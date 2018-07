Die erste Steuerreform zusammen mit da Währungsumstellung hat keineswegs die auf sie gesetzten Hoffnungen erfüllt, und sehnsüchtig warten die Steuerzahler, vor allem in der Wirtschaft, auf die nächste Reform. Denn so berechtigt die Klagen des Fiskus und ausländischer Beobachter über die schlechte Steuermoral in Deutschland sind, so ist doch, unverkennbar, daß die heutigen Steuersätze die Kapitalbildung in der (Wirtschaft ernsthaft beeinträchtigen, ja gefährden.

Die Beschäftigung mit den Mängeln und Enttäuschungen der ersten Steuerreform hat allerdings manche kleine Vorteile in den Schatten gerückt, die bereits gewährt wurden. Dazu gehört auch das steuerbegünstigte Sparen. Im Gesetz Nr. 64 $ 10 wird nämlich der Kreis der als Sonderausgaben abzugsfähigen Aufwendungen wesentlich erweitert. Das gilt nicht nur für eine Reihe von Werbeausgaben, wie etwa Aufwendungen für Berufsverbände, und nicht nur für Versicherungsprämien. Zu den abzugsfähigen Sonderausgaben gehören vielmehr auch „Beiträge auf Grund anderer Kapitalansammlungsverträge, wenn der Zweck des Kapitalansammlungsvertrages als steuerbegünstigt anerkannt worden ist.“ In der Praxis bedeutet dies – nach Bekanntwerden der Durchführungsbestimmungen –, daß ohne nähere Angaben über den späteren Verwendungszweck ein Sparvertrag des Steuerzahlers mit einer Sparkasse die Einzahlungen zu abzugsfähigen Sonderausgaben machen kann, wenn der Vertrag auf mindestens drei Jahre unkündbar u. Die Höhe des Steuervorteils richtet sich naturgemäß nach den Einkommensverhältnissen und den sonstigen vom Steuerzahler aufgefahrten Sonderausgaben. Aber eine Steuerersparnis von 30 v. H. und mehr der Sparbeträge ist auch bei kleineren Einkommen durchaus möglich, fan kann also das Zwecksparen für Anschaufungen, Bauabsichten, Versorgung von Kindern „W. mit erheblichen Steuervorteilen verknüpfen. Die Sparkassen, die sich keinen Illusionen über die Erschütterung des Sparwillens, vor allem durch die Behandlung der Festkonten, hingeben, fügen von sich aus noch hinzu, daß der regelt mäßige Sparer im Bedarfsfalle mit einer bevorzugten Kredithilfe seiner Sparkasse rechnen kann. Man muß also nicht gleich langjährige Versicherungsverträge abschließen, sondern kann bereits mit einem dreijährigen Sparvertrag in den Genuß der Steuerbegünstigung für Sonderausgaben gelangen. eg.