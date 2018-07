Amerikanische Komödien-Aufführung in Essen

Da hat nun der amerikanische Schriftsteller Maxwell Anderson den Geist seines hundert Jahre vor ihm lebenden Kollegen Washington Irving beschworen, der unter dem Decknamen Dietrich Knickerbocker eine humoristisch gefärbte Schilderung der Stadt New York zur Zeit ihrer Gründung durch die Holländer geschrieben hat. Der Name Knickerbocker ist nachher auf die Gründerholländer ganz allgemein übergegangen und als Spitzname in den amerikanischen Sprachschatz übernommen worden. So also entstand die Knickerbocker-Historie aus jenen Tagen, als New York noch eine Gemeinde von ein paar hundert Menschen war, die ein Leben in Zucht und Ordnung lebten und von einem Stadtrat ehrsamer Mijnheers regiert wurden.

Halt – ganz so ehrbar sind sie nicht, wie sie nach außen erscheinen. Jeder hat, mehr oder weniger, etwas zu verbergen, und Irving-Knickerbocker, mit dessen Auftreten (Hornbrille und Kurzpfeife) die echt amerikanische Story beginnt, ist bei der Abfassung seiner Geschichte in einiger Verlegenheit; denn er darf, soll sein Buch verkäuflich sein, nicht so viel von Politik und Korruption; hineinbringen, obwohl das Geschehen doch schon rund zweihundert Jahre zurückliegt. Was sich nunmehr aus diesem skeptischen Beginn als „Handlung“ entwickelt, ist zunächst eine allgemein-menschliche Travestie, die sich aber bald zur politischen Farce unter deutlicher Anspielung auf allerjüngste europäische – noch genauer: deutsche – Verhältnisse verengt. Es wird in amerikanischem Gewande und mit amerikanischen Vorstellungen so etwas wie eine Karikatur der Tyrannei entworfen, der gegenüber auch die Widerstandsbewegung nicht fehlt. Doch geht hier alles um etliche Grade gemütlicher und versöhnlicher zu als im Originalfall. Das Ganze hat den Charakter eines auch unter straffer Regie dramaturgisch kaum zu bändigenden bunten Bilderbuches. Wahrscheinlich bietet das am New Yorker Broadway schon vor vielen Jahren herausgekommene Stück noch mehr Effekte, auf die man sich drüben speziell versteht. Trotzdem ließ es die Essener Erstaufführung an echt amerikanischem Schwung, an fein- wie grobkomischen Komödianterien nicht fehlen.

Natürlich war man auf die Musik von Kurt Weil! besonders gespannt und – wurde entäuscht. Die Schlager und Songs, die er (auf deutsche Texte von Johannes Stephan und Katharina Heinsius) für das Stück komponiert ist, gehen im ganzen über gute Gebrauchsware sieht hinaus. Der junge Regisseur Klaus Heydenreich hatte auf die Inszenierung viel Mühe verwendet, und die im Essener Schauspiel besonders entwickelte Typisierungskunst hatte reiche Gelegenheit, sich voll auszugeben. Das war Machtvolles Theater um seiner selbst willen, Es bot Ernstwalter Mitulki in der Rolle des Stuyvesand besondere Spielchancen.

Alles in allem: ein Theaterabend, prall gefüllt mit jenem echten Mimus-Geist, ohne den auch in unserer, nüchternen Zeit die Welt der Bühne nicht lebendig erhalten werden kann.

Hans (Georg Fellmann