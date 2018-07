Noch nie war ein Herbst so golden wie in diesem Jahr", sagte ich zu der Blumenfrau. Alier sie meinte, er sei im Jahr 1932 auch so Sültktt gewesen. Also war seit 1932 keia Herbst so ekstatisch golden wie in diesem Jahr. Aber die Intellektuellen in dieser Stadt liefen trötzdein mit einer abstrakten Wut hcnim ~von einer tiefen "mxlaisc" geschüttelt- "Zum Kotzen!" — sagten sie. In ihrem Herzen meinten säe diese gan%e Umwelt unserer modernen Kkr. Sie fanden die neuen Bilder von Nay in der Galerie Günther Franke fürchterlich, Braques neue Bilder im Haas der Kunst unbefriedigend, das Stück Cocteau im SchauspüeJhans — der "Doppeladler — widerlich Und der Herbst war so golden wie nie — seit 1932. Man hätte meinen sollen, daß dies ungewöhnliche Gold die Sensibilität "dieser Stadt ganz, weh treiben müßte. Das Gegenteil war der Fall. Einer sagte z mir; Vielleicht ist es der Föhn!" — "Es ist Ihr Mangel an Eiaviemändnis ", sagte ich.

Ich kann nicht urnbiflj ganz anderer Meinung u sein als die Intellektuellen dieser Stadt. Idh linde Nays neue Bilder herrlich. Freu ? midi ar, dem Pathos ihrer leuchtenden Farbe an der kühnen Hermen k ihrer Inhalte, an- dem ungeheuer gespannten Gleichgewichtszustand, den sie im Menschlichen vorstellen. Eine scharfe Klarheit des Geistes, durchglüht von den abstrakten Leidenschaften unserer zu frei gewordenen modernen Existenz : — das ist der Gemütszustand, der diese wunderbare Höhenlage des modernen. Gefühls erzeugt Das auch ist das Ergreifende bei den neuen Bildern Braques. Auch sein strenger, einfacher Gei st lut die klassische Perfektion, seiner berühmten Bilder der dreißiger Jahre einesTages AJS uogcriügeud empfunden, auch ihn beunruhigen neue Leidenschaften, fe fing damit an, daß er ein Bilder tjer "peintitrc", dar perfekten Oberfläche, entkleidete, ihre farbige Konstruktion bloßlegtc. Dann aber griff er auch die Form an; er macht sie splmrig und zudkend und zerreißt sie häyßg durch eine ungefüge Arabeske. So ist awch dieser klassische Meister in seinen Nerven erregt geworden. Ich finde daran nichts zu tadein, ich bewundere diesen. Zweifel an der Perfektion. Unsere Sensibilität:, sucht eiüfadh wieder neue unsere Menschlichkeit neu angreifende GleichnisSe. Das Typische der 1 alten Gleichnisse füllt: nicht mehr ganz, unseren Empfindungsraunt aus: . Daher iie aUgeoKsne "motoise" lad den Schwadben ad dk iratglaublidbe Gespanntheit bei ckn Starken, daher dies moderne Exakatioa des Gefühls. Im Schauspielhaus Cocteaus "Doppeladler", Das Stück handelt von einer Königin, die schreckIsdh liefet und schrecklich stirbt. Wie die witternde Arabeske fcr schimswerntiea Seiltänzerin hoch in den Kuppeln der Zirkasse balanciert die fragile Menschlichkeit dieser Königin acf tieft zu sehr ist kein Typus des Schönen, Guten : und: Wahren, keine Figur der "moralischen Anstaki sie wr emhal tlo ser Mensch, nichts als nur ein Mensch, der i 11 der Riesenweite seines ganz a lleingelässenen Gefühls verlorengeht. Ein einsamer Mensch auf den eisigen Prospekten, wie sie Paul Valery erdacht hat "Das eigen torichr Herz, das ist ihr Schicksal!" In der Tat — es ist Kleists Penthesiea die jetzt in dieser Setzten" Abendröte einer großen Zeit des Menschen schwesterliche Figuren iuf unsere modern Bühne ruft, die Königin Cocteau . Nun, es herrscht Unwille über diese Stücke, Oh, ich ahntf, daß irgendwelche Literaten, Demokraten jvie Kommunisten, schon an ihren Lehrstücken schreiben. Vielleicht soll man auch icn SchJIlerschen Momenp midit aliv u iangc aus dem Auge verlieren. Und die aristokratisch Glorie unseres freien wenn auch törichten Herzens eht ja wieso verloren in dem Geschrei nach irgendeiner Sicherheit, das aus den politischen Manifesten der Zeitungen tönt und aus den Psalnvrn "schnell bekehrter Christen. Ah. alv dasist eiae Frau!" sage ich zu meinem Nachharn "Na hören Sie? — sagt er — "die hat ja car kfine. Würde!" O ja, ich bin gezwungen zuzugeben, daßdie EKaltation des Gefühls it uns einen gewissen Mangel an stoischer Würde verrät. Das hängt damit zusammen, daß zuviel Angst in der Welt und der Mensch zu allein "Ist. Ich habe diesen Eindruck gewonnen vor der Kunst der alten Peruaner, die im. Nagionalmuseuin gezeigt wurde. £s war die schönste Ausstellung, die ich seit langem gesehen habe: Webereien, Stickereien, Gefäße, deren farbige und formale Gestalt von einer so außerordentlich abstrakten Schönheit ist djft die ganze Bemühung unsrer Abstrakten dagegen wie Stümperei, erscheint. Das ist eben sehr viel mehr alsabstrakte Malerei. Gefäße, Gewänder, der ganze Umkreis des tätigen Lebens übersponnen von den Banneichen auf- und niedersteigender Dämonen. Und dazu die Bildnisse dieses Geschlechts! Breite, harte Köpfe mit halluzinierten Augen und einer brutalen, großartigen, einsamen Würde. Verliert sich unser Geist in den Meändern dieser magischen Ornamente, sosteht der Mensch vor uns auf, dieser in der zweimal abstrakt? Ferne der vergangenen tausend jähre, in der Wirrnis seines Lebens unter soväelDämonen: — streng, würdig, in der unerbittlichen, stetigen Heiligkeit seines Menschr tums Soviel Angst und soviel Würde! — Es ist das esn Moment, wo einem ein Zweifel an der abendländischen Menschlichkeit kommt, wo man die innere Notwendigkeit der abendllncusdien Unruhe bezweifelt, wo einem sdieinen möchte, als sei unser hektisches Utngetriebenstin doch nur die ungesunde Neugier eines Geschlechts von Abenteurern, das i alle Sensationen haben möchte. Wurde dieses Europa nicht rrrit Rom gegründet und dieses als Kolonie von Verbrechern? Wann sind wir dn bei aserer Pflicht beharrt? Bei dieser Pflicht, die Goethe in einer großen Stunde des Gleicbsewicht berief — "im Ganzen, Guten, Schoneis resolut zu leben!" Das sind Zweifel, die kommen, wenn man eräena andere aus dem menschliche Geschlecht übet tausend fahre hinweg ins Gesicht steht " Aber idt kritisiere nicht, dena idi bin einverstanden. Ich bin auch mit der abstrakten Malerei einverstanden. WK sollte ich nicht; da gerade jetzt eine Reihe von Bildern Kan dimkis (in der Galerie Staagl) uns, diesen großen Maler zum erstenmal seit jähren wieder nahebringen! Diese abstrakten Bilder sind von hoher Qualität. Die ine Schönheit geometrischer Formen, die Platon sdboa zu rühmen wußte, eingebettet in cüe ussagbare Geheimnisse subtiler Farskläage, hat eine große suggestive Kraft, die um uns eine EmpfmdBiägsrauni schafft, z dem diese Bilder die Fonrayiabole sind. Sie sind also nicht nur schöne Gegenstände, säe bedetrten m anä ansrer EmpfeidHBg etwas. Natürlich werfen diese Bilder eine groüj Frage aaf, die Thomton Wslckr in den "Idesoj Meträf dem Cäccrs in den Mond legt! Sollte T$ir EU einer Kaust verdammt sein, dk auf verschüttet önbewdken Gedaakeafoigefl beruht, so werden wir sehr bald dem Nftdht Erfahrbarea ausgeliefert sein, das unter uns als eine Höhere Art der Sensibilität paradieren wird " Genau das ist die Frage! Aber Wilder weiß auch die echte Recfatferrigumg: "Die Weit der Kunst ist nicht die Schöpfung tieferer Einrichte, sondern die Sdhcpfung drlnjendefer Sehasädite " Und hierin liegt die Rechtfall gcag der Kunst Kaadütskis aus der Geschichte. Sie entsprang einer dringenden Sehnsucht und erfüllt sie. Es war gerade das ekstatische Klima "des München m i 900, in dem diese Sehnsüchte" heranreiften "Es müssen Linien und Farben gefunden werden, die metaphysisch viel wirklicher sind ah Jene schwachen, der gehiraSidsen Wahrnehmung angepaßten Reflexe der Wesenheit, der platonisdben Idee" — das steht in einem Heft des "Pan" von 1897. Die erste ,VerwirSdichans> dieser Sehnsucht war der Jugendstil, die zweite die abstrakte Malerei Karsdltiskis. Und ihre Wirkung ist keineswegs zs Ende, wie viele glauben mochten. Seit der großen Gedächtnisausstellong tfir Kandinski 1945 in "New York Ist sein Ruhm weltweit; auf dem internationalen Konsre der Kunstkritiker, den die UNESCO ka diesem Jahr in Paris einberufen hatte, haben Inder ad Chinesen über Kandinski gesprochen. Die Sehnsucht aacfa de geheimnisvollen Dingen asuere Lebens ist aoA immer da — und so auch die Hoffnung, daß doch, einmal in der großen Tiefe unseres Gefühls jene gemeinsamen. allgemeinen Dinge gefunden würden, dk uns wieder erlaubten, uns noch einmal miteinander zu verständigen.