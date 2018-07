Auch in unseren europäischen Ländern gab es einmal Zeiten, in denen der Mensch seine Existenz und seine Siedlungsgebiete der Natur in hartem Kampf abringen mußte. Sie liegen weit zurück. Wir Spätgeborenen können froh sein, wenn uns ein „Naturschutzverein“ hier und da ein Fleckchen Erde in seiner Ursprünglichkeit bewahrt hat.

In Westdeutschland gibt es, nur noch in der Lüneburger Heide ein zusammenhängendes Schutzgebiet: den Wilseder Berg. Es umfaßt einige tausend Hektar Heide- und Waldflächen, die verschiedenen Besitzern gehören, aber als geschlossene Einheit unter Naturschutz gestellt sind. Seit vielen Jahren hat man für die Erhaltung dieses Gebietes gekämpft. Während der Nazizeit sollten dort Truppenübungsplätze angelegt werden, aber in langem, zähem Kampf gelang es, dieses Unheil abzuwenden und anderes Gelände in der Lüneburger Heide dafür zur Verfügung zu stellen. So blieb der Wilseder Berg vor allen zivilisatorischen nutzungsmäßigen und zerstörenden Einflüssen bewahrt, bis schließlich jetzt seine Stunde geschlagen hat. Die Militärregierung, die selber schon einmal dort Übungen abgehalten, denn aber auf die dringenden Bitten der deutschen Stellen zugesagt hatte, in Zukunft dieses Schutzgebiet zu, respektieren, hat das Gelände den norwegischen Truppen für Manöverübungen zur Verfügung gestellt. Seit Sonnabend voriger Woche durchziehen kilometerlange Drahtsperren die friedliche Landschaft, Minenfelder werden angelegt, und schwere Fahrzeuge zerfurchen kreuz und quer die wacholderbestandene Heide und beschädigen den kärglichen Baumwuchs dieses einzigartigen Landschaftsbildes.

Überall in der Welt hat man die große Bedeutung der Naturschutzgebiete erkannt. Allein in England sollen zwölf verschiedene Bezirke mit 14 000 qkm Fläche unter Naturschutz gestellt werden, um den verstädterten Menschen ein Stück „natürlicher“ Ordnung und organischen Wachstum zu erhalten.In unserem kleingewordenen übervölkerten Deutschland können wir uns solche Pläne nicht leisten, aber wir glaubten, hoffen zu dürfen, daß der einzige und älteste Naturschutzpark, den wir noch besitzen, nicht im Jahre 1948 militärischen Übungen zum Opfer fallen würde. Offenbar gibt es aber Besatzungsstellen, die der Meinung sind, in Deutschland sei immer noch zu wenig zerstört. C. D.