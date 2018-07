Die gegenwärtig so lebhafte Diskussion über Preise und Handelsspannen bewegt sich leider auf keinem hohen Niveau. Das gilt einmal von den parteipolitischen Interpretationen und ein andermal von den Haferungen der Verbraucherseite, aber auch von der Verteidigung der eigenen Position durch Gewerbe und Handel, die gewöhnlich darauf abgestimmt ist, den Vorwurf zu entkräften, daß „die Wirtschaft“ die Notlage. weiter Bevölkerungskreise „ausnutze“. Die Produzenten erklären, hohe Gestehungskosten nach Aufhebung der Subventionen und Angleichung der Rohstoffpreise an das Weltmarktniveau ließen, trotz genauester Kalkulation, die Lieferpreise steigen – aber bei weitem doch nicht in dem Maße, wie die „Endverbraucherpreise“. An deren Erhöhung sei man schuldlos. Der Großhandel versichert, daß auch von ihm keine preissteigernden Tendenzen ausgehen; seine Handelsspannen würden, da man sich der Verpflichtungen der sozialen Marktwirtschaft bewußt sei, vielfach nicht voll „ausgeschöpft“. Der Einzelhandel belegt mit vielfältigen Beispielen, daß er nicht mehr an Handelsspanne beanspruche, als ihm traditionell zustehe. Keiner will also der „Schuldige“ sein.

Die Preise sind aber vielfach gestiegen, wenn auch (Textilien und Schuhe ausgenommen) längst nicht in dem Maße, wie allgemein behauptet wird. Mehr und mehr wird nun die „Schuld“, darin gesehen, daß ein zuviel an „Kaufkraft“ geschaffen worden sei. Daran ist richtig, daß der große aufgestaute Bedarf, mit reichlicher Kaufkraft ausgestattet, zum Markt drängt. Das Angebot ist relativ knapp; es ergibt sich also ein Knappheitspreis, der sich abseits traditioneller Handelsspannen entwickelt Welcher Anbieter wird durch die Konkurrenz dazu gezwungen, zu rationalisieren? Wer muß heute billig anbieten?

Das Marktgleichgewicht wird sich auch auf diesem Niveau einspielen. Ist es aber das Niveau, das wir erstreben? Die gewandelte soziologische Struktur zwingt zum Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung mit dem sozialen Vorzeichen Vernünftiger Einkommensverteilung. Die Vollbeschäftigung ist da. Das reichliche „Konsumentengeld“ bei der Geldneuordnung hatte insoweit sein Gutes. Die Einkommen jedoch, sind nicht sozial „gerecht“ verteilt. Es ist eine Schicht vorhanden, die aus den Übergangsschwierigkeiten der, Frankfurter Konzeption einen überdimensionalen Nutzen hat ziehen können. Selbst der Hinweis des „soliden“ Handels, daß man die üblichen Spannen berechne schlägt – hier nicht durch. Die Handelsspannen beruhen bei ausgewogener Wirtschaft auf genauer Kalkulation. Sie schließen die Kosten der Umschlagszeit genau so ein wie angemessenen Gewinn. Aber die Umschlagsfristen sind kürzer geworden, die -Risiken geringer, und die Umsätze vielfach größer. Ist da ein „traditioneller“ prozentualer Aufschlag angebracht?

Hier mit sittlichen Appellen oder mit Strafandrohungen (denen man entgehen kann) vorgehen zu wollen, ist ein nutzloses Beginnen; er verfängt nicht. Man muß aus dem wirtschafte politischen Werkzeugkasten solche Instrument“ hervorholen, bei deren Anwendung erreicht wird, daß nach den Kosten kalkuliert werden muß. In Frankfurt will man jetzt mit marktkonformen Mitteln den Kostenpreis erzwingen: das Verfahren der vertikalen Preisbindung soll angewandt werden.

Diese Maßnahme gehört in eine Linie mit dem Programm einer Steigerung der „jedermann“ Produktion, dem Verbot des Kettenhandels, mit der Feststellung der „Angemessenheit“ der Preise und dem Fertigwarenimport mit gebundenen Endverbraucherpreisen für „sozial besonders wichtige“ Waren.

Aber BICO, die zuständige alliierte Stelle, ist dagegen, da Frankfurts’ Absichten gegen das Dekartellisierungsgesetz vom Februar 1947 verstoßen. Danach gilt jegliche Preis Vereinbarung als Verstoß gegen die Dekonzentration der deutschen Wirtschaft. Dem hält – wohl mit Recht VfW entgegen, daß die Bindung des Handels durch von den Produzenten festgelegte Endverkaufspreise dem Sinn nach nicht dem alliierten Gesetzt widerspreche, denn jede vertikale Bindung bedürfe der Genehmigung zumindest der Landespreisbehörden, also offizieller und nicht interessenwirtschaftlich gebundener Stillen, und berühre gar nicht den Gedanken der horizontalen (das heißt der Produzenten untereinander) Abreden, die allein zur Kartellierung führe. Noch hat sich die Kontrollkommission nicht entschieden, sondern nach unseren Informationen den Vorschlag von VfW „nur“ zurückgehalten. Es ist also zu hoffen, daß die Entscheidung noch zugunsten von Prof. Erhards Politik fällt, die – in diesem Punkt nun wirklich sehr real, abseits der ihm oft wider besseres Wissen polemisch unterstellten hemmungslos liberalistischen Tendenzen – zu einer dem Markt angepaßten Kontrolle und damit Senkung des Preisniveaus führen kann. Frankfurt hat dabei die Unterstützung der Produzenten, und hier besonders derjenigen, die auf lange Sicht zu kalkulieren gewohnt sind. Sie wissen, daß eine Preisgabe ihrer Solidität zugunsten einer Produzenten- und Händlerideologie zum Selbstmord der Marktwirtschaft führen muß, wenn diese das soziale Moment nicht richtig zu werten versteht.

Genehmigen die Alliierten, dann hat Prof. Erhard hier ein Mittel in der Hand, das, nach Sicherstellung der Kontrolle der Produzenten, ein wirksames Erziehungsmittel für den Teil des Handels ist, der sich bisher seinen Verpflichtungen zu entziehen bestrebt war. Bernd Weinstein Ein Bericht über das Arbeitseinkommen in der Nachkriegszeit stellt im Vergleich zu 1938 Fest, daß bei Arbeitern im Mittel aus 18 Industriegruppen die Erhöhung des Bruttostundenverdienstes 25.2 v. H. beträgt. Die Steigerung beim Bruttowochenverdienst beläuft sich nur auf 7‚3 v. H. Unter Zugrundelegung des Lebenshaltungskosten-Index von 151.0 (1938 – 100) ergibt sich für Juli 1948 für die Arbeitskräfte der 18 Industriegruppen ein Realwochenverdienst von brutto 26,99 DM = 71.06 v. H. von 1938.