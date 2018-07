Inhalt Seite 1 — Korrigierte Steuerreform Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das, was nach der Geldneuordnung als „Steuerreform“ verkündet worden war, verdiente wohl kaum diesen verpflichtenden Namen. Die Ereignisse danach bewiesen schnell und gründlich, wie berechtigt die ursprüngliche Forderung der Verwaltung für Finanzen nach einer durchreifenden Reform war. Erschreckt stand man bereits nach wenigen Wochen vor der Tatsache, daß die Steuermoral sich nicht nur nicht gebessert sondern augenscheinlich noch verschlechtert hatte, lud daß der Anteil der unversteuerten Geschäftsvorgänge eine steil nach oben zeigende Kurve aufwies. So konnte es geschehen, daß der Prozentsatz der unversteuerten Gewinne nach zuverlässigen Schätzungen auf 50 v. H. stieg. Es mußte achselzuckend vermerkt werden; daß einer nachweisbaren erheblichen Produktionssteigerung ein Stagnieren wenn dicht gar Zurückfallen der versteuerten Umsätze gegenüberstand.

Die Steuerpflichtigen selbst haben bei der Höhe der legal erzielten Gewinne zum guten Teil erhebliche Sorgen, wie sie diese unterbringen, d. h., verschwinden lassen können, um nicht von den Steuern erdrückt zu werden. Tatsächlich steigt ja doch die Progression der noch gültigen Steuertabelle schon bei mittleren Einkommen so scharf an, daß das verbleibende Nettoeinkommen die Mühe eben nicht lohnt. So wird, denn von den wenigen vorteilhaften Bestimmungen des Gesetzes 64 ausgiebig Gebrauch gemacht. Man macht Anschaffungen großen Umfanges und zu jedem Preis, um nach Möglichkeit der Bewertungsfreiheit für Ersatzbeschaffungen teilhaftig zu werden, denn „davon bezahlt die Hälfte ja das Finanzamt“. In vielen Fällen wird man sich dabei wahrscheinlich verspekuliert haben; in zahlreichen anderen Fällen gibt es Fehl- und Überinvestitionen. Man bringt seine „Sonderausgaben“ auf den zulässigen Höchststand, und vielfach kann man getrost die Steuerbegünstigung des nichtentnommenen Gewinns in Anspruch nehmen, weil man in der Lage ist, von den neuerlich nicht erfaßbaren und daher schnellstens zu konsumierenden „Hortungsgewinnen“ zu leben. Der Rest, der dann noch zu versteuern ist, löst eine immer noch recht hohe Steuer aus. Alles in allem: Das Steuerwesen steht unter ausschließlich negativen Vorzeichen.

Der Ruf nach einer weiteren, wirklichen Reform unseres Steuerrechts konnte also nicht verstummen. Es war eigentlich nie zweifelhaft, daß er in naher Zukunft würde gehört werden müssen. Daß er aber so schnell ein Echo finden würde, haben selbst die Optimisten nicht zu hoffen gewagt. Aus Homburg kommt die Kunden daß tunlichst bereits zum 1. Januar 1949 eine fühlbare Senkung der Steuersätze erfolgen soll Man ist also mit einem Elan an die Dinge herangegangen, der nur aus dem unabweisbar gewordenen Zwang der Verhältnisse zu erklären ist. Das „Zweite Gesetz zur vorläufigen Neuordnung von Steuern liegt im Entwurf vor.

Dieser Entwurf zeigt zum ersten Male die große Konzeption, die schon beim Gesetz 64 notwendig gewesen wäre, am Widerstand der Alliierten aber schließlich zerbrach. Der wesentliche Teil dieses Entwurfs sieht eine kräftige Senkung der Sätze der Einkommensteuertabelle vor, und zwar im allgemeinen auf der Grundlage des im Sommer vorgelegten und dann abgeänderten Entwurfs des Direktors der Finanzen. Damals war auf Veranlassung der Militärregierungen der vorgeschlagene Tarif um durchschnittlich 20 v. H. erhöht worden. Der dem Entwurf jetzt beigefügte Tarif sieht entsprechend eine durchschnittliche Senkung um 20 v. H. vor. Folgende drei Beispiele mögen die geplante Ermäßigung veranschaulichen:

Die Ermäßigung der Steuer wird also schon bei initiieren Einkommen recht fühlbar sein. Ob sie allerdings ausreicht, um durch Befriedigung des Steuerpflichtigen hinsichtlich der Höhe des verbleibenden Nettoeinkommens, das er ja immer in einem bestimmten Verhältnis zu seiner eigenen Arbeitsleistung sehen will, den notwendigen starken Anreiz zur Steuerehrlichkeit zu schaffen, wird abzuwarten sein. Es sollte jedoch nicht verkannt werden, daß wir uns einen noch milderen Tarif in unserer gegenwärtigen Lage kaum leisten können. Solange wir unter dem Druck der Besatzungskosten stehen, müssen wir schon an die vertretbaren Höchstsätze einer Einkommensbesteuerung herangehen. Dafür muß genügend Verständnis vorausgesetzt werden. Auf jeden Fall erlauben die vorgeschlagenen Steuersätze bei größter Sparsamkeit eine – wenn auch mäßige Kapitalbildung.

Würde eine noch weitere Senkung der Steuersätze erfolgen, dann würde zwangsläufig eine für viele recht unangenehme Frage auftreten Es ist hinreichend bekannt, daß viele Unternehmer heute in ungeahnter Weise prosperieren, und zwar unter dem Einfluß einer von ihnen gänzlich „unverschuldeten“ Konjunkturlage. Es sind insbesondere die konsumnahen und konsumnächsten Wirtschaftszweige, die angesichts eines riesigen Nachholbedarfs abnorme Gewinne erzielen und die auch eine gewisse Gewähr haben, daß diese Konjunktur nach eine Weile anhält. Noch, auch nach der Verwirklichung der geplanten neuen Reform, kann gesagt werden, daß eine aus sozialen Gründen angezeigte differenzierts Einkommenbesteuerung in Gestalt einer zusätzlichen Gewinnabschöpfung nicht notwendig ist, weil diese. Funktion noch die Steuertabelle übernommen hat. Jede weitere Senkung de Tarifs würde aber die Frage akut werden lassen, ob man bei den konjunkturbegünstigten Branchen die Übergewinne – nach Belassen einer angemessenen Investitionsquote – nicht abzuschöpfen habe.

Die geplante Steuersenkung ist sozusagen eine homöopathische Kur. Sie wird nämlich durchgeführt, nicht, um das Steueraufkommen zu senken, sondern um es zu erhöhen. Der Einnahmeausfall, der zunächst eintreten wird, wird sich auf schätzungsweise 15 v. H. belaufen. Aber schon nach kurzer Zeit kann infolge der zu erwartenden Besserung der Steuermoral mit einem Ausgleich, ja sogar mit einer Erhöhung des Aufkommens gerechnet werden. Auf weite Sicht gesehen, kann diese Auffassung der Verwaltung der Finanzen nur geteilt werden.