Kriegsschäden an Geschäftshäusern und Wohnbauten, neu aufgeteilter Wohnraum und eine erheblich eingeschränkte Produktion haben in Deutschland und auch im Ausland den Bedarf an Elektrizitätszählern, jenen ausgeklügelten feinmechanischen Meßgeräten, nach denen uns die Elektrizitätswerke den immer noch knappen Strom verkaufen, ungewöhnlich ansteigen lassen. Allein der Sofortbedarf der Westzonen wird auf rund 2,5 Mill. Stück geschätzt, während die Jahresproduktion der beiden führenden Werke kaum 300 000 Stück beträgt. Vor dem Kriege belief sich die deutsche Produktion auf 1,5 Mill. Einheiten, von denen 45 v. H. exportiert wurden. Der Exportanteil an der deutschen Zählerproduktion beläuft sich heute erst auf 20 v. H. Unter diesen Voraussetzungen dürfte für die fünf Zählerfabriken, die in den Westzonen bestehen, für viele Jahre ein Hochkonjunktur gesichert sein.

Neben der Siemens-Schuckert-Werke AG., Nürnberg, gehört die AEG-Zählerfabrik in Hameln zu den maßgebenden Unternehmen dieses Industriezweiges. Seit über 50 Jahren fertigt die AEG Elektrizitätszähler und hat bisher, über 18 Mill. Stück für das In- und Ausland geliefert. Nachdem die Berliner Fertigungswerke der AEG zum großen Teil in Verlust gerieten, wurde zur Bedarfsdeckung der Westzonen mit einer Gesamtbelegschaft von rund 600 Arbeitskräften die AEG-Zählerfabrik in Hameln aufgebaut. Obwohl eine Reihe erfahrener Spezialkräfte zur Verfügung stand, machte das Fehlen geeigneter Werkzeugmaschinen die Aufbauarbeit recht schwierig. Jetzt sind die Anfangshindernisse überwunden, und im Fließbandverfahren werden heute Wechsel Stromzähler, Drehstromzähler und Sicherungsautomaten für die Stromversorgungsunternehmungen der Westzonen fabriziert. Kürzlich konnte der hunderttausendste Zähler das Montageband des Werkes in der altertümlichen Rattenfängerstadt verlassen.

Ständige Klagen über eigenmächtige „Korrekturen“ an dem empfindlichen Zählwerk der Elektrizitätszähler veranlaßten die AEG-Konstrukteure zur Entwicklung eines neuen Zählers, der von einem Glasgehäuse umgeben ist und jetzt in die Serienproduktion ging. Bei ihm sind betrügerische Eingriffe grundsätzlich ausgeschlossen. Derartige „Stromzähler im Glaskasten“ sind allerdings nicht neu. Schon vor dem Kriege waren sie auf dem Balkan und auch in Südamerika gebräuchlich, weil notwendig. Daß sie nun auch für den deutschen, Bedarf in Serienproduktion gehen müssen, bleibt sehr bedauerlich. Zu hoffen ist, daß diese Sicherheitszahlen sehr bald überflüssig werden und dann nur noch wegen ihres metallsparenden Gehäuses Verwendung finden, ww.