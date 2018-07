Seit dem 30. November, dem Tage, an dem die SMA einen durch keine Wahl oder sonstige demokratische Willensäußerung: legitimierten Magistrat einsetzte, ist der von den Russen kontrollierte Teil der Stadt Berlin, ein Gebilde für sich. Der von den Sowjets berufene Ost-Magistrat ist offiziell für den einzig legalen erklärt worden, und zwar für ganz Berlin. Wenn bisher solche, sowjetamtlichen Erlasse (etwa über die Illegalität der Westmark) ohne wirksame praktische Weiterungen blieben, so entwickelt sich jetzt, da In den verschiedenen, Teilen der Stadt zwei einander widersprechende Regierungen am Werke sind, ein offener Machtkampf – denn natürlich will der sowjethörige Ost-Magistrat keine Marionettenregierung sein, die außerhalb des Landes irgendwelche theoretisch bleibenden Anordnungen erläßt. Er sitzt im Lande, und die Million Berliner, die im Ostsektor der Stadt beheimatet sind, und zu einem gewissen Grade auch die, die in ihm arbeiten, obwohl sie in einem westlichen. Sektor wohnen, sind auch den praktischen Wirkungen dieses Regimes unterworfen, Es ist keineswegs eine Verwaltung, die nur auf dem Papier besteht. Sie hat vielmehr sogleich die wirtschaftliche Verbindung mit der Berlin umgebenden Ostzone aufgenommen. Mehr als dies: der von diesem Ost-Magistrat verwaltete Sektor, strebt nun auch organisatorisch die Eingliederung, in das Gefüge der Ostzone an, das von der im sowjetischen Sektor der Stadt gelegenen „deutschen Wirtschaftskommission“ – dem Vorläufer einer späteren Ostzonenregierung – zusammengehalten und kontrolliert wird. – Der Schritt zur vollständigen. Eingliederung Ost-Berlins in die Ostzone ist nicht mehr groß. Denn der Einfluß des legitimen Berliner Magistrats war im Ostsektor schon während der letzten Monate auf ein. paar armselige Bagatellgebiete beschränkt. Die Sowjets haben ihm, Stück um Stück seiner Befugnisse aus den Händen gewunden. So war auch die – Einheit Berlins schon seit langem eine Fiktion, ein Streitobjekt polemischer Leitartikel, aber längst keine Wirklichkeit mehr. Die Spaltung Berlins in eine Ost- und eine Weststadt, am 30. November endgültig vollzogen, konnte natürlich. durch die Wahl des 5. Dezember praktisch nicht wieder aufgehoben werden. Aber diese Wahl hat jedenfalls die Einsetzung des Ost-Magistrats und die von ihm durchgeführte Aufspaltung der Stadt als gegen die gesamte Berliner Bevölkerung gerichteten Gewaltakt einer Besatzungsmacht entlarvt.

Der Ost-Magistrat versuchte nunmehr in den zwei Wochen seiner bisherigen Tätigkeit, gestützt auf jede denkbare sowjetische Hilfe, sich mit populär propagandistischen Ankündigungen und Maßnahmen einen erfolgverheißenden Auftritt zu sichern. Er versprach Kohlen für ganz Berlin und erhöhte das Stromkontingent für den Ostsektor, während in der Weststadt die Dunkelheit der langen Abende immer drückender wird. Er kündigte Weihnachtssonderzuteilungen an und versicherte mit ermüdender Beredsamkeit, er meine nicht nur Ostberlin, er meine das ganze Berlin. Obwohl alle diese Lockmittel noch vor dem Wahltag angewandt wurden, hatten sie doch kein anderes Ergebnis, als daß Berlin, ungeachtet der durch Nebel erheblich geschwächten Luftbrücke, kräftig nein sagte. Nun ist die Morgenluft der Versprechungen verweht. Die Sperren und Einschränkungen innerhalb der Stadt werden, seitdem der von den Sowjets nicht anerkannte Schöpfer der BVG, Reiter, Oberbürgermeister geworden ist, einschneidender und gefährlieber. Die von der sowjetkontrollierten Zentralverwaltung des Innern ausgestellten Personalausweise werden vom Beginn des Jahres an jeden Westberliner, der einen solchen Ausweis nicht besitzt, im Ostsektor verhaftungsreif machen. Die Postsperre zwischen den Sektoren, ein weiterer – Versuch, die Westinsel gänzlich abzudrosseln, wurde allerdings aus triftigen Gründen des eigenen Interesses nur zwei Tage lang ausprobiert. Aber es erscheint selbstverständlich, daß der Zaun entlang der Demarkationslinie nun rigoros enger gezogen werden wird.

Zwischen Ost- und Westberlin besteht jetzt also, dank der beiden Regierungen, ein scharfes Gegeneinander von Anordnung und Befehl; ein Zustand, der das Gesetz des einen Sektor? im anderen zum Verbrechen erklärt. Beide Organe haben Institutionen und Organisationen zur Verfügung, um das jeweilige Verhalten nach ihren Weisungen zu behandeln. Dieser Status erweitert die Gefahren ins Riesenhafte, wenn man weiß, daß mehr als eine Viertelmillion Berliner in einem anderen als ihrem Wohnsektor arbeiten, daß Industrien und Versorgungsanlagen nicht symmetrisch über die Stadt verteilt sind, daß die Stadt eben ein gewachsener und nicht nach spätere Demarkationslinien geplanter Organismus ist. Nicht zwei Städte, die nebeneinander leben und arbeiten wollen – zwei Welten haben hier dicht beieinander täglich und stündlich unter ständiger Gefahr für Leib und Leben die entscheidenden Auseinandersetzungen der Mächte durchzustehen. Diese widernatürliche Konstruktion kann nie lebensfähig sein. Aber die Hartnäckigkeit der Berliner Politik und die mutvolle Ausdauer ihrer Menschen sind Beweise dafür, daß selbst Unmöglichkeiten bewältigt werden, Wenn der Blick auf ein späteres Leben in Freiheit gerichtet ist. K. W.