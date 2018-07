Solange die Preise steigen, ist ans Spanen nicht zu denken. Wird aber nichts gespart, so ergibt sich eine Übernachfrage, und die Preise, müssen steigen. Das wäre nun also wieder ein circulus vitiosus, in dem sich auch unsere Wirtschaft befindet – oder bis gestern und heute befunden hat. Denn offenbar ist zwar noch fast überall „Meinung“ für Preisanstieg, was also auch bedeutet, daß keine „Meinung“ für Sparen besteht. Aber trotzdem läßt die Überliquidität nach, die Übernachfrage desgleichen; und die Kurve der Wechselproteste weist steil nach oben: was ja bisher immer ein Anzeichen dafür war, daß die Preiskurve nicht weiter ansteigen will.

Jener Zirkellauf ist also unterbrochen, wobei es dahingestellt bleiben kann, ob die Kreditrestriktionen die Ursache hierfür abgegeben haben, oder ob sie nur das auslösende Moment waren. Wir werden, in aller Kürze schon, ganz andere Sorgen – haben und vor ganz neuen Problemen stehen. Freilich dauert es immer eine Weile, bis sich dergleichen herumspricht. So war es ja auch in den letzten Monaten: sehr kluge Leute, von profunder nationalökonomischer Bildung, drehten immer noch, wie sie es seit dem 20. Juni getan (und vorsorglich sehen ein Vierteljahr im voraus begonnen) hatten, die Gebetsmühle, auf der geschrieben stand: „Deflationsgefahr ... zunehmende Wirtschaftsschrumpfung ... Deflationsgefahr...“ Dabei waren wir längst bei inflationärer Übernachfrage und Vollbeschäftigung angekommen. So ist es also auch heute wieder: mancher scharfsinnige Kopf, dem die Gabe, abstrakt denken zu können, im überreichlichen Maße zuteil geworden ist, macht aus der persönlichen Tugend eine öffentliche Not. Er meint, daß die gesamte Wirtschaft unentrinnbar in einem circulus vitiosus befangen sei. In Wirklichkeit aber dreht sich nicht die Wirtschaft in einem bösen Kreise, sondern er seiber dreht den Käfig seiner eigenen gedanklichen Konstruktionen, in denen er befangen ist, rund um sich herum, genau so, wie das gefangene Eichhörnchen. Er beweist mit messerscharfer Logik, daß die falsche Geldfülle „fortzeugend immer Böses muß gebären“, weil sein mechanistisches Denken nicht erkennt, daß im organischen Ablauf der Wirtschaft ja auch Kräfte der Selbstheilung. mobilisiert werden, und daß jeder auch nur einigermaßen sinnvolle therapeutische Eingriff, selbst wenn er den Kern des Übels nicht genau zu treffen vermag, schon infolge seiner Schockwirkung zu Reaktionen und inneren Umstellungen führt, die eine Gesundung einleiten können.

Wenn es zu einer solchen Gesundung: kommt – wozu die zweite Steuerreform mit ihren Entlastungen nicht weniger mithelfen wird, wie der zusätzliche Druck, der von dem ersten Zahlungstermin des Vorläufigen Lastenausgleichs ausgeht – dann wird auch die Frage wieder akut, wie Betriebe und Private ihre finanziellen Reserven anlegen können. Man weiß, daß für das „abstrakte“ Sparen keine rechte Neigung mehr besteht. Das „konkrete“ Sparen, in der Lebensversicherung, in Bausparverträgen, in Beteiligungen, ist sicherlich um vieles reizvoller geworden, seitdem der Sparer 1948. wieder, wie schon einmal fünfundzwanzig Jahre vorher, zu seinem Leidwesen erfahren hat, daß jede Inflation, die preisgestoppte ebenso wie die frei ablaufende,-ihm nicht nur das relativ leichtverdiente „schlechte“ neue Geld nimmt, sondern zugleich auch das ungleich schwerer erworbene „alte“ gute Geld. Mit freundlichem Zureden, man solle doch zur Sparsamkeit zurückfinden und wieder Groschen auf Groschen und Taler auf Taler häufen, nach bewährter Vätersitte, wird da wenig zu machen sein, wie ja auch der Appell an das Berufsethos, sich mit kleinen Verdienstspannen zufrieden zu geben, gegenüber Industriellen und Kaufleuten in Zeiten der Übernachfrage nicht verfängt. Wer meint, daß Kapital für die großen Vorhaben des Wiederaufbaues bereitgestellt, und nicht etwa („großzügig“) über die Zentralnotenbank „geschaffen“ oder „geschöpft“ werden müsse, wird dem Sparer von morgen irgendeine Art wertbeständiger Anlagebieten messen. Dergleichen gibt es nämlich, wenn auch die Institution, um die es sich da handelt, seit fünfzehn Jahren einigermaßen diskreditiert worden ist. Das Anlagepapier, mit dessen Hilfe die Abneigung gegen das „Abstraktsparen“ allmählich überwanden, die Kapitalbildung in der Form des „Beteiligungssparens“ angeregt und gefördert werden kann, ist die Aktie.

Bei allem Wohlwollen gegenüber den Projekten, die sich um das Thema „Wiederaufbaubank“ gruppieren, läßt sich doch wohl sagen, daß auf die Dauer kein Fonds, mag er nun aus den Erlösen für ERP-Waren oder für Einfuhren der Kategorie A oder sonstwie gespeist sein, den Bedarf der großen (öffentlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten) Unternehmungen an Investitionsmitteln so gut und so einfach zu decken vermag, wie ein wieder funktionierender Aktienmarkt. Dieser vermittelt Kapital, also Gelder, die eine dauernde Anlage suchen – während die Bank immer nur langfristige Kredite geben kann. Und auch das nur, zunächst, mit einigen Vorbehalten: denn vorläufig, solange die Tendenz sich nicht eindeutig gedreht hat, also noch die aus der Überliquidität resultierende Übernachfrage das Bild der Märkte bestimmt, müssen die Gelder der „Fonds“ ja wohl sterilisiert bleiben, und für eine ganze Weile noch ist eine höchstsorgsame Dosierung der Hergabe von Investitionskrediten durch die Wiederaufbaubank geboten. Sonst besteht ja die Gefahr, daß ein Zuviel an Nachfrage für Kapitalgüter auftritt und mit seinen Sirenenklängen das in Kontingentsfesseln liegende Angebot zu allerlei. Kapriolen verführt, bei denen die Preisbindungen vollends illusorisch werden: wie, ja heute schon Kontingentscheine für Eisen und Stahl in jeder beliebigen Menge käuflich zu haben sind. Also da ist, auf Monate hinaus wohl noch, äußerste Vorsicht am Platze, damit nicht über die aus den bewußten „Fonds“ stammenden Kredite die jetzt, allmählich abklingende Übernachfrage neu genährt wird.

Vorsorglich wollen wir auch gleich ein paar Schaufeln Erde auf den Damm werfen, der als Sicherung gegea die Hochflut der Wünsche auf Investitionskredite errichtet werden muß, wenn nach ein paar Monaten (vielleicht schon nach ein paar Wochen...) die Sorgen in puncto Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung beginnen. So sicher wie das Amen in der Kirche wird es dann wieder heißen: nun müsse die Zentralbank mit einer großzügigen Aktion einspringen und, im Wege der originären Kreditschöpfung, reichliche und billige Investitionsmittel bereitstellen. Oder aber (was genau aufs gleiche hinauskommt) man wird erneut verlangen, daß die „Werte“, die in der sogenannten Schattenquote liegen, nun valorisier: und mobilisiert werden. Was sagt unsere Wissenschaft dazu? Als wir seiner Zeit, Prof. Schiller gegenüber, unser Bedenken wegen der Finanzierung von Investitionen aus originärer Kreditschöpfung äußerten, wurde gegen uns die Autorität der „Wirtschaftszeitung“ angeführt, wo geschrieben stand:

„Da Ersparnisse zunächst kaum zur Verfügung stehen, muß die Finanzierung (nämlich ist Investitionen) im wesentlichen mit Banckrediten erfolgen.“

Der einschränkende nächste Satz, den man beim Zitieren vergessen hatte, ist immerhin wichtig: „Dabei muß jedoch so verfahren werden, daß die Stillegung der Überliquidität nicht sogleich wieder durch neue Geldschöpfung kompensiert wird.“