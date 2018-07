Vermögenssteuerzahlungen waren ebenso wie Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerzahlungen bis zum Jahre 1945. bei der Berechnung des einkommensteuerpflichtigen Einkommens (oder des körperschaftsteuerpflichtigen Gewinnes) nicht abzugsfähig. Durch die Kontrollratsgesetzgebung vom Februar 1946 trat hierin eine Änderung ein. Bezahlte Vermögensteuern wurden als Sonderausgaben bei der Berechnung des einkommensteuerpflichtigen Einkommens für abzugsfähig erklärt (Art. 11 des Ges. Nr. 12). In ausdrücklicher Abänderung der §§ 11 und 12 des Körperschaftsteuergesetzes wurden ferner bezahlte Vermögensteuern als abzugsfähige Ausgaben bei Feststellung des Netto-Einkommens für Zwecke der Körperschaftsteuer-Veranlagung erklärt (Art. IV des Ges. Nr. 13).

Nicht ausdrücklich geregelt war die Frage, ob nunmehr gezahlte Vermögensteuern auch bei der Berechnung des gewerbeertragsteuerpflichtigen Gewinnes abzugsfähig sein sollten. Für natürliche Personen ergibt sich aus der Tatsache, daß es bei der Gewerbeertragsteuer Sonderausgaben nicht gibt, daß bei der Berechnung des Gewerbeertrages die bezahlten Vermögensteuern nicht abzugsfähig sein können. Für Körperschaften dagegen ist die Fragen schwieriger zu entscheiden.

In einem Erlaß vom 15. Mai 1946 (Steuer- und Zollblatt 1946, S. 112) hat die Finanzleitstelle in Analogie zu der Rechtslage bei natürlichen Personen den Abzug der bezahlten Vermögensteuer beim Gewerbeertrag für Körperschaften abgelehnt. Sie hat ihren Standpunkt damit begründet, daß eine andere Entscheidung zu einer unterschiedlichen Gewerbebesteuerung der natürlichen Personen und der Körperschaften führen würde.

Diesem Erlaß der Finanzleitstelle gemäß hat die Finanzverwaltung in die Formulare zur Abgabe von Gewerbesteuererklärungen von Körperschaften eine Spalte aufgenommen, nach der die bezahlten Vermögensteuern dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen sind. Die meisten gewerbesteuerpflichtigen Kapitalgesellschaften – wenn nicht gar alle – werden demzufolge die bezahlen Vermögensteuern im Jahre 1946 und 1947 dem Gewerbeertrag hinzugerechnet haben. Dementsprechend wird die Veranlagung erfolgt und in vielen Fällen rechtskräftig geworden sein. Es sind aber in der Literatur verschiedentlich Stimmen laut geworden, die Zweifel in die Rechtsgültigkeit und richtige Gesetzesauslegung des genannten Erlasses der Finanzleitstelle setzten. Auch Stimmen aus der Finanzverwaltung selbst befanden sich hierunter.

– Die Rechtsbeschwerdeabteilung der früheren Finanzleitstelle, der jetzigen „Gemeinsamen Steuer- und Zollabteilung“, hat in einem Urteil kürzlich dahin entschieden, daß die bezahlten Vermögensteuern in den Jahren 1946 und 1947 auch bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer von Kapitalgesellschaften abzugsfähig sind. Diese Entscheidung wird von dem Gedanken getragen, daß die Auslegung der Gesetze in erster Linie nach dem Gesetzestext zu erfolgen habe. Analogien und Überlegungen wegen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung haben. also auszuscheiden. Im Gewerbesteuergesetz (§ 7) ist den Gewerbeertrag definiert als „der Gewinn aus Gewerbebetrieb, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermitteln ist“, vermehrt oder vermindert um bestimmte (hier nicht interessierende) Beträge. Für den Begriff des Gewerbeertrages von Kapitalgesellschaften ist also das Körperschaftsteuergesetz maßgeblich. Es hatte in Seiner bisherigen Fassung (vom 16. Oktober 1934) zunächst im § 6 noch einmal den Begriff des Einkommens nach dem Einkommensteuergesetz für maßgeblich erklärt und, ausdrücklich auf die besonderen Bestimmungen der §§ 7 bis 16 des Körperschaftsteuergesetzes verwiesen. Unter diesen befinden sich die §§ 11 und 12, die von abzugsfähigen Ausgaben (erwähnt in § 11) und nicht abzugsfähigen Ausgaben (erwähnt in § 12) handeln. Zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben des § 12 gehört unter anderem auch die Vermögensteuer. Durch Artikel IV des Kontrollrats-Gesetzes Nr. 13 vom 11. Februar 1946 sind nun die §§ 11 und 12 des Körperschaftsteuergesetzes ausdrücklich dahin abgeändert, daß bezahlte Vermögensteuern abzugsfähig sind. Wenn nun nach dem Gewerbesteuergesetz, wie oben ausgeführt, der Begriff des Gewerbeertrages identisch ist mit dem nach den Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes (u. a. gemäß §§ 11 und 12) zu ermittelnde Gewinn, dann sind die bezahlten Vermögensteuern bei der Berechnung der Gewerbesteuer von Kapitalgesellschaften genau so abzugsfähig wie bei der Berechnung der Körperschaftsteuer. – Analog wird die Frage übrigens auch in den Gewerbesteuer-Richtlinien 1946 des Südbadischen Finanzministers (Erlaß vom 30. April 1948) und in einer „Anweisung“ des Finanzministeriums für Württemberg-Hohenzollern geregelt.

Die Wirtschaft wird es begrüßen, daß die Rechtsbeschwerdeabteilung der Gemeinsamen Steuer- und Zollabteilung sich durch die abweichende Ansicht der Verwaltungsabteilung der Finanzleitstelle nicht von ihrer Entscheidung, die sie aus dem Gesetzestext ableitete, hat abhalten lassen. All den Kapitalgesellschaften, deren Gewerbesteuerveranlagung für 1946 und 1947 noch nicht rechtskräftig geworden ist, kann nur angeraten werden, Anfechtung einzulegen, wenn auch bei ihnen die gezahlten Vermögensteuern nicht zum Abzüge zugelassen sind. Diejenigen Kapitalgesellschaften, deren Veranlagung schon rechtskräftig geworden ist, haben eventuell dann Gelegenheit, wenn bei einer späteren Buch- und Betriebsprüfung andere neue Tatsachen durch den Betriebsprüfer aufgedeckt werden, die das Finanzamt zu einer Berichtigungsveranlagung benutzt, diese rechtlichen Einwendungen bei der Berichtigungsveranlagung noch geltend zu machen. s. S.