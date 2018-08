Der bekannte katholische Diplomat und Schriftsteller Paul Claudel gibt in dem französischen Wochenblatt „A Présent“ seine Ansicht über die Bedeutung Deutschlands für Europa im heutigen Zeitgeschehen bekannt. Er schreibt!

Gegen die russischen Drohungen ist Deutschland – ob es uns angenehm ist oder nicht – unsere. Deckung und unser Schild. Deutschland dient nicht dazu, die Völker zu trennen, sondern sie zu verbinden. Und ist es auch nicht das Haupt Europas, so: ist es doch sicher seine Seele im Sinne eines innerlich verbindenden Organs.“

Weiter gibt er als seine Ansicht zu erkennen, daß Deutschland in erster Linie das zurückgegeben werden muß, was keinem christlichen Volk genommen werden darf: Das Recht, zu hoffen, und das Recht, mit Vertrauen in die Zukunft