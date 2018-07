Inhalt Seite 1 — Der Stein des Anstoßes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Schulbeispiel in einer Schulfrage

Von Hannah Vogt

Von einem Schulbeispiel pflegen wir zu sprechen, wenn irgendein Ereignis in besonders einfacher, klarer und eindeutiger Weise geeignet ist, einen Lehrsatz zu verdeutlichen. Der Lehrsatz, um den es hier gibt, ist der, daß freie verantwortliche Staatsbürger nicht ohne Freiheit und Verantwortung erzogen werden können und daß man in einem Land, in dem die Apolitie weithin für eine Tugend gehalten wird, alle Kräfte freudig begrüßen muß, die die Verantwortung für die Freiheit übernehmen wollen. Der Fall selbst ereignete sich in Hessen, aber die Hessen waren diesmal nicht blind, wie es der Volksmund ihnen anhängt, sondern sie hielten die Augen offen sind taten auch zur rechten Zeit den Mund auf. Die Sache fing so an: Unter der Überschrift „Peinlich, peinlich ....“ erschienen in der Kasseler Schülerzeitung „Der Rundblick“ zwei Artikel, die sich mit Erlassen des hessischen Kultusministers Dr. Stein auseinandersetzten. Es handelte sich um die Kürzung der Arbeitszeit für die schriftlichen Abiturarbeiten und um die Verlegung des Schulbeginns auf das Frühjahr. In der ersten Angelegenheit hatten die Schüler beim Ministerium um eine Aufklärung über die Gründe gebeten, aber vom 16.3.48 bis zum 15.8.1948 keine Antwort erhalten. Der zweite Artikel endete mit den Worten: „... wir brauchen keine Polemik anzufangen, denn wir wollen an den Stein, über den wir mit unseren demokratischen Bemühungen dauernd stolpern, nicht noch anecken...“

Zugegeben: dies ist nicht gerade der Ton, in dem ein Untertan sich einer respektheischenden Obrigkeit naht, es auch nicht der Ton, den ein Schüler normalerweise seinem Erzieher gegenüber anzuschlagen pflegt. Man würde es daher durchaus begreiflich finden, wenn der Minister sich den Schreiber des Artikels und den „Chefredakteur“ zu einer Tasse Tee nach Wiesbaden eingeladen hätte. Nach einem kräftigen Shakehands hätten sich die Probleme bald klären lassen, und ein paar humorvolle Anmerkungen über die Bedeutung der Selbstdisziplin in der Freiheit wären gewiß auf fruchtbaren Boden gefallen. Die beide jungen Sünder wären mutmaßlich wirklich reuig gewesen und hätten zu Hause berichtet, der Minister sei einfach „knorke“ (oder prima oder pfundig, ich bin nicht genau orientiert, welches Wort jetzt gerade in Mode ist), vor allem aber sei er ein richtiger Demokrat, der sich über die Selbständigkeit und Mitarbeit der Schüler freue. Es ist zu schön, sich das auszumalen, leider kam es in Wirklichkeit ganz anders.

Eine Einladung fand zwar statt, außer den beiden Schülern wurden auch noch ihre Direktoren und ein Vertrauenslehrer auf Staatskosten nach Wiesbaden zitiert. Aber der Herr Minister war persönlich gar nicht anwesend, sondern ließ sich durch einen Ministerialrat und einen Oberregierungsrat vertreten. Die Schüler und der Vertrauenslehrer wurden jeder einzeln anderthalb Stunden „dienstlich verhört“. In welch Geist diese Verhöre geführt wurden, geht u. a. aus der Tatsache hervor, daß man die Schüler, einen Obersekundaner und einen Unterprimaner, fragte: „Warum haben Sie nicht gegen das Schulsystem des Dritten Reiches opponiert?“ Da das Dritte Reich immerhin schon dreieinhalb Jahre hinter uns liegt und man von Tertianern doch kaum im Ernst verlangen kann, daß sie eine selbständige Untergrundbewegung gegen ein terroristisches System organisieren, so kann diese Frage eigentlich nur als eine Selbstenthüllung in dem Sinne aufgefaßt werden: „Warum haben wir es heute nur so abscheulich schwer mit öffentlicher Meinung. Schülerselbstverwaltung, mit Opposition und Kritik? Wie schön war das doch im Dritten Reich! Da liefen alle Dekrete wie auf Schienen!

Obwohl beide Schüler den Mißgriff in der Form bedauerten und sich brieflich persönlich beim Minister entschuldigten, hatte die Sache noch ein dekretreiches Nachspiel.

Zunächst einmal wurde beiden Schülern nahegelegt, aus der Redaktion des „Rundblicks“ auszuscheiden, freiwillig. Als sie das ablehnten und baten, man möge ihnen eine Chance geben, hieß es, das Ministerium zwinge niemand, zurückzutreten, könne aber das Erscheinen der nächsten Nummer nur gestatten, wenn der Aufforderung Folge geleistet würde. (Diese Methode des freiwilligen Zwanges schmeckt uns noch allzu bekannt.) Dann wurden den Schulen zwei Erlasse zugeleitet, deren einer die Umwandlung von Schülerzeitungen in Schulzeitungen anordnete und deren zweiter die Schülerselbstverwaltung durch eine Schülermitverwaltung ersetzte.