich an der Preiskürzung beteiligen, nachdem die Preise bisher um 60 bis 90 v. H. (je nach Materialanteil) über den Freisen von 1936 gelegen hatten. Die Kapazitätsausnutzung dürfte sich auf durchschnittlich 80 v. H. erhöhen, was eine optimale Preisbildung erlauben sollte. Es besteht sogar Grund zu der Annahme, daß bei den neuen Preisen und Beschäftigungsquoten noch notwendige Lohnerhöhungen bestritten werden können.

So erfreulich dieser Druck auf die Preise von der unausgenutzten Kapazität her für den Inlandsmarkt ist, so erschöpft sich damit noch nicht seine Wirkung. Landmaschinen stehen in vielen der bisher abgeschlossenen Handelsverträge der Doppelzone an führender Stelle. Bisher mußte man Zweifel hegen, ob diese Lieferversprechungen angesichts des dringlichen Inlandsbedarfs und der begrenzten Produktion auch erfüllt werden könnten. Schön wäre es – denn gerade leichtere Landmaschinen sind nicht nur bei unseren europäischen Nachbarn, sondern auch bereits wieder in Übersee sehr gefragt. Die Preise sind konkurrenzfähig und die Lieferfristen der getätigten festen Abschlüsse erfreulich kurz im Vergleich zu ausländischen Angeboten. Das gilt übrigens für viele Zweige der deutschen Maschinenindustrie und stellt eine der Hoffnungsreserven für eine erhebliche Ausfuhrsteigerung im nächsten Jahre dar. E. G.