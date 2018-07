Trotz Krieg und jahrelanger Besetzung Chinashat die Archäologie in diesem Lande große Fortschritte gemacht. Auch die letzten Jahre brachten eine Reihe von archäologischen Entdeckungen, deren bedeutendste und überraschendste die Freilegung eines großen Kaisergrabes aus dem Jahre 918 n. Chr; bei Chengtu in der Provinz Szechuan ist.

Bereits 1939 waren Eisenbahnarbeiter bei Erdarbeiten an einem angeblich von einem Poeten der Han-Zeit (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) gerühmten romantischen Hügel auf eine Ziegelwand gestoßen. Chinesische Archäologen vom Provinzialmuseum und der Universität in Chengtu nahmen sich der Sache an und führten in den Jahren 1942 und 1945 wissenschaftliche Grabungen durch, die sich sehr schwierig gestalteten, da die zuerst entdeckte Ziegelmauer drei Meter dick war und man hinter ihr auf ein massiv! werk aus Sandstein stieß, das sich später als die eigentliche Grabkammer herausstellte, die von wahrhaft kaiserlichen Ausmaßen war, Vierzehn Bogen überspannten eine vierzig Meter lange, zehn Meter breite und ebenso hohe Halle, die durch Zwischenwände in drei Räume unterteilt war. Diese standen untereinander durch rotlackierte und reich mit vergoldeten Beschlägen gezierte Türen in Verbindung. Der kleinere Vorraum stellte sich als völlig leer heraus, während die zuerst geöffnete rückwärtige Kammer eine steinerne große Statue des Kaisers, sein kaiserliches Jadesiegel und zur größten Überraschung der Ausgräber in zwei Behältern je ein auf Jade in Goldlettern geschriebenes Buch enthielt. In diesen beiden Jadebüchern waren die Elegien auf den Tod des Kaisers aufgezeichnet. Das Siegel und die Bücherermöglichten nun die einwandfreie Feststellung des Namens des Kaisers. Es war Wang Chien, der, mit zweiundsiebzig Jahren 918 gestorben, hier beigesetzt wurde.

Die große Haupthalle barg aber noch weitere Überraschungen. Man stieß dort in der Mitte der Halle auf eine erhöhte Terrasse aus Marmor, die etwa siebeneinhalb Meter lang war und von zwölf steinernen Kriegerfiguren getragen wurde. Die obere Platte war aus grünen und weißen Marmor platten zusammengesetzt und zeigte an den breiten Rändern herrliche Relief-, die eine Kapelle von zwanzig Musikanten sowie Drachen und Dämonen darstellten. Auf dieser Platte hatte einst der Sarg des Kaisers geruht, der aber, wie sich zeigte, bereits bald nach der Beisetzung durch Grabräuber geplündert worden war. Da diese Räuber es nur auf Gold und Silber abgesehen hatten, waren die archäologisch interessanten Gegenstände unberührt geblieben. So fanden sich noch große Steingefäße, die wiederum grünglasierte Lampen trugen, sowie vor allem dicht bei der Terrasse zwei große eiserne Tierplastiken, eine Kuh und ein Schwein darstellend. Die Decken aller drei Räume waren weiß gestrichen und mit farbigen Blumen reich bemalt. An den schweren eisernen Ketten im Hauptraum hingen ursprünglich wohl Lampen oder Vorhänge.

Der Kaiser, der sich dieses monumentale Grabgebäude hatte errichten lassen, war in der Provinz Honan im Jahre 847 n. Chr. geboren und hatte sich nach einem abenteuerlichen und bewegten Leben als Räuber und Schmuggler auf den Rat eines Einsiedlers dem Kriegshandwerk ergeben. Der Einsiedler hatte ihm auch^seinen unerwarteten Aufstieg vorausgesagt. Das Jahr 888 sah ihn als obersten Heerführer bei den Kämpfen gegen Aufständische in der Provinz Szechuan. Nach Niederwerfung dieses Aufstandes rief er. sich selbst im Jahre 907 zum Kaiser aus und regierte als Usurpator bis zu seinem Todesjahr, ohne daß wir fernerhin Besonderes von ihm hören. P. Wilhelm Meister