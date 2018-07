Rohstoffeinfuhren für die kosmetische Industrie der Doppelzone werden in diesem Jahre wertmäßig etwa 11 v. H. der Vorkriegseinfuhren in das Altreich betragen. Berücksichtigt man die Preiserhöhungen für ätherische öle und andere Materialien einerseits, das vermindere Gebiet anderseits, so kommen mengenmäßig etwa 8 v. H. der früher für die Industrie der Doppelzone verfügbaren Rohstoffimporte heraus. Nun ist sicherlich Brot wichtiger als Hautkrem, und dementsprechend können deren Rohstoffe keine so hohe Dringlichkeitsstufe im Einfuhrprogramm erwarten wie die Ernährung. Es geht jedoch nicht nur um den inländischen Verbraucher, dem Kosmetika zu einem Bedürfnis bei der Körperpflege und damit der Gesundheitserhaltung geworden sind. Wie bei der Feier des 150jährigen Bestehens der bekannten Frankfurter Firma I. G. Mouson & Co. mitgeteilt wurde, neigen diese Inlandsverbraucher seit der Währungsreform wieder eindeutig zu Qualitätsprodukten. Die Zeit der „Waschküchen-Betriebe“, in denen unkontrolliert manchmal die merkwürdigsten Materialien verarbeitet wurden, ist sicherlich vorbei.

Es geht .uch um das Auslandsgeschäft, bei dem die vielen Anfragen aus europäischen Ländern und aus Übersee größtenteils noch nicht berücksichtigt werden können. Diese Ausfuhr aber könnte wahrscheinlich die Einfuhrkosten sehr rasch hereinbringen. Denn die Materialquote an den Herstellungskosten ist in diesem Wirtschaftszweig verhältnismäßig gering. Bei Spitzenwerken, wie Mouson, ist zudem eine scharfe Rationalisierung stets beachtet worden, so daß die Verkaufspreise entweder noch auf Vorkriegshöhe liegen oder wesentliche Teile der Materialverteuerung wieder eingebracht werden konnten. Gerade Firmen, die nicht früher zahlreiche Produktionsniederlassungen im Ausland aufgezogen haben, könnten deshalb sicherlich bei erhöhter Rohstoff zu Weisung ihren Auslandsabsatz und damit ihren Beitrag zum deutschen Devisenertrag nicht unerheblich steigern. R. S.