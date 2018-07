Bis zum 20. Dezember sollen nach der Direktive General Clays die Länder der amerikanischen Zone das bisherige gewerbliche Lizenzierungssystem aufheben. Ausnahmen sind nur insoweit vorgesehen, als sie im Interesse der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Wohlfahrt notwendig sind. Die Ausnahmen müssen im Gesetz ausdrücklich genannt und klar begrenzt werden. Die Direktive General Clays, die offensichtlich auf eine Anregung des Chefs der Dekartellierungsabteilung von OMGUS zurückgeht, will die Bedürfnisprüfung, den Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und den Kapitalnachweis abschaffen. Die Errichtung, Erweiterung und Wiedereröffnung gewerblicher Unternehmungen soll, von den erwähnten Ausnahmen abgesehen, nicht mehr behördlicher Genehmigung bedürfen. General Clays Direktive geht also weit über das vom Wirtschaftsrat im August beschlossene Gewerbezulassungsgesetz hinaus, das an der Prüfung der persönlichen und sachlichen Eignung im gewerblichen Bereich festhält. Es sah die Aufhehebung des Einzelhandels-Schutzgesetzes von 1933 vor und brachte Erleichterungen bei der Errichtung, Verlegung, Erweiterung und Übernahme gewerblicher Unternehmen. Der Länderrat hatte bekanntlich gegen das Gewerbezulassungsgesetz Bedenken. Er bezeichnete den Fortbestand des Erlaubniszwanges für den Handel als notwendig, da eine persönliche und sachliche Eignungsprüfung unerläßlich sei. Deshalb legte er gegen das Gesetz sein Veto ein-

Gerade aus den entgegengesetzten Gründen lehnte das Zweimächte-Kontrollamt das Gewerbezulassungsgesetz ab. Ihm ging es nicht weit genug. In der offiziellen Begründung wurde freilich ein anderes Argument für die Ablehnung angegeben: Es solle einer Entscheidung des Parlamentarischen Rates über die Verteilung der Befugnisse zwischen den Ländern und den Bundesbehörden nicht vorgegriffen werden. Den wirklichen Motiven für die Ablehnung kam aber der Leiter der Dekartellierungsabteilung von OMGUS, Mr. Bremsen, viel näher, als er davon sprach,’ daß der Wirtschaft durch die Aufhebung der gewerblichen – Lizenzierung „neue? Blut zugeführt“ werden solle.

Auf amerikanischer Seite besteht der Eindruck-– und bis zu einem gewissen Grad mag er zutreffen –, daß sich die alteingesessenen Gewerbetreibenden mit Hilfe gesetzlicher Absperrungsmaßnahmen gegen die Zufuhr „neuen Blutes“ wehren und daß dadurch dem Tüchtigen die Chance verweigert wird, die er drüben in der Vereinigten Staaten hat. Dazu kommt, daß man im Banne der beinahe weltanschaulich orientierter Dekartellierungsvorstellungen, gegen jegliche Bindung der wirtschaftlichen Freiheit, mag sie noch so sehr in den wirtschaftlichen Verhältnissen und Traditionen unseres Landes begründet sein, mißtrauisch ist, und daß man gern und mitunter doch wohl zu unbefangen irritierende Vorbilder aus der wohlhabenden Welt Amerikas in unserer dürftigen Wirtschaft nachgeahmt sehen möchte.

Die deutschen Länderregierungen geben sich nun Mühe, wenigstens die Prüfung der sachlichen Eignung, also den sogenannten großen Befähigungsnachweis (Meisterprüfung) in die ihnen und den Fachleuten so gefährlich, erscheinende Schrankenlosigkeit hinüberzuretten Die hessische Regierung hat dem Landtag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der – um dem Einwand zu begegnen, daß bei der Meisterprüfung privatwirtschaftliche Interessen einen Einfluß ausüben könnten – die Durchführung der Prüfung der Aufsicht eines staatlichen Kommission unterstellt, in der vom Handwerk vorgeschlagene Meisten und Meistergesellen vertreten sein sollen. Die persönliche Zuverlässigkeit soll als gegeben und unanfechtbar gelten, wenn der Bewerber weder eine kriminelle Vorstrafe, noch eine hohe polizeiliche Ordnungsstrafe aufzuweisen hat. Das Gesetz wurde vom Landtag angenommen. Es ist aber sehr fraglich, ob die Militärregierung von Hessen der Beibehaltung dieser modifizierten Meisterprüfung zustimmen wird. Auch in den anderen Ländern der amerikanischen Zone ist man um eine ähnliche Lösung wie in Hessen bemüht.

Das deutsche Handwerk fürchtet, daß durch eine so weitgehende Gewerbefreiheit, wie sie in der Direktive General Clays festgelegt wird, unfähigen, ja unlauteren Elementen Chancen geboten würden, die mancher Konsument teuer bezahlen müßte. Würden die Lockerungen, nur in der amerikanischen Zone eintreten, dann würde sich bald ein Strom von Interessenten, der in anderen Gebieten abgewiesen wurde, in die US-Zone ergießen, die zum Teil ohnehin stark übersetzten Berufe noch weiter überfüllend. Robert Strobel