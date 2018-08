Dieser tröstliche Titel steht über einem Novellenband, den Robert Brendel kurz vor seinem Tode im Parus-Verlag (Reinbek bei Hamburg) hat erscheinen lassen. In jeder der drei Geschichten handelt es sich um die Befreiung von einer Vergewaltigung, um eine Heimkehr also aus einem inneren oder äußeren Zwang in die menschliche Freiheit. Am reinsten klingt dieses Motiv in der Geschichte von dem Juden Nathan Beer, dem seiner Rasse wegen langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird, bis er in den vom Dritten Reich sorgsam vorbereiteten Abgrund stürzt. Ihm aber ist dieses Schicksal kein Überfall von ungefähr, sondern ein Vollzug, dem er sich duldend für Verfügung stellt: „Ich will nicht von der Schuld, die der Durchschnittsjude auf sich geladen, sprechen. Da sitzt er mit dem arischen Bürgertum auf derselben Anklagebank. Aber wir anderen, die Wissenden im Geiste, wir sollten uns non besinnen. Denn uns – zu erwecken, ist diese furchtbare Stunde der Geschichte bestimmt.“ Er lehnt die Selbstbesinnung im Geiste des Zionismus, zu der sich seine Tochter in trotziger Bestätigung der völkischen Prinzipien bekennt, nachdrücklich, ab: „Damit stellen wir uns nur in dieselbe Front mit unseren Peinigern und rechtfertigen sie. Ich meine, Schicksal und Aufgabe der Juden sei es, unter Völkern mehr als ein Volk zu sein: das spornende Gewissen des wahren Geistes, die ununterdrückbare Stimme der Gerechtigkeit...“

Zionismus oder Diaspora? Diese Frage, die Max Brod vor Jahrzehnten in seinem Bekenntnisbuch „Heidentum, Christentum, Judentum“, insbesondere in dem Kapitel „Judentum und Internationalismus’ für den Zionismus entschied, wird leider bei Brendel nur leicht berührt, obwohl gerade sie das Motiv der Heimkehr wesentlich vertieft hätte. Ein anderer grundlegender Gedanke, der auch nur kurz auftaucht, zielt auf den heimlichen Berührungspunkt von Deutschen und Juden, der ihrem Zusammenstoß die dämonische Schärfe gegeben hat: den Begriff der Auserwähltheit. Aber vielleicht ist es vom Standpunkt der dichterischen Konzeption nur gut gewesen, daß Brendel diese Probleme“ nicht bis in ihre Tiefen verfolgt hat, denn wahrscheinlich hätte die Novelle solche Belastungen nicht tragen können. Wie denn überhaupt die geschmackliche Sicherheit dieses Novellenbüchleins, bei so prekären Vorwürfen aus der jüngsten Vergangenheit,sehr wohltuend ist: man wird nicht zu den letzten Höhen der Dichtung emporgeführt, gleitet aber auch niemals in die Niederungen des persönlichen Ressentiments und der unbewältigten Stofflichkeit ab.

Herbert Scheffler