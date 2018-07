Teile der sowjetischen Industrien kämpfen seit Monaten mit heftigen Geldnöten, eine akute interne Zahlungskrise für einige Werke liegt vor. Mit voller Wucht trifft die Illiquidität gewisse. Verbrauchsgüterbetriebe, die wochenlang nur Lohnabschlagszahlungen aufbringen konnten. So erfüllte die Moskauer Schuhfabrik „Botug“, bei einem monatlichen Lohnanfall von annähernd 700 000 Rubel, letzthin nur 30 v. H. ihrer gesamten Lohnverpflichtungen.

Die Geldklemme, die hier. zutage tritt, geht allem Anschein nach auf eine Fehlkalkulation zurück, die bei der Aufstellung des Finanzplanes 1948 unterlaufen ist. Im Dezember vergangenen Jahres wurde, wie erinnerlich, durch eine scharfe Kaufkraftabschöpfung der Rubelkurs für den Binnenverkehr neu festgelegt. Im gleichen Atemzug lief die Verbrauchsgüterbewirtschaftung aus. Dabei erfuhr aber die notwendigerweise eintretende Veränderung in den Absatz- und Einnahmeplänen der Fertigungsbetriebe nicht die gebührende Beachtung. Für weit zu niedrig hielt man die laufenden Rubel-Einkünfte aus der Veräußerung von Waren, die ohne Bezugsberechtigung und zu stark überhöhten Preisen (also „schwarz“) angeboten und verkauft wurden. Daß dieser‘ starke Geldzufluß mit der Aufhebung des Verteilungssystemes wegfallen mußte, wurde art und für sich auf der Einnahmeseite des Finanzhaushaltes schon berücksichtigt, aber nur in unzureichendem Maße. So schätzte die Staatliche Planungskommission (GOSPLAN) für die Leder- und Textilindustrie die einströmenden Erlöse aus den Freihandelsverkäufen nur auf ein Viertel des Jahresumsatzes. Diese Angaben fußten offenbar auf den statistischen Unterlagen der Sowjetfabriken. Nachträglich stellte sich heraus, daß der Anteil vielleicht um die Hälfte zu niedrig angesetzt war. Der Freiverkauf fiel mit 40 und noch mehr Prozent ins Gewicht. Und diese nicht kalkulierte Erlösschmälerung verdoppelt nahezu den Ausfall an Roheinnahmen. U. M.