Von Georg Schulz

Der Deutsche, der in Hamburg den Nordexpreß nach Stockholm besteigt, tritt in eine Welt der Sauberkeit, Gepflegtheit und Bequemlichkeit, In den läuferbelegten Abteilen sind die Sitzplätze auch in der dritten Klasse mit Polsterung versehen – und immer wieder geht eine Frau, die mit Handfeger, Putzeuch und Eimer auf Ordnung sieht, die Wagen ab. Zwei Studenten, die Zigaretten rauchend einander gegenübersitzen, haben Asche auf den Boden fallen lassen; die Frau kommt, fegt die Asche auf und unter dem flüchtigen Blick, den sie den Studenten zuwirft, werden beider Gesichter rot.

*

Bald hat man Anlaß, die schwedischen Errungenschaften im Lande selbst zu studieren. In den neuen Autobussen, die das ganze Land durchfahren, sind die Sessel so angeordnet, daß jeder Fahrgast bequem sitzen kann, ohne dem anderen zunahe zu kommen. Bei vielen Elektrischen in Stockholm klappen die Fußbretter bei der Anfahrt des Wagens automatisch hoch; Auf- oder Abspringen während der Fahrt sind unmöglich. Die Häuser aber, auf die während der Eisenbahn- oder Fernautobusfahrt der Blick fällt – rote Holzhäuser mit weißumrandeten Fensterladen und moderne Villen – wirken so, als entstünden sie aus einer großen Wäsche täglich neu.

Hat man die Möglichkeit, die Häuser auf dem Lande, vor allem Landarbeiterwohnungen, anzusehen, ist man schon auf den ersten Blick überrascht: die Küche, modern und geräumig, das Wohnzimmer von bürgerlicher Gemütlichkeit. Eigentümer ist der Gutsherr; der Arbeiter zahlt Miete. Übrigens erhält er kein Deputat, also keine Naturalien neben seinem Lohn. Dies hängt fraglos mit der Auffassung von der Menschenwürde zusammen, die durch die sozialistische Regierung des Landes vertreten wird: Deputat erinnerte an eine Art naturhafte Abhängigkeit des Arbeiters vom Arbeitgeber. Der Lohn ist statt dessen besonders hoch. Er ist es auch deshalb, weil man sich bemüht, den Arbeiter auf dem Lande zu halten.

Überall ist der Mangel an Arbeitskräften groß: auf dem Lande, wo Schlösser und Gutshäuser hier und dort unbewohnt stehen, während der Eigentümer sich ein kleines Haus im Park angerichtet hat, das er ohne fremde Hilfe in Ordnung zu halten vermag; in den Städten, wo den Villenhaushaltungen jegliches Personal fehlt. Mari fragt sich, wo eigentlich die Menschen sind.

Um so stärker fällt auf, wie weit die Betriebe nechanisiert sind. Moderne Melkvorrichtungen in den Kuhställen. Doch wo – so möchte man nach der Besichtigung eines auf Milcherzeugung angestellten Betriebes wissen – sind die anderen Ställe, der Schweinestall, der Schafstall, der Hühnerstall? Antwort: „Wir treiben nur Rindviehsucht. Auf Schwein- oder Schafzucht sind wieder %andere Güter angelegt. Es ist bei uns alles spezialisiert. Eier kaufen wir bei den Hühnerfarmen. übrigens werden sie pfundweise gekauft ...“